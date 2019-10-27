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الرئيسية | نازلون | الحسن عبيابة

الحسن عبيابة

الحسن عبيابة
هسبريس
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:45

ارتباك كبير رافق مُباشرة الحسن عبيابة لمهامه وزيرا للثقافة والشباب والرياضة ناطقا رسميا باسم "حكومة الكفاءات" التي انتظرها المغاربة طويلاً، بتعبير سعد الدين العثماني، قبل أن يتفاجأ الرأي العام بضعفه في التواصل مع الإعلام والبرلمان.

عبيابة ينطبقُ عليه المثل الشعبي المغربي القائل "ما قدوش فيل زادوه فيلة" بعد إضافة قطاع الاتصال إلى سلطته، وهو الذي أظهر ضعفا في التواصل مع الصحافيين والبرلمانيين في أول ظهور له بمجلس النواب وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية.

وعوض أن يُصحح عبيابة تهربه وتملصه من الإجابة على أسئلة الصحافة خلال أول ندوة صحافية يعقدها، سارع إلى وصف وسائل الإعلام التي انتقدت ضُعفه بالصحافة الصفراء، وبأنه ضحية "حملة إعلامية رخيصة" في لقاء داخلي للاتحاد الدستوري.

كما أبان الناطق الرسمي باسم "الحصان" عن ارتباك في التفاعل مع أسئلة "نواب الأمة"، عندما رفض الجواب على سؤال برلماني موجه إليه بداعي أنه لا يتوفر على جوابه ضمن الأجوبة التي أعدها له فريقه مسبقاً، وهو ما جر عليه سُخرية واسعة من قبل بعض البرلمانيين الذين اعتبروا تهربه خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.

اختيار الناطق الرسمي باسم الحكومة ضمن "فريق الكفاءات" لم يكن صائباً، فالمتحدث الرسمي من المفروض أن يتم اختياره بعناية فائقة ويكون يفهمُ وسائل الإعلام فهماً تاماً، لكن حكومة العثماني لا تعي بعدُ قيمة التواصل الناجح مع الرأي العام الذي قد تكون تداعياته وخيمة في زمن الرقمنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عادل الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:54
لقد أصبحنا بسبب هذا الوزير أضحوكة العالم،...
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9
2 - BAT man الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:08
هذا الرجل قبل الإستوزار كان يتكلم وكأنه يملك الحقيقة والحلول لمشاكل للمغرب ويطالب الحكومة بالإستقالة لأنها فاشلة لكن أكتشف الشعب أنه أكبر فاشل
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10
3 - متتبع الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:20
هذا الرجل مثقف و أستاذ جامعي من أبناء الشعب. وهو الوحيد المؤهل من الدستوريين من أبناء البيضاء فرض نفسه بثقافته وليس كالاخرين بشعبويته الانتخابوية اولائك الذين كانوا يحلمون بالوزارة...
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4 - الصنهاجي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:25
الا يخجل السيد الوزير من نفسه وهو الحاصل على شهادتي دكتوراه وأستاذ جامعي . انه زمن الرداءة بامتياز!
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9
5 - مواطن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:08
ماحدث في البرلمان مهزلة بكل المقاييس. السيد الوزير لم يكن يستمع اصلا الى للأسئلة الشفوية للنواب بل كان يجيب بما كان قد قدم له على طبق من ذهب کما الحال في استوزاره. إضافة إلى أننا علمنا ان الوزراء يكونون على علم مسبق بالاسئلة مايجعل العملية الديمقراطية كلها كمسرحية يلعب فيها الشعب دور المشاهد . ويقولون حكومة الكفاءات. لا اعلم اي كفاءة يتحدثون عنها.
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0
6 - الوزير الناطق الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:16
عالم فارغ من أصحاب الهمم، الصّفر أوّل الأعداد وأكثرها تبسيطا وأشدها شهرة ودهشة واستعمالا وأهميّة وروعة الصفر ذلك الرمز الذي يشير إلى اللاشيء ويعبر عنه باستخدام العلامة (0), هل تتخيل كم عان منه المغاربة
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7 - كمال الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:22
أظن أن اختيار وزراء حكومة ما يسمى بالكفاءات . يعتمد على الشواهد الجامعية غقط. مع العلم أنه زيادة على الشواهد (التي لا تعني بالضرورة الكفاءة) هناك عدة اشياء اخرى اهمها الاستقامة والنزاهة والشجاعة وكاريزما القائد والقدرة على ابتكار الحلول، والتوفر على رؤية و برنامج مدروس وتخطيط زمني ومالي لانجاز البرنامج .وووو
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8 - تايكة غرماد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:26
سادج من يعتقد ان المخزن في اطار سيطرته الكلية على المشهد السياسي يترك كفاءات حقيقية تتحمل المسؤولية وتقف في وجهه وتتخذ إجراءات خارج نطاق التعليمات
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