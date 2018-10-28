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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | نازلون | سعد الدين العثماني

سعد الدين العثماني

سعد الدين العثماني
هسبريس
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:05

قرار يهم 35 مليون نسمة تم اتخاذه في ظرف 24 ساعة، دون أي تشاور مع المواطنين حول مدى قبولهم أو رفضهم له.

فبدون سابق تمهيد أو إنذار، أعلنت حكومة العثماني عن مرسوم جديد لتغيير الزمن المغربي، وصادقت عليه صباح الجمعة الماضي، في نقطة فريدة، ليدخل التوقيت الصيفي على طول السنة حيز التنفيذ بسرعة البرق عبر نشره في الجريدة الرسمية يوم السبت، في وقت يشتكي فيه وزير الدولة من تأخر نشر خطته الحقوقية لشهور.

في الجوار الأوروبي، غير بعيد عنا، أجرت المفوضية الأوروبية قبل أشهر من الآن استطلاعاً للرأي شمل الملايين، ورغم ظهور نتائجه لم يتم الحسم في إلغاء التوقيت الصيفي أو العمل به على طول السنة، لأن صناع القرار في هذه البلدان يعلمون جيداً أن مثل هذه القرارات تتطلب التشاور ودراسة تأثيرها على سيكولوجية الشعوب التي يتم احترام آرائها.

في مقابل ذلك، انطلق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مرسومه الجديد، من فرضية "الوقت زايد ناقص عند المغاربة"؛ لكنه لم يكن يدري أن ذلك سيجر عليه انتقادات واسعة من الحلفاء قبل الخصوم، خصوصا أن الدراسة المعمقة التي يجري الحديث عن إنجازها لم يتم نشرها لعموم المغاربة حتى يقتنع الجميع بمصلحة بلادهم بالتوقيت الصيفي.

العثماني لم يستطع حتى إقناع حزبه الذي يقود سفينته بجدوى هذا القرار الذي يقول البعض إنه جاء نتيجة املاءات خارجية، حيث وجه فريقه البرلماني سؤالا آنيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يُطالبه بكشف أسباب القرار، والأمر ينطبق على بعض أحزاب الأغلبية المفروض فيها أن تساند ربان الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عبدالحق الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:13
من هم المواطنون المواطنون نائمون في غفلة لا يتكلمون ولن يكلمون
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2 - غيور"ت" الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:17
السلام عليكم.
انظروا إلى سمات وجهه وهو فرح بما يفعله بمشاعر المغاربة. ضحكة الشماتة.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الفاشلين.
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3 - سوسي حر. الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:20
الى مزبلة التاريخ...هاد الكائن البشري مفلس سياسيا و ليست ليه اي تجربة او حنكة سياسية..الرجل الخطأ في المكان الخطأ..وضع هناك بقدرة قادر ليأمر و لينفد فقط...كمبارس....فينك اسي اليوسفي...
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4 - فيلالي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:20
دراسة معمقة دامت يومان،بعدها اتخذ قرار ضد رغبة المواطنين....ياله من غباء،ويالهم من اغبياء...المغاربة راهم واعون بما يقع غي اجيونا نيشان.
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5 - رشيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:20
أضن ان التحليل المنطقي هو ان ما خفي كان اعظم. بحيث ان سعادة وزيرنا الاول ليس لديه اي قرار بيده السيد مأمور .انه مسير . السي العتمانى غير جفاف . وضعوه اسياده المستشارين ليلمعو به الزجاج الاسود . فكيف نلوم من لا يسمع ولا يتحدث . هدا شخص اتو به لينفد فقط .
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6 - رشيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:21
أضن ان التحليل المنطقي هو ان ما خفي كان اعظم. بحيث ان سعادة وزيرنا الاول ليس لديه اي قرار بيده السيد مأمور .انه مسير . السي العتمانى غير جفاف . وضعوه اسياده المستشارين ليلمعو به الزجاج الاسود . فكيف نلوم من لا يسمع ولا يتحدث . هدا شخص اتو به لينفد فقط .
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7 - محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:22
الله ينتقم منك يا عدو الشعب جعلت ايامنا عصيبة و مرة ..
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8 - عبدالاله الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:24
انه لا حمار كبير سلطه الله علينا لا يعرف ماذا يفعل فقط الا البرامج و القررات الفاسدة يجبرها علينا نحن الضعفاء لا حولا ولاقوة إلا بالله
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9 - رشيد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:25
و الله ليس دفاعا عنه و لكن ليس بيده شيء ! هو "عبد مأمور" .. موظف مثله مثل أي موظف ينتظر التوجيهات من رؤسائه في حكومة الظل ! لا يهش و لا ينش كما يقول المصريون .. الكل يعرف من يحكم و يقرر و الكل يخاف من توجيه الأصبع للمسؤولين الحقيقيين...
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10 - ولد الفشوش الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:26
سبحان الله العظيم!! ما أسرعهم في اتخاذ القرارات التي تضر بالمواطن وصحته ومصالح المواطنين لا يكثرتون لها ! الله ياخد فيكم الحق إلى يوم الدين. انشري ياهسبريس
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11 - stitou hammou الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:27
C’est un simple commis il a accepté le rôle du comparse pourquoi lui donner un pouvoir qu’il n’a pas ??
Son erreur grave c’est d’accepter ce rôle contre toute volonté du peuple.c’est pour cela qu’il est mal aimé ce qui détruira l’avenir de son parti
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12 - med الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:28
هذا يعني أن القرار بيد حكومة الكواليس. أما الحكومة التي نراها فهي مجرد ممثلين سينمائيين يحسنون الأدوار فقط........
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13 - أم محمد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:29
شكرا لك هسبريس مقال رائع في الصميم أتمنى أن يصل للحكومة الفاشلة
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14 - سبمو الأحد 28 أكتوبر 2018 - 19:30
هذا القرار المتعجرف الذى اتخده العدماني ماهو الى املاء من فرنسا والاتحاد الاروبي لانهم متزوجون بالمحكومة
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