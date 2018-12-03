هسبريس

شعارات حمراء كبيرة تنهل من الفكر الماركسي والقاعدي تلك التي رفعها الرفيق عبد الحكيم بنشماش وهو يستمع لأغاني سعيد المغربي ويهتف بأعلى صوت "إلى الأمام إلى الأمام يا بنادق الحرية"، في "خارطة طريق" إخراج "الباميين" من النفق المسدود بعدما انتهت ورقة عراب "الجرار"، إلياس العماري.

برنامج بنشماش كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة (2018-2020) أكد فيه أنه سيعمل على "المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية"، و"استكمال ورش التنظيم الحزبي من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية"؛ لكن جل هذه الشعارات الرنانة سرعان ما اصطدمت بصخرة مشاكل تنظيمية تعد ولا تحصى؛ فبعد مشاكل إعلام الحزب الذي وُلد معاقا، انهالت على بنشماش بلاغات غاضبة من مختلف جهات وأقاليم المملكة تنتقد طريقة تدبيره لسفينة "الأصالة والمعاصرة" التي بدأت تفقد بوصلتها لطريق انتخابات 2021. كما تعالت تهديدات قيادات غاضبة بالرحيل الجماعي صوب حزب آخر، قبل أن تخرج رئيسة المجلس الوطني برسائل عتاب قوية إلى بنشماش تحن فيها إلى عهد المؤسسين القدامى.

بنشماش، وعلى الرغم من ترؤسه لمؤسسة دستورية لمرتين على رأس مجلس المستشارين، فشل في التوافق مع زملائه في الحزب بسبب التسيير الانفرادي والإبقاء على سياسة المقربين؛ فما كان عليه إلا أن يلجأ إلى لغة العقاب والطرد في حق عدد من القيادات الجهوية والمحلية، في تجاهل تام للغة الحوار التي ينادي بها في ندوات وموائد الغرفة الثانية.

ويبدو أن المشهد "البامي" مرشح لكثير من المفاجآت بعدما استعرت حرب الرسائل بين قياداته على تطبيق "واتساب"؛ وهو إجراء كاف ليحجز بنشماش لنفسه مقعدا ضمن نادي النازلين في بورصة هسبريس لهذا الأسبوع.