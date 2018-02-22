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الرئيسية | نازلون | مريم بنصالح

مريم بنصالح

مريم بنصالح
هسبريس
الخميس 22 فبراير 2018 - 15:35

لم تكن تتوقع سيدة المقاولات مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن يكون لردها على رئيس المجلس الإقليمي للراشيدية مؤخرا، بخصوص استعمال اللغة العربية في لقاء حول المقاولة والاستثمار، آثار أو أن يكون هذا الرد موضوع غضبة عليا عليها جعلتها في وضع حرج، حسب ما أسرت لهسبريس عدة مصادر متطابقة.

ولم يكد أطراف الصراع اللغوي بالمغرب بين المدافعين عن الفرنسية والعربية والدارجة يغمدوا سيوفهم في هدنة غير معلنة، حتى تفجر الموضوع من جديد على يد سيدة المال والأعمال التي اعتبر ردها على ممثل الساكنة بإقليم الراشيدية مفاجئا وغير متكافئ وغير متناسب مع مطلب بسيط متعلق باستعمال اللغة الرسمية للبلاد في التواصل مع من لا يتقنون اللغات الأجنبية، خصوصا أن اللقاء موضوع الاشتباك اللغوي لم يكن موجها إلى مستثمرين أجانب بل كان تواصليا لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع المنتخبين الترابيين والمهنيين بجانب المستثمرين المغاربة في المنطقة.

من جهة أخرى، وحسب شهود عيان حضروا حفل اختتام لقاء "المرأة والطفل في وضعية هشاشة" أمس الأربعاء 21 فبراير الجاري بمسرح محمد الخامس بالرباط، شوهدت مريم بنصالح وهي تهرول نحو ميكروفونات قنوات القطب العمومي قصد الإدلاء بتصريحات مصرة على أن تكون باللغة العربية، لرفع الحرج عن نفسها أمام المسؤولين والمواطنين وإظهار حسن نيتها وعدم عدائها للغة الضاد؛ غير أن متتبعي النشرات الرئيسية للقنوات الوطنية، التي غطت الحدث وعلى رأسها القناة الثانية، تبين لهم أنه جرى حذف تصريحات بنصالح، وهو ما اعتبروه مؤشرا كافيا على وجود غضبة كبيرة عليها بسبب تحقيرها وتعنيفها لمواطن التمس منها استعمال لغة يفهمها وإقصائها المتعمد للغة الرسمية الأولى للمملكة، حينما ردت عليه قائلة: "كنفهمو العربية وكنجاوب باللغة لي بغينا.. بغيتي تفهم تبارك ما بغيتيش متوضعش كاع السؤال باش ما تحرجش الضيوف".

وفي الوقت الذي يرجى فيه من مؤسسات الوساطة الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في نزع جميع عناصر التوتر بين الدولة والمواطنين ومزيد من القرب والتفهم، يسهم عدد من نخب وقياديي هذه المؤسسات في صب كميات جديدة من الزيت على النار، وهو ما يضع بنصالح في ركن "النازلين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - بن التاغي الخميس 22 فبراير 2018 - 16:10
هادو راهما اصحاب الدار حنا يا اما كارين عندهم او خدامين عندهم. هدا هو المغرب اصحاب الامتيزات اديرو ما بغاو
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63
2 - البعمراني الخميس 22 فبراير 2018 - 16:17
في ذلك يظهر مدى تعجرف بعضنا عن بعض بحيث افتقدت اللباقة المشكل انها اختارت لغة في طريقها للموت فمن يتحدث الفرنسية في القارة العجوز من غير فرنسا وجزء من بلجيكا وجزء من سويسرا والباقي لغته الاولى هي لغة البلد والثانية الانجلزية
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34
3 - خالد الخميس 22 فبراير 2018 - 16:24
لقد نسيت السيدة بنصالح ان اللغة الرسمية للمملكة المغربية هي اللغة العربية زيادة على الأمازيغية وان ردها على ممثل ساكنة الراشدية لم يحتقره فقط ولاكن احتقر كل مؤسسات الدولة والامة المغربية ودستورها.
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44
4 - لكريم دو لاسوسيتي الخميس 22 فبراير 2018 - 16:30
هؤلاء المتعجرفون الذين يعتبرون انفسهم من النخبة يريدون التميز و الظهور على انهم ليسو كالباقين و منه فاستعمال لغة المستعمر توحي لهم بانهم متميزون و الصحيح انهم استغلاليون وصوليون ركبوا على اكتاف الشعب حتى وصلو مبتغاهم و عند وصولهم اصبح ابناء الشعب مصدر حرج لهم
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38
5 - م المصطفى الخميس 22 فبراير 2018 - 16:40
لقد استمعت للقمع الذي تعرض له المتدخل من الرشيدية، والذي طلب من مريم بنصالح التواصل مع الحضور بالعربية. ثم استمعت لجوابه والذي كان فيه هادئا لطيفا ومعبرا عن اللطف والاحترام الذي يتميز بها ابناء جهة درعة عامة والرشيدية خاصة. من استمع للجواب العنيف لهذه السيدة يخيل له وكأنها أتت بأجوبة مهياة ورهن إشارة الساكنة من تشغيل للمعطلين واستثمارات فورية لانتعاش الاقتصاد الكاسد بالمنطقة. على هذه السيدة أن تعلم بأن الرشيدية قد انجبت أكبر الأدمغة التي يفتخر بها المغرب في جميع المجالات ولا حاجة لتذكيرها تاريخيا بالرشيدية وتافيلالت وسجلماسة....
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38
6 - iken الخميس 22 فبراير 2018 - 16:52
هكدا ارادت الدولة ان يصير المجتمع مقسم ومنقسم لغويا وسياسيا لقد نجحت في خلق مواطنيها من النخبة بفضل المدارس الفرنسية والمعاهد العليا المصنفة اما مدلرس الفقر والبؤس فقد انتجتنا نحن المستضعفين في الارض من اجل انتاج العمالة والعبيد- اللغة للتواصل فقط والحكرة تنمي الحقد والكراهية و تغدي العقل الثوري
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16
7 - نجية الخميس 22 فبراير 2018 - 17:04
لعل المال و الأعمال ينسي الإنسان لغته الأم الا و هي لغة الضاد بل و بنسلخ منها ولو تمعنت امراة اعمال لهذه الاية في قوله تعالى انا انزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون لانكبت على تعليم التعبير باللغة العربية و خصوصا أنها قصدت مناطق لا يتقنون لغة موليير و الأمر الرد الغير الاءق من امرأة مثقفة أن صج التعبير تفقد أسلوب الحوار و الديبلوماسية مع الاحتفاظ بانوتتهاو ووضعها الاجتماعي الذي يحتم عليها حسن السلوك
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7
8 - [email protected]$^ الخميس 22 فبراير 2018 - 17:12
بعض المسؤولين لا يفرقون بين العاملين في شركاتهم .والآخرين الكل بالنسبة إليهم مستخدمين لديه بضم الميم
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10
9 - المهدي الخميس 22 فبراير 2018 - 17:16
سواء تحدثت بالعربية أو بالدارجة فليس هذا ما سيرفع التحقير عن المواطن والذي كان وراء غضبة كبيرة كما جاء في المقال .. مريم بنصالح تنتمي الى طينة من المغاربة لا تجمعنا بهم سوى الجنسية .. مجرّتهم بعيدة عن المواطن بسنوات ضوئية وأخدود الفوارق بعمق لم يعد يرى معه قعر .. قوم فوق السحاب يطلون على البلد كمن يشاهد أطراف الفقر المتنامية من نافذة طائرة على علو آلالف الكلمترات في أعالي السماء وقوم آخرون يبدون كالنمل يدبّ في الارض .. لا نأكل مما يأكلون ولا ندرس ما يدرسون ولا نتعالج أين يتعالجون ولا نلبس ما يلبسون .. أوقاتهم من ذهب يعيشون كل ثانية من عمرهم تدرّ مالا وأوقاتنا لهاث وسعي وراء ما يسد الرمق وكل ثانية جلدة جديدة من سياط الزمن .. فسواء تحدثوا بلغتنا أو بالسومرية أو حتى السريانية فهذا لن يغير من واقع الأمور شيئا لهم وطن الرغد ولنا وطن النكد .. المهم أشرب سيدي علي راه مكتوبة بالعربية ....
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19
10 - هل تعلم الخميس 22 فبراير 2018 - 17:41
هل تعلم أن اللغة الفرنسية 17عالميا.هل تعلم أن رجل الاعمال يجب أن يتقن لغتين عالميتن بالأضافة للغته الرسمية.هل تعلم أن كل رؤساء الدول العظمى يتكلمون بلغة بلادهم الرسمية في الملتقيات الدولية.هل تعلم أن لغة القرأن هي العربية .قال تعالى(إنا انزلناه قرأنا عربيا لعلكم تقعلون) يوسف.
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11 - عادل الخميس 22 فبراير 2018 - 18:13
نحن النازلون يا أخي أما هذا النوع فهم دائما طالعون
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12 - البوعزاوي الخميس 22 فبراير 2018 - 18:16
...و ما نسيته السيدة بن شقرون أن مصدر اغتناءها وتعجرفها هو المياه العدبة للعمق اﻷطلسي المغربي اﻷمازيغي حيث مازالت تمتص عيون و آبار تلك البلاد السعيدة والماس لدرجة أن الساكنة بدأت تعاني من العطش وندرة المياه الجوفية لتلك المنطقة...لكن عذرا لها ما دامت لا تتكلم إلا لغة الذين ورثوها تلك الخيرات بلا حسيب ولا رقيب....
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