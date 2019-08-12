تيك آرت تضع بصمتها على بورشه Cayenne

هسبريس - د.ب.أ

أجرت شركة "تيك آرت" “Techart” تعديلات تقنية وتصميمية على الأيقونة بورشه Cayenne، التي تنتمي لفئة SUV، لرفع معدلات أدائها ومنحها المزيد من الملامح الرياضية الجذابة.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها قامت برفع قوة المحرك من 340 إلى 380 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 450 إلى 550 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الجديدة تتسارع الأيقونة Cayenne المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر4 بدلا من 9ر5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 253 بدلا من 245 كلم/س.

ومن ناحية أخرى، تتميز النسخة المعدلة من خلال التصميم الجديد للاسبويلر الأمامي، كما تم تجهيز السيارة باسبويلر حافة السقف وغطاء من الكربون لحيز المحرك ومئزر خلفي مدمج به ناشر واسبويلر على الغطاء الخلفي.

وتقدم شركة التعديل العديد من الخيارات فيما يخص العجلات ومجموعة العادم الرياضية ومجموعة التعليق، كما يمكن إضفاء لمسة شخصية متفردة على المقصورة الداخلية بالعديد من الحليات الملونة أو إجراء تعديلات شاملة على المقصورة.

وتقدم تيك آرت أفخم خيارات تصميم المقصورة بالكامل بالتعاون مع شركة "رولف بنز" المتخصصة في إنتاج الأثاث الفاخر.