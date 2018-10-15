هسبريس

تصريحات تبعث على الدهشة والغرابة والصدمة تلك التي أطلقها الشيخ أحمد الريسوني في قضيتي خطوبة الوزير محمد يتيم، واختفاء الصحافي المعارض للسياسة السعودية جمال خاشقجي. فالرجل بالرغم من أنه عالم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما يتطلب التحقق قبل إصدار الأحكام، لم يتورع في اتهام خطيبتي الوزير والصحافي بتوريطهما في مؤامرة سياسية. بلغة أخرى يعتبر الريسوني "النساء أكبر المصائب في هذا الكون".

رجل الدين المفترض فيه التريث قبل إطلاق الأحكام على عواهنها، زعم أن الشابة "المُدلكة" هي من تسببت للوزير الإسلامي يتيم في "ورطة متنوعة الصور، متنقلة الأماكن"، حسب تعبيره. أما خاشقجي فخطيبته هي التي تسببت له في مصير مجهول، حسب رواية شيخنا الريسوني.

موقف نائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أثار غضب نشطاء مواقع الشبكات الاجتماعية بالمغرب، الذين اعتبروا ما قاله "احتقاراً للمرأة ويدخل ضمن الفتاوى الجاهزة التي يتم إخراجها كلما تعلق الأمر بفضيحة بطلها مسؤول إسلامي".

ما قاله الريسوني في حق النساء ليس بجديد، إذ سبق له أن اتهم أصنافا منهن بأنهن "ينجذبن إلى المتعة والفرجة والتجارة والإجارة والإثارة"، وهو ما خلف استياء كبيرا لدى جمعيات حقوقية ونسائية، اعتبرت كلامه ينهل من تاريخ تحقير النساء في التراث الإسلامي.

القاعدة الفقهية تؤكد أنه لا يحكم على الناس إلا عالم خبير بأحوالهم، لأن الكلام في الناس بغير علم جرم عظيم. لكن "العالم" المقاصدي لم يجد حرجا في تجاوز نص قرآني واضح جاء فيه: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ" (النور: 15)، مفضلا أن يرمي الناس بالباطل ما دام الأمر يتعلق بصورة "الإخوان" ودولة السعودية؛ وهو ما يجعله يصنف في خانة النازلين في بورصة هسبريس لهذا الأسبوع.