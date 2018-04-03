24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كهوف تازة العليا .. مساكن "الإنسان القديم" تقاسي وطأة الإهمال
- أزمة المثقف أم مثقف الأزمة؟
- في الحاجة إلى شهرزاد: إطلالة على موت المدرس(ة)؟؟
- "المساكن العسكرية" تشيد 55 ثكنة للدرك الملكي
- "البام" يناقش بمراكش قضايا السياسة والاقتصاد
عناوين نادرة تساوي درهمين .. وكتبيون ينشدون "قرية" ضد التطرف (5.00)
رمال الصحراء الساخنة تُسَعر طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو (5.00)
- الجيش المغربي يزحف نحو الصحراء .. والبوليساريو: جاهزون للحرب - (244)
- المغرب يرمي "فيفا" بمحاباة ملف أمريكا لاحتضان مونديال 2026 - (155)
- سكان ومنتخبو الصحراء يعلنون الاستعداد للحرب ضد البوليساريو - (104)
- "أجواء الحرب" في الصحراء تطير بالوزير بوريطة إلى عواصم دولية - (95)
- رمال الصحراء الساخنة تُسَعر طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أنس الدكالي
الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه وزير الصحة أنس الدكالي! هذا التاج الإنساني لا يراه ولا يعرف قيمته إلا المرضى المحتاجون للعلاج، المحتاجون لتخفيف الألم والمعاناة.
الطبيب والممرض هما أولى حلقات العلاج، وتخفيف حدة المرض كيفما كان نوعه..هؤلاء الذين يقدمون خدمة إنسانية لا تقدر بثمن يعانون أيضا من مرض آخر لا يستجيب له رئيسهم التسلسلي، وزير الصحة.. احتجاجاتهم من أجل مطالب مهنية وأخرى اجتماعية تصطدم بأذان صماء للسيد الوزير، الذي يبدو أنه بحاجة إلى زيارة عيادة لغسيل الأذنين. كيف يعقل أن يضرب الطبيب والممرض للمطالبة بالإنصات إلى احتياجات عادية، فلا يجدان نفسيهما إلا مطوقين بتهديدات بالاقتطاع من الأجر أو المتابعة القضائية، في وقت يعرف القطاع نقصا مهولا في هذه الأطر؟..الوزير لا يجيب، وكأنه يومئ بإعادة الاحتجاج مرة أخرى! هكذا هو الموقف.
الدواء حلقة تلي الطبيب والممرض، يعتريه خلل هو الآخر! دواء مرتبط بصحة القلب والشرايين راج في السوق الصيدلانية المغربية منذ زمن، وقرر أنس الدكالي، في الأيام القليلة الماضية، منعه من دخول الصيدليات تحت ضغط الإعلام.
هذا الدواء الجنيس يحمل المادة النشطة كلوبيدوغريل، بتركيز 75 مغ، منع تأثرا بقرار مماثل في العربية السعودية بعدما تبين قصوره في علاج تجلط الصفائح الدموية. هذا الدواء الجنيس عن الشركة نفسها التي تسوقه في المغرب رفضته الولايات المتحدة منذ سنة 2007؛ ومع ذلك تصدر وزارة الدكالي بلاغا بمنعه دون إعطاء معطيات علمية دقيقة حول خطورته أو قصوره في العلاج، مستعملة لغة الخشب والسياسة في تبرير منعه من السوق.
كميات خلل بالجملة في تدبير المهندس لقطاع الداء والدواء؛ ناهيك عن مشاكل المواعيد الطبية الطويلة وتعطل تجهيزات المستشفيات وغيرها من المؤسسات الاستشفائية؛ إضافة إلى شلل الوزير في ما يهم إبداع حلول جديدة...كلها أعطاب في الصعود بالقطاع، تدفع بالمهندس أنس الدكالي إلى تغيير في الخطة وبناء أدراج سريعة إلى درك النازلين.