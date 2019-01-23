هسبريس

لم يكن لمن استيقظ باكرا مقاوما ضجر توالي الأيام متجها صوب عمله خلال هذا الأسبوع سوى أن يجد نفسه فجأة عدميا يتركُ كل أشغاله لينكفئ إلى كتب إميل سيوران، ويلوم الحياة وهي تمنح لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران 9 ملايين دون أن يكد من أجلها، بل والويل له إذا فتح صفحته على "فيسبوك"؛ فقد أشباه شحاذين يشتكون هناك أيضا، رغم أن تعويضات "قائدهم الأممي بنكيران" البرلمانية والحكومية، منذ 1997 تاريخ ولوجه إلى "الغرفة الأولى"، وصلت مليارا و300 مليون سنتيم.

بنكيران تحدى العالم وغرغرة بطون آلاف الجائعين، وسعى إلى أكثر من الزيت والسمن، اللذين استشهد بهما ذات يوما داخل القبة مواجها الوزير فتح الله ولعلو وتعويضات الوزراء السابقين، لكن ربما تحولت أيام بطولة بداية الألفية إلى حمى المرض مع اقتراب منتصفها، بعد أن نالت من المسؤوليات ذات التعويضات السمينة غير قليل من الزمن، لينعزل الخطيب والأستاذ عقبها مترفا في منزله بحي الليمون.

وكي لا نظلم الرجل الذي يجلس وحيدا من فرط العزلة، فربما يكون قد طالع مقطعا من "الكوميديا السوداء" قبيل خروجه بتصريح توفره على مليون سنتيم فقط في أرصدته البنكية، ليمازح به المعطلين والطلاب ويقنعهم بجدوى الحلقات والمسيرات والاعتقالات، التي رغم أنها قادت المئات إلى السجون، فهي أيضا جادت على البعض بالدراهم، ولربما أيضا في حديثه عن الوطن وخدامه وشهدائه، نسي بيت الشاعر المصري أمل دنقل: "لا يخطب في ساحة الشهداء سوى الجبناء".

وبعد كل الترف والجاه اللذين لم يقنع بهما الرجل، باتت تتساقط أيضا في جيوبه شهريا ملايين ثقيلة مما أسماه يوما "ريعا"، لتجره جرا إلى قرارة النازلين في بورصة هسبريس، لعلها تنصف الملايين من منتظري نهاية الشهر ليحصلوا على أجرهم مقابل عرق جبينهم.