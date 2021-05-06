"قطوف دانية" تقدم 50 قصيدة إسبانية ولاتينية

صدر مؤخّراً عن دار خطوط-وظلال للنشر والتوزيع والترجمة، التي يوجد مقرّها في عمّان بالأردن، والتي ترأسها الدكتورة هناء عليّ البواب، كتاب جديد بعنوان “قطوف دانية.. من الشعر الإسباني والأمريكي اللاّتيني المعاصر”، من إعداد واختيار وترجمة عن اللغة الإسبانية الكاتب والمترجم المغربي محمد محمد خطابي.

ويتضمّن الكتاب خمسين قصيدة من الشعر الإسباني والأمريكي اللاّتيني المُعاصر، وتزيّن غلاف الكتاب الخارجي “سيّدات بوتيرُو”، وهي لوحة مشهورة للفنّان التشكيلي الكولومبي العالمي فرناندو بوتيرو المعروف برسوماته ولوحاته ومجسّماته الضّخمة في مختلف أنحاء المعمور.

وتعود القصائد المختارة والمترجمة في هذا الإصدار الجديد إلى شعراء مرموقين من كلّ من إسبانيا، والمكسيك، والأرجنتين، والبيرو، والتشيلي، والأروغواي، ونيكاراغوا، وكوبا وسواها من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، مع تقديم شامل وموف للمترجم عن مختلف القصائد المدرجة في الكتاب، وعن الشعر، وذويه، وناظميه، وقرائه، ومذاهبه، وعن كلّ ما له صلة به وبعوالمه.

ويشير المترجم في هذا التقديم إلى أن “هذا الكتاب يقدم للقارئ الكريم باقات نضرة، وقطوفا دانية من قصائد مختارة بعناية فائقة لمبدعين ومبدعات من مختلف البلدان الناطقة باللغة الإسبانية في (إسبانيا) وفي القارة الأمريكية فى شقها الجنوبي المترامي الأطراف”.

ويضيف المُترجم أن “موضوع هذا الكتاب الأساسي هو الشّعر، ولقد تجشّمنا فيه عناء ركوب صعاب ليست بالهيّنة، فإذا كان قرض الشعر ليس بالأمر اليسير كما يرى غير قليل من الباحثين والنقاد، فإنّ ترجمته أو نقله من لغة إلى أخرى ربما كان أكثر صعوبة، وأشد تعقيدا، وأبعد مراما من نظمه”.