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كُتّاب وآراء
سعيد الناصري
تخبُّط كبير بَصم عليه سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، طيلة عهده على رأس الفريق الأحمر، أبرز سماته تغيير المدربين والمدراء التقنيين واللاعبين لأكثر من مرة.
وحطَّم الناصيري الرقم القياسي في تغيير المُدربين، إذ جرى تعيين المدرب العاشر في عهده، بدءًا من الويلزي جون طوشاك والفرنسي سيباسيتان دوسابر، وصولاً إلى الصربي زوان مانولوفيتش، قبل أن يُعيد مجدداً دوسابر إلى دفة التدريب.
وراكم الناصيري فشلاً طيلة المدة السابقة، فالميركاتو السابق يُجمع العديد على أنه دبَّره بشكل سيء، كما أنه فشل أيضاً في ملف الوداد والترجي.
وتجلب رئاسة الناصيري للعصبة الاحترافية والوداد في الوقت نفسه الكثير من الانتقادات والمشاكل بخصوص برمجة المباريات.
ولا تمر الجموع العامة للوداد كما يجب، بل تمر بسرعة البرق، وكأن كل شيء مطبوخ وتم الإعداد له سلفاً، وهو ما حصل في الجمع العام الأخير.
كل ما سلف كاف ليهوي بالناصيري إلى الدرك الأسفل في بورصة هسبريس إلى حين.