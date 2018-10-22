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الرئيسية | نازلون | ربيع الخليع

ربيع الخليع

ربيع الخليع
هسبريس
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:35

لا يكاد يمر يوم دون حدوث تأخير في مواعيد القطارات بالمغرب، لدرجة أن الاستثناء هو أن يصل القطار في موعده. إجماع على تردي الخدمات وتقادم المعدات وتأخر في تنفيذ مخططات إصلاحية (مخطط المغرب للسكك الحديدية 2040)، وصولاً إلى "فاجعة بوقنادل"، التي راح ضحيتها سبعة قتلى وإصابة حوالي 125 شخصا بجروح، إضافة إلى الرعب الذي صار يدب في نفوس ركاب القطارات مخافة أن تتكرر الكارثة.

هذا هو حال قطاع السكك الحديدية اليوم، الذي يتولى ضمنه محمد ربيع الخليع منصب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية منذ سنوات، دون أن يظهر على قطاراتنا أي تحسن كبير أو تقدم في مواعيد وصول الرحلات، باستثناء مشروع "التيجيفي"، الذي نرجو أن يكون عدد ضحاياه أقل من هذا الذي نركبه.

"فاجعة بوقنادل" في دول أخرى تحترم مواطنيها، تستوجب تقديم المهندس ربيع الخليع لاستقالته أو الكشف عن الأسباب الرئيسية وراء تخلف قطاراتنا، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى الوزير الوصي على القطاع، عبد القادر اعمارة. وفي انتظار قدوم "غودو"، فأقل ما يمكن أن نقوم به في وقت الأزمات هو تدبير عملية تواصلية ناجحة، وهو ما فشل فيه المكتب منذ اللحظات الأولى لوقوع الفاجعة.

جزء من الخلل الذي تعانيه المنظومة السككية سبق أن تحدث عنه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سجل تأخر القطارات المغربية بمعدل يومي يبلغ ساعة كل يوم يتحمّلها زبناء قطارات مكتب ربيع الخليع، بالإضافة إلى حديثه عن مخاطر متعلقة بخدمة الأرصفة والمحطات؛ غير أن الملاحظ هو استمرار "رحلات الجحيم" نفسها في الصيف والشتاء، كما يقول المغاربة.

الدولة إذن، من خلال خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، باتت غير قادرة على تسيير هذا المرفق العمومي بالشكل المطلوب الذي يساير متطلبات العصر. لذلك تمهد، وفق مصادر رسمية، لخوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية وقطاعات أخرى، لكن هل تكون عملية تفويت هذا القطاع الحيوي للمستثمرين حلاّ ناجعاً؟

في انتظار الجواب عن هذا السؤال، والكشف عن نتائج "تحقيق بوقنادل" وتحقيقات فواجع أخرى لهذا الوطن، سيحل محمد ربيع الخليع ضيفا على النازلين ببورصة هسبريس لهذا الأسبوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Gala الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 16:02
تأخر القطارات أصبح بالساعات وليس بالدقاءق. أتمنى أن يخوصص هذا المكتب لكي يستمر في خدمة المغاربة
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8
2 - سلام الصويري الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 16:06
عنوان لانهيار التدبىير في هذا البلد وتسلط لوبيات تتربع على المؤسسات العمومية التابعة للدولة العميقة وذلك منذ عشرات السنين ولا أمل في ان يحاكم او يتابع او حتى يقال من منصبه رغم ان المؤسسة اصابها الافلاس والانهيار في الخدمات منذ زمان لان البقاء في المنصب يجعل المسوول يكون أخطبوطات وخلايا قوية تجعل منه يعتقد انه وحده يضوي البلاد وهذه عدوى اصابت غالبية المسؤولين من ميدان زعامة الاحزاب الى ترأس الجماعات الترابية الى الجامعات الرياضية الى المؤسسات العمومية المهم هو ارضاء الدولة العميقة وخدمتها
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3 - مواطن الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 16:56
رحمة الله على الموتى والشفاء للجرحى.مثل هذه الحوادث تقع في جميع أنحاء العالم وفي دول جد متقدمة صناعيا فكفى من الانتقاد الهدام
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4 - هارون الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:11
اتساءل لماذا لا توجد الولوجيات في كثير من المحطات ام ان القانون لا يعني مكتب السكك الحديدية او يرفض تطبيقه .كيف تجدد المحطات او تبنى جديدة ولا توفر الولوجيان هناك ذوي الاحتياجات هناك العجزة هناك من يحمل امتعة ثقيلة في( الدروج ) تحت الارض او بين الارصفة . يكفي مصادقة المسؤولين على تصاميم لا تتوفر فيها الولوجيات ليحاسب جميع المسؤولين الذين صادقوا عليها . ولكم واسع النظر .
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