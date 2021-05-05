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‫تعليقات الزوار

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  • علال كبور
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 00:44

    في هذا البلد يعتبر الريع اهم ركن للحكم والتحكم واهم اُسلوب لكسب الولاء في غياب ادنى عمل ديمقراطي والنتيجة الحتمية في غياب المساءلة وظروف اللاعقاب النتيجة هي نهب المال العام والاستلاء على الاملاك العامة !!

    2
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