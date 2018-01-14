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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | نازلون | سعيد الناصيري

سعيد الناصيري

سعيد الناصيري
هسبريس
الأحد 14 يناير 2018 - 09:25

لم تمض سوى شهور قليلة على الإنجاز القاري التاريخي للإطار الوطني الحسين عموتة، حتى وجد نفسه قد أقيل من تدريب فريق الوداد البيضاوي.

ردّ فعل يعاكس كل ما عهدته الطبيعة البشرية من تكريم وتتويج لمن يحققون الإنجازات، أتى من رئيس الوداد سعيد الناصيري، الذي كان قد جدد ثقته في عموتة قبل أسابيع قليلة.

لا يحتاج المرء كثيرا من الحكمة الكروية كي يدرك أنه لولا عموتة ونهجه التكتيكي لما استطاع الوداد أن يحرز تلك الكأس، التي زرعت الفرح في قلوب المغاربة أجمعين، والتي خولت للوداد المشاركة في بطولة العالم للأندية، بما فيها من مكاسب مادية عادت على خزينة الفريق بالخير العميم.

كل هذا لم يشفع لعموتة لدى رئيس الوداد الذي – بدل أن يستثمر تلك الإنجازات في دعم الفريق – لم يقم بأي خطوة أو استثمار من أجل استقدام لاعبين من الطراز الرفيع، وألقى بشكل مباشر الجمرة الملتهبة في حِجر عموتة، مقيلاً إياه وكأنه فعلا هو من كان وراء انتكاسة القلعة الحمراء.

ولعل هذه "الحركات" ليست بالجديدة على الناصيري، الذي سبق له أن استغنى عن الويلزي توشاك، الذي أحرز البطولة مع الوداد وأوصله إلى نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا، كما استغنى عن المدرب الفرنسي دوسابر، الذي رحل عن الوداد وهو بطل للخريف.

خطوات الناصيري لم تكن لتلقى من طرف عشاق الحمراء سوى الغضب وعدم الرضا ليهويَ بذلك ملتحقا بنادي النازلين بكل استحقاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وداد 199 الأحد 14 يناير 2018 - 09:49
هكذا حال الاحتراف عندنا لايخضغ لمنطق الكرة ولكن لمنطق غير معروف.. الوداد تقيل مدرب رائع بعدما حقق نتائج استثنائية.. والرجاء في مواجهة عجرفة حسبان..
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23
2 - marouane الأحد 14 يناير 2018 - 09:51
بعد السلام أرى أن الإنفصال على المدرب في عالم كرة القدم شيء عادي ولو يحقق المدرب مالم يحققه زملاءه في الفرق الأخرى وعلى سبيل المثال أنشلوتي مع ريال مدريد ومدربون أخرون يعني هذه هي اللعبة إن صح الكلام.وبخصوص الرءيس سعيد الناصيري أرى أنه رجل في المكان المناسب إد إدا رءينا كساره مع الفريق مند إلتحاقه به أنا عن نفسي أرفع له القبعة في ضرف ٣ سنوات بطولتان و نصف نهاءي عصبة ونهاءي بتتويجه ومشاركة في العالمية يعني في مجمل القول إنه رءيس وأفتخر به . كودادي أقول على الوضعية التي يمر منها الفريق أنها كشكل سحابة عابرة وسترون في قادم الأيام إنشاء الله.
عاشة الوداد ومحبيها وجمهورها الحقيقي ولا عزاء لحاقديها.
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-37
3 - ستيتو حمو الأحد 14 يناير 2018 - 10:02
لا يفكرون في مصلحة الفرق بقدر ما يفكرون في قضاء مصالح شخصية والاقتراب من مراكز القرار ما دام رءاسة فريق رياضي اسهل وسيلة لقضاء مآرب شخصية في ضل التسيب وانعدام المحاسبة
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20
4 - حسن الأحد 14 يناير 2018 - 11:22
في رأيي ان السبب الاول في تدني النتائج هو الرئيس ثم اللاعبين وفي الاخير المدرب لمادا الرئيس لانه قبل اللعب والفريق ينقصه 6 لاعبين واللاعبون لان اكثر من 90% لا يستحقون حمل قميص الوداد ثم المدرب لانه قبل بلاعبين ليسو في المستوى والامثلة كثيرة....
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1
5 - محايد الأحد 14 يناير 2018 - 12:01
كيفية التسيير الإداري والمالي والتقني لفرق كالوداد والرجاء الذين يتوفران على أكبر جمهور عبر الثراب الوطني لهما مسيريرين همهم الوحيد هو جمع المال والوصول إلى مناصب القرار والتحكم في القرارات المصيرية
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6
6 - youness الأحد 14 يناير 2018 - 15:07
في وجهة نضري قرار رئيس الوداد بإقالة المدرب الكفؤ عموتة قرار صائب ﻻنه عند توالي الهزائم و الاخفاقات في الفريق فيبقي الحل هو التغيير إما تغيير الاعبين أو المدرب أو الادارة و في الاخير يبقي القرار السهل هو إقالة المدرب
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1
7 - ودادي الأحد 14 يناير 2018 - 15:24
فعلها الناصري وأقال عموتة البطل ةهو سيبقى كذلك لسنين في عيون الوداديين و المغاربة عموما لا أتمنى أن يلبث الوداد خمسا وعشرين سنة أخرى لتحقيق اللقب الثالث في العصبة واعلموا أن جماهير الوينرز سترفع صوت حناجرها منادية عموتة في أفراحها و أحزانها كذلك وناقمة على كل من يسيئ للوداد.
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