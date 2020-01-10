"مرسيدس بنز" في صدارة مبيعات السيارات الفاخرة

هسبريس - د.ب.أ

تمكنت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات من الحفاظ بنجاح على مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث حجم مبيعات السيارات الفاخرة، وتفوقت على منافستيها، "بي إم دبليو" و"أودي" الألمانيتين أيضا، للسنة الرابعة على التوالي.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرغ" فإن هذا النجاح لـ "مرسيدس بنز" ظهر عقب كشف "بي إم دبليو" عن زيادة 2 في المئة في مبيعات السيارات التي تحمل العلامة الأصلية، لتصل إلى 2.17 مليون سيارة العام الماضي.

وكانت "مرسيدس بنز" ذكرت أنها حققت زيادة 1.3 في المئة في مبيعاتها من السيارات الفاخرة العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 2.34 مليون سيارة، وجاءت مبيعات "أودي" أقل من منافستيها.

وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، قالت "بي إم دبليو" إنها تستهدف تحقيق زيادة طفيفة في مبيعاتها خلال سنة 2020، و"نمو قوي للمبيعات" في الصين. أما عن مبيعات المجموعة في أوروبا خلال السنة الجارية، تتوقع "بي إم دبليو، ألا تختلف كثيرا عن 2019، مع تحقيق زيادة طفيفة في السوق الأمريكية.

وفي إطار متصل، كانت "بي إم دبليو" أعلنت أنها باعت أكثر من 720 ألف وحدة من إنتاجها في السوق الصينية خلال عام 2019، وهو ما يمثل رقما قياسيا منذ دخول المجموعة الألمانية الصين قبل 15 عاما.

وقالت الشركة، ومقرها مدينة ميونخ الألمانية، إن هذا الرقم يمثل زيادة 13 في المئة على أساس سنوي. وكانت السيارات الرياضية متعددة الاستخدام "إكس 1" و"إكس 5" و"إكس 5"، بالإضافة إلى سيارات الفئة الخامسة، هي المفضلة من "بي إم دبليو" بالنسبة للصينيين العام الماضي.

وباعت المجموعة 2.52 مليون سيارة ""بي إم دبليو" و"ميني" ورولزوريس" على مستوى العالم خلال عام 2019، لتعزز من مكانتها كأكبر شركة منتجة للسيارات الفاخرة في العالم للعام السادس عشر على التوالي.

ودخلت "بي إم دبليو" الصين لأول مرة في عام 1994، ثم أقامت أول مصنع لها، وهو مشروع مشترك، في شمال شرق البلاد في عام 2003.

ومنذ عام 2015، صارت الصين أكبر سوق في العالم لسيارات المجموعة الألمانية، التي تهيمن وشركتا "أودي" و"مرسيدس بنز"، الألمانيتان أيضا، على سوق السيارات الفاخرة في البلاد.