هسبريس

من الحلم برئاسة الحكومة والقضاء على "الإسلام السياسي" إلى التواري عن الأنظار والهروب إلى الأمام، تلك هي حالة إلياس العماري، الذي لم تعد له الشجاعة السياسية اليوم حتى على عقد ندوة صحافية لتبرير أسباب استقالته من رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أو توضيح حقيقة منعه من مغادرة التراب الوطني.

وبعد أن كان الجميع يهابه ويحسب له ألف حساب بحكم قربه من "مربع الحكم"، وجد الرجل نفسه مضطرا للرحيل؛ فحتى الأحزاب التي ساندته بالإجماع لقيادة جهة الشمال، تخلت عنه بشكل نهائي، بل هناك من تجرأ عليه مشتكيا سوء تدبيره إلى الملك.

الغموض لا يلف فقط مصير العماري السياسي، بل إن الشكوك بدأت تطفو على السطح حول الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي وعد بضخها في مدينة طنجة بالخصوص، وجهة الشمال عموما.

فمؤسسة "بيل غيتس" سبق وأن كذبت أخبارا روجها الرجل حول نجاحه في إقناع مؤسسها بدعم مشاريع اجتماعية تقدر بملايين الدولارات بالجهة التي يرأسها، قبل أن يتبين أن الأمر مجرد سراب تزامن مع الحلم باكتساح اقتراع السابع من أكتوبر.

إخفاقات العماري ليست وليدة اللحظة، فبداياتها ترسخت عمليا ليلة 7 أكتوبر 2016، عندما فشل في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى الفوز بالانتخابات التشريعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي وضعت رهن إشارته، ما دفعه إلى تقديم استقالته من قيادة "الجرار".

توالي الضربات القاتلة لإلياس العماري جاءت من أهله في الحسيمة أيضا، عندما رفع ناصر الزفزافي ورفاقه شعارات قوية ضده وهو الذي كان يخاطب الرباط باسم الريف ويؤكد تحكمه في هذه المنطقة الثائرة.