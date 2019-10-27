24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النظام البنكي المغربي والنموذج التنموي
- روسيا وإفريقيا .. الشراكة الدموية
- عارضة أزياء إيرانية تطلب حق اللجوء في الفلبين خوفا على حياتها
- "كوكايين بالطلب" .. سيارة أجرة لتوصيل المخدرات في برلين
- حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا في مطار الحسيمة
تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)
مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير (5.00)
تخريب لوحات التشوير في مناطق مغربية .. حقد دفين وسلوك مشين (5.00)
- رئيس الجزائر يدعم "البوليساريو" ويطالب بحل عاجل لنزاع الصحراء - (159)
- مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي .. والعالم ينتظر كلمة ترامب - (126)
- حقوقيون وسياسيون ينتقدون "قسوة" الحكم القضائي على بوعشرين - (86)
- تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء - (69)
- تفاصيل مقتل زعيم "داعش" البغدادي في عملية عسكرية أمريكية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحسن عبيابة
ارتباك كبير رافق مُباشرة الحسن عبيابة لمهامه وزيرا للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم "حكومة الكفاءات" التي انتظرها المغاربة طويلاً، بتعبير سعد الدين العثماني، قبل أن يتفاجأ الرأي العام بضعفه في التواصل مع الإعلام والبرلمان.
عبيابة ينطبقُ عليه المثل الشعبي المغربي القائل "ما قدوش فيل زادوه فيلة" بعد إضافة قطاع الاتصال إلى سلطته، وهو الذي أظهر ضعفا في التواصل مع الصحافيين والبرلمانيين في أول ظهور له بمجلس النواب وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية.
وعوض أن يُصحح عبيابة تهربه وتملصه من الإجابة على أسئلة الصحافة خلال أول ندوة صحافية يعقدها، سارع إلى وصف وسائل الإعلام التي انتقدت ضُعفه بالصحافة الصفراء، وبأنه ضحية "حملة إعلامية رخيصة" في لقاء داخلي للاتحاد الدستوري.
كما أبان الناطق الرسمي باسم "الحصان" عن ارتباك في التفاعل مع أسئلة "نواب الأمة"، عندما رفض الجواب على سؤال برلماني موجه إليه بداعي أنه لا يتوفر على جوابه ضمن الأجوبة التي أعدها له فريقه مسبقاً، وهو ما جر عليه سُخرية واسعة من قبل بعض البرلمانيين الذين اعتبروا تهربه خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
اختيار الناطق الرسمي باسم الحكومة ضمن "فريق الكفاءات" لم يكن صائباً، فالمتحدث الرسمي من المفروض أن يتم اختياره بعناية فائقة ويكون يفهمُ وسائل الإعلام فهماً تاماً، لكن حكومة العثماني لا تعي بعدُ قيمة التواصل الناجح مع الرأي العام الذي قد تكون تداعياته وخيمة في زمن الرقمنة.