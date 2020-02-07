هسبريس

يبدو أن قدر الدار البيضاء، القلب النابض للمغرب، أن تعيش في ويلات مشاكل التدبير في عهد عمدتها عبد العزيز العماري المنتمي، إلى حزب العدالة والتنمية؛ فعلى الرغم من الغضبات الملكية المتكررة تجاه المدينة فإن سكانها كتب عليهم حياة أشبه بجحيم يومي، بسبب فشل مسؤوليها في تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية.

أزبال متراكمة وبنية تحتية مهترئة وحافلات تجوب شوارع المدينة تخدش كرامة مواطنيها وتلوث هواءها، حتى بات زوار المدينة لأغراض إدارية أو لأسباب مختلفة يحسبون ألف حساب ليوم قدومهم إلى "بيضاء العماري"؛ في حين سجلت تراجعا في عدد السياح الأجانب بناقص 1 في المائة، خلال الفترة الماضية.

وحتى حافلات "الخردة" المستعملة التي وعد العماري بقدومها ليفك بها أزمة البيضاويين لم تصل بعدُ، بسبب عدم تأشير مصالح رئاسة الحكومة عليها، وفق ما أعلنه مجلس المدينة ضمن الدورة العادية لشهر فبراير، لتبقى محتجزة في ميناء المدينة.

كيف يمكن للدار البيضاء أن تتحول إلى "مدينة ذكية"، كما تراهن الدولة عليها، في وقت يعاني قاطنوها من أبسط شروط الحياة وخدمات متردية أبطالها مسؤولون فاشلون يتقدمهم عبد العزيز العماري، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير الأسبق، الذي نجح منذ قدومه في رفع تعويضاته المخصصة ضمن ميزانية المجلس، كإنجاز يحسب له.

ويرى بيضاويون أن العمدة عبد العزيز العماري عاجز عن حل أزمتهم؛ لأن الرهانات التنموية للمدينة أكبر من حزب "البيجيدي"، الذي شارك في تسيير البيضاء منذ ثلاث ولايات جماعية، لتظل المدينة رهينة شركات التدبير المفوض الأجنبية، والتي لا يهمها سوى جني الأموال ومص دماء زبنائها في ظل تسيد فوضى التدبير وطغيان حسابات "الإخوان" على مصالح الساكنة.