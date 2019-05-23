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الرئيسية | سيارات | الجيل الجديد من أوبل Corsa يظهر في فرانكفورت

الجيل الجديد من أوبل Corsa يظهر في فرانكفورت

الجيل الجديد من أوبل Corsa يظهر في فرانكفورت
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 23 ماي 2019 - 05:31

تستعد شركة أوبل لإزاحة الستار عن الجيل الجديد من أيقونتها الصغيرة Corsa خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل السادس من Corsa يأتي بطول 4.06 متر وبوزن أساسي 980 كجم، في حين تبلغ سعة حيز الأمتعة 309 لتر.

وتعتمد السيارة Corsa على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بشاحن تربو وبدون، وبقوة تتراوح من 55 كيلووات/75 حصان إلى 96 كيلووات/130 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. ويتوفر للسيارة أيضا محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 74 كيلووات/100 حصان.

ولم تكشف الشركة الألمانية عن أية بيانات تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار السيارة Corsa الجديدة، التي من المقرر طرحها في الأسواق بعد انتهاء فعاليات معرض فرانكفورت.

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