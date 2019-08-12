شركة رونو تستعد لإطلاق سيارة رياضية جديدة

هسبريس - د.ب.أ

تستعد شركة رونو لإطلاق سيارتها الرياضية Megane RS Trophy-R الجديدة بحلول نهاية غشت الجاري بسعر يبدأ من 59 ألف و740 يورو، على أن يقتصر إنتاجها على 500 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة تستند على Mégane R.S. Trophy، لكنها تقل في الوزن عنها 130 كجم، وتتميز عنها من خلال غطاء من ألياف الكربون والألياف الزجاجية لحيز المحرك، ومجموعة عادم من التيتانيوم من شركة Akrapovic.

وتبرز الملامح الرياضية من خلال فتحات NACA للتهوية لتبريد المحرك بصورة أفضل، بالإضافة إلى مجموعة تعليق خاصة بموديلات السباق مع ممتصات صدمات قابلة للتعديل، ومقاعد رياضية تكتسي بفرش ألكانتارا الفاخر.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو سعة 1.8 لتر يزأر بقوة 300 حصان. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات ليدفع السيارة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4ر5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 262 كلم/س.