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الرئيسية | نازلون | عبد الإله بنكيران

عبد الإله بنكيران

عبد الإله بنكيران
هسبريس
الأربعاء 23 يناير 2019 - 18:54

لم يكن لمن استيقظ باكرا مقاوما ضجر توالي الأيام متجها صوب عمله خلال هذا الأسبوع سوى أن يجد نفسه فجأة عدميا يتركُ كل أشغاله لينكفئ إلى كتب إميل سيوران، ويلوم الحياة وهي تمنح لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران 9 ملايين دون أن يكد من أجلها، بل والويل له إذا فتح صفحته على "فيسبوك"؛ فقد أشباه شحاذين يشتكون هناك أيضا، رغم أن تعويضات "قائدهم الأممي بنكيران" البرلمانية والحكومية، منذ 1997 تاريخ ولوجه إلى "الغرفة الأولى"، وصلت مليارا و300 مليون سنتيم.

بنكيران تحدى العالم وغرغرة بطون آلاف الجائعين، وسعى إلى أكثر من الزيت والسمن، اللذين استشهد بهما ذات يوما داخل القبة مواجها الوزير فتح الله ولعلو وتعويضات الوزراء السابقين، لكن ربما تحولت أيام بطولة بداية الألفية إلى حمى المرض مع اقتراب منتصفها، بعد أن نالت من المسؤوليات ذات التعويضات السمينة غير قليل من الزمن، لينعزل الخطيب والأستاذ عقبها مترفا في منزله بحي الليمون.

وكي لا نظلم الرجل الذي يجلس وحيدا من فرط العزلة، فربما يكون قد طالع مقطعا من "الكوميديا السوداء" قبيل خروجه بتصريح توفره على مليون سنتيم فقط في أرصدته البنكية، ليمازح به المعطلين والطلاب ويقنعهم بجدوى الحلقات والمسيرات والاعتقالات، التي رغم أنها قادت المئات إلى السجون، فهي أيضا جادت على البعض بالدراهم، ولربما أيضا في حديثه عن الوطن وخدامه وشهدائه، نسي بيت الشاعر المصري أمل دنقل: "لا يخطب في ساحة الشهداء سوى الجبناء".

وبعد كل الترف والجاه اللذين لم يقنع بهما الرجل، باتت تتساقط أيضا في جيوبه شهريا ملايين ثقيلة مما أسماه يوما "ريعا"، لتجره جرا إلى قرارة النازلين في بورصة هسبريس، لعلها تنصف الملايين من منتظري نهاية الشهر ليحصلوا على أجرهم مقابل عرق جبينهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - صاحب دراجة الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:06
شعارنا فضيحة . كل شهر
الكرش ؤ ما دير شتي علامة سجود المنافق لا توجد وسط الجبهة.
اش خليتي اليتامى ؤ الشيوخ.
فضيحة شهر فبراير ستكون ثقيلة جدا جدا
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4
2 - Abrams الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:07
فين مشات ليك الفلوس ابن كيران عشرين عام ونت سكن فالبرلمان زائد خمس سنين ديال تويزاريت واشمن تويزاريت أعني امهم
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4
3 - بين الحمار والبغل الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:12
مليارا و300 مليون !!!! مسكين !!تحت عنبة الفقر وبين الحمار والبغل
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9
4 - مغربي ساكن فالمغرب الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:14
1-لماذا تلومون بنكيران الذي مُنِحَ تقاعدا استثنائيا ولا تلومون مَن منَحه ذلك التقاعد من أموال الضرائب التي يسددها الشعب ؟! .. لماذا أنتم متناقضون ؟!

2- أُشهِدُ الله أن بنكيران منافق عليم النفاق، لكن اعطوني سياسياً بارزا واحدا لا يجري النفاق في دمه !

3-الإصلاح الحقيقي مثل 'تسياق الدروج' يكون من فوق إلى تحت وليس العكس كما يظن الأغبياء ..
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5 - جامعي وطني وجدي الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:22
9 ملايين راتب هزيل جدا (هي 2 فرنك )بالنسبة للمسخ والأستهزاءالذي عاشه وسيعيشه طيلة حياته. أنه حقيقة يستحق أكثر من هذا الراتب بأضعاف مضاعفة. ولكن التاريخ المستقبلي للبلاد سيفصح على الدور الذي لعبه في وقت الشدة. أنتهى الكلام.
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6 - موظف بسيط الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:30
انا بعدا ما نسمحش لهاد السيد لا دنيا لا آخرة، الولاية ديلو دوز فيها العديد من المراسيم و القرارات ضد فالفقراء والموظفين البسطاء.
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5
7 - حسن الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:35
لا يجب ان نكثرت بهاذا الموضوع فهو مجرد عظمه لنتلهى بها ربما هناك شيئ يدبر في الكواليس لان الامر يتعلق بجميع الوزراء والبرلمانيين تقاعد وسلب ونهب لا نريد ان تكون مواضيع بنكيران عظمه من اجل الهائنا عم يدبر في الكواليس من هده الحكومه الملعونه فحذاري من ان ننحرف وراء مواضيع اصبحت تافهه وواقع الحال يظهر اشياء اخرى فالمهرج بنكيران اصبح لعبه للالهاء ورغم خرجاته الاخيره فأنا اراه مجرد عقاب من الله له لانه لم يعد يعرف ما يقول واصبح كسقط المتاع مركون في زاويه وبدا يبحث لنفسه عن مخرج باي وسيله
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8 - سني مغربي الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:35
اجمع علماء السنة من السلف الصالح واتباعهم العلماء السلفيين الموثوقين ان المنهج الحزبي مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة اي منهج السلف الصالح وحذروا من الحزبيين لانهم يحرفون شرع الله ويتاجرون بالدين ليحققوا مصالحهم الحزبية والشخصية، لذلك فاهل السنة السلفيون لا يستغربون خيانات وغدرات وفضائح حركة التوحيد والاصلاح وحزبها العدالة والتنمية وما خفي أعظم. ولكن مازال بعض العوام يؤيدون هذا الحزب وحركته بسبب جهلهم باصول السنة التي يخالفها الحزبيون.
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9 - Tanger med الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:36
Salut prof.
C'est une honte de dire n'importe quoi. Personne ne peut vous croire après plus de 5 ans en tant
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10 - الصويري الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:38
من ينهب هذا البلد مند الإستقلال يوجهنا لكي نتهم سياسيين وأشخاص وأحزاب .....قبل أن نشتم شخصا ما أجيبوا عن هذا السؤال هل بنكيران أو حزب ما هم الدين ينهبوا هدا البلد ؟؟؟؟
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11 - خالد الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:41
انها يستحقها فعلا اولم يسدي خدمة تاريخية للدولة بان خادع وتشلهب ودوخ المداويخ والغى دعم المحروقات الذي لم تستطع حكومة الا قتراب من هذا الملف الم يقهر الموظفين بتقاعد مجحف بتالوث مشؤوم ومنع العباد من الاضراب لطلب الحقوق المستخقة للشغبلة عامة
فعلا انه بطل قومي ولن ينسى التاريخ له صنيعه في شعب وثق في حزبه وظن فيه الخير والعدالة الاجتماعية والرجوع لسكة الدولة المسلمة الحقة فعلا غرر بالكثيرين ولم يفطن لدموعه الزاءفة الا اولي الالباب فسحقا له ولصنيعه بالمستظعفين ولسوف يلاقي ربه بكل هذه الذنوب فعلا اشفق عليه بنكيران مسكين فعلا ولم يعد بملك شيءا ويتظاهر بالافلاس والحق انه فعلا مفلس يوم القيامة هو وكل من ظلم مقدار ذرة
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12 - مغربي الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:44
هذا الشخص كارثة على البلاد والعباد .. تاريخه مليء بالكوارث .. يتاجر في كل شيء من أجل الأضواء والمناصب .. ويبيع الوهم .. لكن اكبر تجارة أكسبته الملايين من جيوب الفقراء والمساكين هي تجارة الدين .
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13 - ولد ورزازات مسمرير الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:45
فضيحة هاالتماسيح ها من اين لك هدا السيد ساكت ويعلق على الفولار ديال ماء العينين
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14 - بوداهي الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:50
ان الخاص و العام في المغرب يعرف من هو بنكيران و ما هو تاريخه المليء بالخيانات و المؤامرات و ماهي مواقفه الحافلة بالانتهازية و الوصولية و ما هي أفكاره الرجعية المخزنية و الظلامية المتخلفة. ...
اللغز الكبير و الفاضح جدا و الدي يجب أن يشجبه جميع المغاربة افرادا و تنظيمات و مؤسسات هو هده الأموال الريعية التي تتدفق عليه من قبل المؤسسة الملكية في الوقت الدي يتضور فيه الشعب جوعا و تعاني فيه أغلب فئات الموظفين و الإجراء من تدني فضيع للأجور و يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمات هيكلية مستفحلة لا يؤدي ثمنها غير أغلب جماهير الشعب التي أصبحت تعيش تحت عتبة الفقر ....
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15 - Zeggo Amlal الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:51
Ici en France lorsque tu dis à quelqu'un : mais ça ne va plus en France à cause de ces gilets jaunes. ..il te répond froidement :mais c'est la France, ne crains rien,c'est le pays de liberté.
Chez nous aussi si tu dis à quelqu'un :le Maroc se dirige vers le mur à cause des inégalités sociales et la male gérance dans tous les domaines. ..il te répond froidement aussi mais non c'est le Maroc, que dieu glorifie notre roi...
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16 - ولد السبعي الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:51
و و الله أخوتي حتى تلفث!! ما بقيت فاهم والو
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17 - محمد انا الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:54
ما نازل وما والو طالع ليه الجوك .
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18 - العيناوي الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:00
انا الذي يحز في نفسي هو كيف لانسان غني منذ عرفناه يملك شركة " جافيل " بحي تابريكت بسلا وايضا مؤسستين تعليميتين وهذا قبل ان يكون رئيس للحكومة علما انه كان برلمانيا لاكثر من اربعة عشر سنة وبعدها رئيس لحكومة بملايين السنتيمات وتعويض عن السكن بما انه رفض السكن بمقر سكن الدولة تعويض يقارب مليونين ونصف واذا اضفنا لها صندوق اسود يوضع سنويا تحت التصرف الشخصي لرئيس الحكومة ناهيك عن تعويضات السفريات وتعويضات اشياء عدة وعند نهاية عمله كرئيس حكومة حصل على تعويض نهاية الخدمة اختلفت حول القدر فهناك من يقول سبعين مليون نسمة والبعض الاخر يقول اربعين مليون نسمة . كيفما كان الحال كيف لرجل وزعيم حزب يجتمع بشبيبة من حزبه ليشتكي لهم عوزه وفقره وبان سبب طلبه التقاعد الاستثنائي للملك ب 7 ملايين سنتيم هو حالته المزرية التي ستؤدي به الى تقريبا التسول . فمواقع التواصل اصبحت تفضح املاكه ومدارسه وبان استجداءه لمستشار الملك هو مجرد "كذبة" ربما سترجع عليه بالغاءها ان تبث غناه الفادح
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19 - المندر قربال الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:06
اتقن اللعبة وضحك على العباد وانكر جميع ممتلكاته ولعب ضور الضحية ذالك المواطن البسيط المقهور والمتقل بالهموم ومساريف الحياة رغم انه من الطبقة المنعمة وعاش حوالي ربع قرن فالبرلمان والحكومة اتقن اللعبة وفن السياسة التي تبنى معضمها على الكذب والنفاق والخداع ولاكن الله من وراءهم محيط
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20 - المتتبع الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:09
هذا السيد كان عليه لزوم الصمت لانه بحصوله على 90.000 درهم كتقاعد استثنايي انمحى ماضيه واصبح في مزبلة التاريخ حاشا لله ان يقارن نفسه باليوسفي
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21 - Marocaine الأربعاء 23 يناير 2019 - 20:10
(دفاعا عن وحدة الوطن تهون كل التضحيات، ويسترخص كل غال ونفيس..فلا نامت أعين الجبناء) سوف تدفعون الثمن يوما ما يا تجار الدين ان الله يمهل ولا يهمل...
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