"سنهايزر" تقتحم عالم السيارات بنظام صوتي ثلاثي الأبعاد

هسبريس - د.ب.أ

كشفت شركة "سنهايزر" “Sennheiser” عن النظام الصوتي ثلاثي الأبعاد Ambeo للسيارات، والذي سيظهر في سيارة كارما Revero GT الفاخرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نظامها الصوتي الجديد يتألف من عدة سماعات وصب ووفر، كما تم دمج مساند الرأس في سيارة كارما ضمن مفهوم السماعات.

وأشارت الشركة المتخصصة في إنتاج الأنظمة الصوتية إلى أن مصدر الصوت ثلاثي الأبعاد الخاص ليس ضروريا للصوت المحيطي المجسم؛ حيث تقوم بدلا منه خوارزمية Upmix بتحويل مادة الاستريو إلى صوت ثلاثي الأبعاد.

ويتحكم المستخدم في مصادر الصوت ودرجة شدته عبر واجهة رسوميات. ويَعد نظام Ambeo بنقل الصوت بشكل فائق الوضوح أثناء إجراء المكالمات الهاتفية في السيارة، وذلك من خلال حجب الضوضاء الناجمة عن الرياح وصوت المحرك.

ولم تفصح "سنهايزر" حتى الآن عن موعد طرح وسعر النظام الصوتي ثلاثي الأبعاد Ambeo الجديد، كما أنها لم تكشف عما إذا كانت ستقدم النظام لسيارات أخرى غير سيارة كارما.