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الرئيسية | سيارات | "أودي" تكشف النقاب عن سيارة جديدة في معرض فرانكفورت

"أودي" تكشف النقاب عن سيارة جديدة في معرض فرانكفورت

"أودي" تكشف النقاب عن سيارة جديدة في معرض فرانكفورت
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 22 غشت 2019 - 10:49

أعلنت شركة أودي أنها ستكشف النقاب عن سيارتها RS6 Avant الجديدة خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن كومبي الفئة العليا تتمتع بشخصية شرسة ترسم ملامحها الرفارف العريضة والغطاء الأمامي مفتول العضلات. وتعتمد السيارة على سواعد محرك V8 سعة 4 لتر يزأر بقوة 441 كيلووات/حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ليدفع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.6 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س، مع إمكانية زيادتها إلى 280 أو 305 كلم/س نظير تكلفة إضافية.

وللحد من استهلاك الوقود تم تجهيز السيارة بنظام تعطيل الأسطوانات، مع تدعيم المحرك بمولد بدء حركة 48 فولت للعمل ضمن نظام دفع هجين معتدل “Mild Hybrid”.

ومن المقرر أن تطرح أودي سيارتها RS6 Avant الجديدة في الأسواق خلال الربع الأول من العام القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

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