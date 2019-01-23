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كُتّاب وآراء
عبد الإله بنكيران
لم يكن لمن استيقظ باكرا مقاوما ضجر توالي الأيام متجها صوب عمله خلال هذا الأسبوع سوى أن يجد نفسه فجأة عدميا يتركُ كل أشغاله لينكفئ إلى كتب إميل سيوران، ويلوم الحياة وهي تمنح لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران 9 ملايين دون أن يكد من أجلها، بل والويل له إذا فتح صفحته على "فيسبوك"؛ فقد أشباه شحاذين يشتكون هناك أيضا، رغم أن تعويضات "قائدهم الأممي بنكيران" البرلمانية والحكومية، منذ 1997 تاريخ ولوجه إلى "الغرفة الأولى"، وصلت مليارا و300 مليون سنتيم.
بنكيران تحدى العالم وغرغرة بطون آلاف الجائعين، وسعى إلى أكثر من الزيت والسمن، اللذين استشهد بهما ذات يوما داخل القبة مواجها الوزير فتح الله ولعلو وتعويضات الوزراء السابقين، لكن ربما تحولت أيام بطولة بداية الألفية إلى حمى المرض مع اقتراب منتصفها، بعد أن نالت من المسؤوليات ذات التعويضات السمينة غير قليل من الزمن، لينعزل الخطيب والأستاذ عقبها مترفا في منزله بحي الليمون.
وكي لا نظلم الرجل الذي يجلس وحيدا من فرط العزلة، فربما يكون قد طالع مقطعا من "الكوميديا السوداء" قبيل خروجه بتصريح توفره على مليون سنتيم فقط في أرصدته البنكية، ليمازح به المعطلين والطلاب ويقنعهم بجدوى الحلقات والمسيرات والاعتقالات، التي رغم أنها قادت المئات إلى السجون، فهي أيضا جادت على البعض بالدراهم، ولربما أيضا في حديثه عن الوطن وخدامه وشهدائه، نسي بيت الشاعر المصري أمل دنقل: "لا يخطب في ساحة الشهداء سوى الجبناء".
وبعد كل الترف والجاه اللذين لم يقنع بهما الرجل، باتت تتساقط أيضا في جيوبه شهريا ملايين ثقيلة مما أسماه يوما "ريعا"، لتجره جرا إلى قرارة النازلين في بورصة هسبريس، لعلها تنصف الملايين من منتظري نهاية الشهر ليحصلوا على أجرهم مقابل عرق جبينهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
الكرش ؤ ما دير شتي علامة سجود المنافق لا توجد وسط الجبهة.
اش خليتي اليتامى ؤ الشيوخ.
فضيحة شهر فبراير ستكون ثقيلة جدا جدا
2- أُشهِدُ الله أن بنكيران منافق عليم النفاق، لكن اعطوني سياسياً بارزا واحدا لا يجري النفاق في دمه !
3-الإصلاح الحقيقي مثل 'تسياق الدروج' يكون من فوق إلى تحت وليس العكس كما يظن الأغبياء ..
C'est une honte de dire n'importe quoi. Personne ne peut vous croire après plus de 5 ans en tant
فعلا انه بطل قومي ولن ينسى التاريخ له صنيعه في شعب وثق في حزبه وظن فيه الخير والعدالة الاجتماعية والرجوع لسكة الدولة المسلمة الحقة فعلا غرر بالكثيرين ولم يفطن لدموعه الزاءفة الا اولي الالباب فسحقا له ولصنيعه بالمستظعفين ولسوف يلاقي ربه بكل هذه الذنوب فعلا اشفق عليه بنكيران مسكين فعلا ولم يعد بملك شيءا ويتظاهر بالافلاس والحق انه فعلا مفلس يوم القيامة هو وكل من ظلم مقدار ذرة
اللغز الكبير و الفاضح جدا و الدي يجب أن يشجبه جميع المغاربة افرادا و تنظيمات و مؤسسات هو هده الأموال الريعية التي تتدفق عليه من قبل المؤسسة الملكية في الوقت الدي يتضور فيه الشعب جوعا و تعاني فيه أغلب فئات الموظفين و الإجراء من تدني فضيع للأجور و يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمات هيكلية مستفحلة لا يؤدي ثمنها غير أغلب جماهير الشعب التي أصبحت تعيش تحت عتبة الفقر ....
Chez nous aussi si tu dis à quelqu'un :le Maroc se dirige vers le mur à cause des inégalités sociales et la male gérance dans tous les domaines. ..il te répond froidement aussi mais non c'est le Maroc, que dieu glorifie notre roi...