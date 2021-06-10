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‫تعليقات الزوار

6
  • mohaabdo29
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 00:44

    وحدة الوطن خط احمر فوق كل شيء،

    18
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  • الشيظمي
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 00:51

    اسبانيا ستخسر بين 120 و 150 مليون اورو و المغرب بين مليار ونصف و اثنين مليارات اورو من هو الخاسر الاكبر هل تريد خوشيبات ؟؟ بدون عاطفة عملية القاصرين و مرحبا عمليات ترقيعية للضغوط على اسبانيا الاوروبيين ينهبون خيراتنا السمكية و يدفعون ثلاثة دريال في عهد المرحوم الحسن الثاني هدد اوروبا برفض تجديد عقد الصيد هدا عامل ضغط بالاخص ان اغلبية سفن الصيد اسبانية …..ديبلوماسيا تقريبية approximative

    3
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  • مواطن
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 01:07

    إسبانيا على حافة الهاوية……….

    4
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