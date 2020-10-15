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الرئيسية | نازلون | إدريس الأزمي

إدريس الأزمي

إدريس الأزمي
هسبريس من الرباط
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:55

مرة أخرى، يعود إدريس الأزمي الإدريسي إلى "نادي النّازلين" في "بورصة هسبريس"؛ فبعدما رفع الرجل شعار محاربة الفساد والاستبداد الذي قاده هو وإخوانه إلى قبة البرلمان والحكومة لولايتين متتاليتين، ها هو يخرج اليوم مدافعاً عن تعدد المناصب السياسية وازدواجية التعويضات، وهو الموقف الذي صدم حتى المتعاطفين مع حزبه.

النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعمدة مدينة فاس لا يرى أي حرج سياسي في أن يحصل على "تعويضين سمينين" من البرلمان وجماعة فاس في وقت تمر فيه البلاد من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة أثرت على الحياة المعيشية لملايين الأسر المغربية.

وسقط ابن مدينة فاس، الذي كان يُوصف بكاتم أسرار كبيره الذي علمه السحر عبد الإله بنكيران، في تتناقض مُثير؛ فقد بدا الرجل خلال حديثه عن المعاشات والتعويضات لا يُفرق بين المهمة الانتدابية في هيئات منتخبة وبين منصب في الوظيفة العمومية أو تعيين إداري، أو لربما تعمد خلط الأوراق حتى يُقال إن الجميع يتقاضى رواتب سمينة وليس فقط "نحن نواب الأمة الفقراء".

وتبدو المفارقة فعلاً غريبة؛ إذ في وقت تعاني فيه البلاد من فقراء بالملايين وتدني مستويات الخدمات الاجتماعية، يدافعُ سياسيون، ومنهم الأزمي، عن الاستمرار في التمتع بالرواتب والامتيازات، ويبدون مقاومة عنيفة في وجه منتقديهم.

في حين تجد كبار المسؤولين والسياسيين في الدول المتقدمة يتقاضون رواتب أقل بكثير من نظرائهم المغاربة، علما أن اقتصاداتهم أكثر قوة من المغرب، بل إن رواتب البرلمانيين المغاربة تعد من أعلى الرواتب في القارة الإفريقية، حسب احصائيات سابقة.

وبدا الأزمي الذي أدخل كلمة مثيرة إلى البرلمان "الديبشخي"، غاضبا ومنفعلا من الفيسبوكيين المغاربة الذين يريدون أن يحرموه من "كعكة تعدد التعويضات"، إلى درجة أنه خاطبهم بالقول: "واش بغيتو نخدمو بيليكي"، قبل أن يضيف: "واش سحبلهم غادي يخلعونا".

بقدرة قادر إذن، تحول قادة حزب العدالة والتنمية الذين كانوا يأكلون الطعام مع عامة الناس ويمشون في الأسواق، إلى مدافعين عن الإثراء من المناصب السياسية، بعدما جاؤوا من عامة الشعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - باديس الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:21
ادريس الازمي إلى مزبلة التاريخ الإنسان المغربي لا يلدغ من الجرح مرتين
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37
2 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:31
المسؤلية تقع على الدي شرع هذا الداء الرهيب على أن يتحمل شخص واحد عدة مسؤوليات ويتقاضا عليه الأجر كلن على حدى فهذا خطأ فادح هل يعقل أن يكون شخص واحد في الجماعة والمجلس الإقليمي والجهة والنواب أو المستشارين ويتقاضا التعويضات عن هذه المهام وهو لا يمكن أن يؤدي المهمة على الوجه المطلوب ولو بنسبة 5 في المائة هذا حرام
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39
3 - العلوي عبد الغني الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هؤلاء لخونجيه أكبر خطر على المغرب و المغاربة بعدما كانو ينادون لمحاربة الريع اصبحوا يدافعون عليه ولله في خلقه شؤون
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33
4 - منافقي السياسة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:52
والله ثم والله يا كل منتسبين للاحزاب يبحثون على مصالحهم ولكن هناك فرق ببن حزب العدالة والتنمية والاحزاب الأخرى هو أنه حزب العدالة والتنمية اخد الخطاب الديني سبيلا للتحقيق مبتغاه عكس الاحزاب الاخرى التي تمارس السياسة بالسياسة
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15
5 - حسنة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:53
العدالة والتنمية هم من قالوا الأجرة مقابل العمل إذن اسي الازمي أين هو العمل حتى ان اهل فاس قرروا البحث عنك في برنامج مختفون ياك بعد انت لاباس و الاجرة ديال العمودية كتوصل أيوا الخدمة ما شي مهمة فإن لم تستحي فقل وافعل ما شئت
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18
6 - عبده الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:54
الكثير من المصطلحات الفارغة والتافهة،بالإضافة إلى بعض الأفكار اقتبسها من زعيمهم السابق بنكيران...مثلا..مكتخلعوناشي..مخيفنشي منكم...في الحقيقة مستوى هزيل جدا...بالإضافة إلى غياب الكفاءة...
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18
7 - timouda الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:56
للأسف إنتخبنا أناس يدافعون عن مصالحهم قبل مصلحة الشعب ، لم نرى من حزب اللاعدالة سوى الكوارث ، قرارت حكومية وقوانين ضد الشعب ،مؤشر البطالة في إرتفاع ، معدل الفقر كذلك حزب اللاعدالة إلى مزبلة التاريخ
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18
8 - حمودة الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 00:03
هل يعقل ان يجمع اي كان في اي بلد في العالم وظيفتين او اكثر الجواب بالطبع لا . والكلام الدي يصح عن الوظاىف ينطبق بالتمام والكمال عن عن المهام الأخرى كان تكون برلمانيا و رئيس جماعة أو حتى عضو في مكتب الجماعة مهما صغرت المهام فالجمع بين عدة مهام يعني بأن كثير من الآخرين غير صالحين أو غير مؤهلين وليس عندنا الا مول البيليكي ومول الحلقة. لقد قيل لاحدهم واش كاين ما احلى من العسل قال لهم البيليكي يا ناس.
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