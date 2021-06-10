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تعليقات الزوار6
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وحدة الوطن خط احمر فوق كل شيء،
اسبانيا ستخسر بين 120 و 150 مليون اورو و المغرب بين مليار ونصف و اثنين مليارات اورو من هو الخاسر الاكبر هل تريد خوشيبات ؟؟ بدون عاطفة عملية القاصرين و مرحبا عمليات ترقيعية للضغوط على اسبانيا الاوروبيين ينهبون خيراتنا السمكية و يدفعون ثلاثة دريال في عهد المرحوم الحسن الثاني هدد اوروبا برفض تجديد عقد الصيد هدا عامل ضغط بالاخص ان اغلبية سفن الصيد اسبانية …..ديبلوماسيا تقريبية approximative
إسبانيا على حافة الهاوية……….