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الرئيسية | نازلون | محمد ساجد

محمد ساجد

محمد ساجد
هسبريس
الجمعة 23 غشت 2019 - 17:05

فصل الصيف هو فصل السياحة بامتياز، وفيه يتجدد النقاش حول فشل السياحة الداخلية في المغرب بحيث تضطر نسبة مهمة من المغاربة لاختيار بلدان أخرى للاستجمام والراحة، أما من لم يقدروا على ذلك فيضطرون لواقع لا يرغبون فيه.

وراء هذه النتيجة إخفاقات عدة في السياسات العمومية الموجهة إلى النهوض بالسياحة المغربية، أبرزها "المخطط الأزرق" الذي رُصِدت له ميزانية ضخمة منذ عقدين، وكان من بين أهدافه الرفع من عدد الأسفار الداخلية وتشجيع المغاربة على المؤسسات الفندقية، لكن لا شيء من ذلك تحقق.

تعهدت وزارة السياحة، ضمن المخطط سالف الذكر، بإحداث محطات سياحية للاستجمام لفائدة المغاربة؛ لكن أغلب تلك المشاريع لم تر النور، وحتى تلك التي رأت النور لم تنجح في استقطاب الزبناء بسبب ضعف التخطيط لذلك.

وبالإضافة إلى ما سبق، لا تبذل وزارة السياحة، التي يُشرف عليها الوزير محمد ساجد، أية إجراءات لتشجيع المغاربة على قضاء العُطلة الصيفية في أحسن الظروف؛ فلا هي تدخلت لضبط الارتفاع الكبير لأسعار المبيت في الفنادق والمحطات السياحية، ولا هي أطلقت برامج بديلة لذلك.

قدر المغاربة أن يواجهوا أمام هذا الوضع خيارات محدودة، إما ممارسة "رياضة الازدحام" في مدن الشمال أو جمع المال للسفر إلى وجهات خارجية. وفي كلا الحالتين يكون المواطن قد حُرم من حق الاستجمام والسياحة في بلده، حيث يدفع الضرائب لتلقي خدمات مقبولة على الأقل.

أمام هذا الوضع، تنكسر المقولة الكاذبة: "المغرب بلد سياحي"؛ فالواقع يقول إن العكس هو الصحيح، لأن الحكومة لم تنجح في استقطاب سياح أجانب كثر ولم تشجع المغاربة على السياحة الداخلية، ويبقى العرض السياحي المتوفر حالياً متوجهاً في الأغلب إلى ذوي الدخل المرتفع، أما الطبقة المتوسطة فلها خيار الازدحام في شقق ضيقة.

ما ذكرناه سالفاً هو فقط غيض من فيض، وهو كاف وزيادة لنُنزل بمحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى أسفل سافلين في بورصة هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ع الجوهري الجمعة 23 غشت 2019 - 17:37
واش ساجد خرب الدار البيضاء عوض محاسبته منح وزارة السياحة رغم سقوط حزبه في الإنتخابات في نظري ليس هو من يجب محاسبته بل الذي خطط للبلوكاج وعين هؤلاء الفاشلين
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9
2 - متتبع 7 الجمعة 23 غشت 2019 - 17:47
قال لك اش خاصك العريان قال له خاتم امولاي الصراحة مني جات حكومة العدالة والتنمية كلشي ناقص او مكينش التعليم الصحة الشغل السكن العطش في البادية ام السياحة فازدهرت بإسبانيا حيث مليون مغربي قضوا عطلتهم باسبانيا
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4
3 - حسن الجمعة 23 غشت 2019 - 17:50
لو كان السي ساجد يقضي عطلته في المغرب لفكر في المغاربه ولكنه يأخذ الطائره ويذهب خارج الوطن على حساب دافعي الضرائب لما يصدر قانون يحثم عليهم أداء تذاكير سفرهم وأداء فواتر اقاماتهم آنذاك سوف يلتفتون إلى السياحه الداخليه
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8
4 - سلام الصويري الجمعة 23 غشت 2019 - 17:50
رءيس حزب لا وجود له على ارض الواقع فقط مساعدة الزعيم المظلي المدلل بمباركة الدولة العميقة هو الذي فرضه على المنبطحين من حزب اللامبة !!
انه العبث السياسي والاستهزاء من ارادة الشعب واحتقاره وتدمير نهاءي لكل محاولة للانخراط فيما يسمى احزاب
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