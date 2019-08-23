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كُتّاب وآراء
الغموض يكتنف مستقبل موديلات السيارات الصغيرة
يكتنف الغموض مستقبل السيارات الصغيرة؛ حيث كتبت بعض الشركات فصل النهاية لموديلاتها الصغيرة، في حين تحاول شركات أخرى إنقاذ مصير موديلاتها الصغيرة من خلال التحول إلى المحركات الكهربائية بدلا من محركات الاحتراق الداخلي.
ويرى هربرت ديس، رئيس شركة فولكس فاغن، أن سيارات القطاعين A وA0 ليس لها ملامح مستقبلية مبشرة في ضوء متطلبات مواصفات العادم؛ حيث سيتسبب إدخال تقنيات الحد من استهلاك الوقود في ارتفاع أسعار السيارات الصغيرة، وهو ما سيجعلها تفقد ميزتها.
وأوضح ديس أن سيارات كثيرة ستواجه مستقبلا مظلما مثل فولكس فاغن Up وPolo وسكودا Citigo و"سيات" Mii.
وتأكيدا لهذه النظرة التشاؤمية حول مستقبل السيارات الصغيرة سحبت أوبل بالفعل سيارتيها Karl وAdam من السوق مع عدم تطوير موديلات ترث عرشهما، كما اقتربت فورد Ka من خط النهاية. وبالإضافة إلى ذلك، تحوم شائعات الرحيل حول الثلاثي تويوتا Aygo وبيجو 107 وستروين C1.
طوق النجاة
وتمثل المحركات الكهربائية حاليا طوق النجاة للسيارات الصغيرة؛ حيث قامت فولكس فاغن بتحديث سيارتها Up الكهربائية، كما قررت سمارت إحالة محركات الاحتراق الداخلي للتقاعد والاعتماد على محركات كهربائية في سياراتها الصغيرة.
وتعمل ميني هي الأخرى على تطوير سيارة كهربائية صغيرة، وبالإضافة إلى ذلك أعلنت بوجو وأوبل عن توفر موديلات كهربائية من 208 و Corsa من البداية.