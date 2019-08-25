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الرئيسية | سيارات | هيونداي تنشر صورة تشويقية لسيارة كهربائية جديدة

هيونداي تنشر صورة تشويقية لسيارة كهربائية جديدة

هيونداي تنشر صورة تشويقية لسيارة كهربائية جديدة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 25 غشت 2019 - 10:49

نشرت شركة هيونداي صورة تشويقية لسيارتها الكهربائية Concept 45 الاختبارية، التي من المقرر إزاحة الستار عنها خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر المقبل.

وأوضحت هيونداي أن سيارتها Concept 45 الاختبارية تجسد اللغة التصميمية “Sensuous Sportiness”، التي ستنطق بها الموديلات الكهربائية المستقبلية للشركة الكورية الجنوبية.

ومن خلال الصورة التشويقية، التي تسلط الضوء على المؤخرة، يتضح أن السيارة الكهربائية Concept 45 الاختبارية تتمتع بشخصية رياضية جذابة يرسم ملامحها مبيت العجلات العريض وخط السقف الممتد حتى نهاية المؤخرة، بالإضافة إلى شريط الإضاءة LED الممتد، والذي يشتمل على مصابيح خلفية على شكل حرف U.

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