هسبريس

مثل مُحاربٍ طروادي، خرجَ نور الدين عيوش منكسر الجوارح من حرب غير متكافئة رافعاً يديه إلى السماء طالباً للهدنة، بعدما واجهَ عاصفة من الانتقادات التي كالها له الإعلام وعدسات المصورين والكتَّابُ والقوميون والعاطلون عن العمل والمهاجرون من وراء شاشات هواتفهم الذكية، فقطْ لأنه دعا إلى إدماج "الدارجة "المغربية في مقررات التعليم الابتدائي، وهو ما جعله في أنظار البعضِ مثل المغولي هولاكو، الذي لمّا اقتحم بغداد أحرق كلَّ المخططات العربية النفيسة.

ورغم أنه ناشد المغاربة الهدنة إلا أن هفوات رجل الإعلام والإشهار المتتالية جعلته دائمَ الحضور في نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي؛ فالرجل السبعيني يجرُّ خلفه تاريخاً غارقاً في "البوليميك" والسجال المجتمعي، سواء في فضاءات التعليم والتربية أو في بعض مواقفه المتعلقة بالحريات الفردية.

ويبدو أن الرجل في حاجة إلى "استراحة أبدية" بعدما فشل في كلّ المعارك التي خاضها باسم التحديث ومسايرة أهواء الغرب، فأنْ يصف عيوش منتقديه الذين يهاجمونه على خلفية آرائه ومواقفه بشأن إدخال الدارجة في المقررات الدراسية بأنهم "كلاب، ولا يستحقون الاحترام"، فهذا يعني أن الرجل لم يعد قادراً على إلجام لسانه "الثقيل".

ولأن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن التاريخ يفرضُ علينا أن نهمسَ في أذن الرجل بعضاً من الحقائق لربما تساهمُ في إزالة بعض رواسبِ الجهل العالقة في ذهنه؛ فهل تعلمُ يا عيوش أن رجالات الدولة أمثال عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد والمهدي المنجرة كانوا من أشرس المدافعين عن اللغة العربية، وأن المناضل الوطني المهدي بنبركة كان دائما يردد أنّ "الاستقلال لن يتأتى إلا عن طريق العودة إلى الأصول الثقافية العربية الأصيلة"؛ فكان من أكثر اهتماماته في إطار النضال من أجل الاستقلال تركيزه على تطوير التعليم، والعناية باللغة العربية باعتبارها اللغة الأم؟

ولذلك، فإن زلات عيوش وهفواته المتتالية ضخت مزيداً من الوقود في محركات عربات النازلين لتحمل رجل "الجيل المعطوب" إلى مثواه بينهم ليكون صاحبهم بالجنب.