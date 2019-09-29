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الرئيسية | سيارات | شركة أمريكية تقدم حافلة كهربائية صغيرة

شركة أمريكية تقدم حافلة كهربائية صغيرة

شركة أمريكية تقدم حافلة كهربائية صغيرة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 28 شتنبر 2019 - 11:01

كشفت شركة كانو النقاب عن الحافلة الكهربائية Canoo الصغيرة، والتي تمتاز بتصميم متفرد يستشرف المستقبل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Canoo الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 300 حصان على المحور الخلفي مع بطارية سعة 80 كيلووات ساعة تتيح بلوغ مدى سير 400 كلم.

ويبلغ وزن الحافلة Canoo الصغيرة نحو 2 طن وتصل سعة الحمولة بها إلى 600 كجم.

وتمتاز الحافلة الصغيرة Canoo بتصميم مستقبلي؛ حيث تتمتع المقصورة الداخلية برحابة كبيرة وصف مقاعد خلفي على شكل حرف U، كما يتوفر للسيارة حوامل للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، والتي يمكن أن تعرض المعلومات الهامة الخاصة بالسيارة، بينما يتم عرض معلومات أساسية عن طريق شريط LED على الجهة الداخلية للمقدمة.

وكي تكون السيارة، المقرر طرحها في 2021، مستعدة للقيادة الآلية تم تجهيزها بسبعة كاميرات، وما يقرب من 20 مستشعرا إضافيا للتواصل مستقبلا مع البنية التحتية لحركة المرور.

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