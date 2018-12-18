هسبريس

سكتت دهراً ونطقت كفراً.. هذا ما ينطبق على فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، حين خرجت على المغاربة بتصريح غير موفق لتقول أمام نواب الأمة هذا الأسبوع إن سبب فشل برنامج مدن بدون صفيح راجع إلى الأسر.

إفادات الكحيل، التي نراها لماماً، تُقر بفشل هذا البرنامج الحكومي الذي كلف ميزانية الدولة ملايير من الدراهم منذ انطلاقه سنة 2004، فهو لم يحقق سوى 30 في المائة من أهدافه، لتستمر أحياء الصفيح في تشويه جوانب ووسط المدن.

وتُرجع ابنة مدينة عرباوة هذا الفشل إلى رفض الأسر للحلول المقترحة من شقق للسكن أو بقع للبناء. رغم أن هذا تحصيل حاصل، فالحلول التي تشير إليها الوزيرة لا ترقى لتكون سكناً يوفر أدنى الشروط المطلوبة لكي تعيش الأسر حياة كريمة.

وعوض أن تتحمل مسؤولياتها، بعد قرابة سنتين من تعيينها، وتعمل على تدارك التعثرات التي عرفها هذا البرنامج وتُشخص أعطابه وتقترح على عجل حلولاً لعلاج أمراضه، أبت الكحيل، وهي الطبيبة المتخصصة، إلا أن تُلقي باللوم على الأسر الفقيرة.

ويعتبر هذا التصريح هروباً إلى الأمام من طرف "ابنة الحركة الشعبية"، الحزب الذي تغنى بالدفاع عن الفقراء، فكان لزاماً عليها أن تقر بأن التشخيص وآليات الاستهداف والحلول المقترحة لا ترقى إلى تطلعات سكان "البراريك" الطامحين إلى سكن يقيهم برد الشتاء وحر الصيف.

مشاكل السكن في المغرب كبيرة وعظيمة، ولطالما نبهت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى هذا الأمر ودعت الحكومة إلى العمل على تحسين السياسات العمومية في هذا الصدد، لكن وزارة الإسكان والحكومة بصفة عامة لا تُشغل بالها بهذا الموضوع رغم أنه يقض مضجع فئات عريضة من المغاربة.

استمرار الصفيح في المغرب وفشل برامج السكن الاجتماعي وشجع لوبيات العقار وراء الربح وركود القطاع برمته، عوامل استوجبت النزول بفاطنة الكحيل إلى درك النازلين في بورصة هسبريس، في انتظار أن تعي أن القطاع الذي تشرف عليه يحتاج إلى الإنعاش لإنقاذه بأسرع ما يمكن.