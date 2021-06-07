متى تقدم الماء لرضيعك؟

قالت القابلة الألمانية فرانسيسكا شفيشتنبرج إنه لا يجوز تقديم الماء للطفل حديث الولادة حتى الشهر السادس من عمره، وإلا فقد يُصاب بما يعرف بالتسمم المائي، الذي يشكل خطرا على حياته، علما بأن أعراضه تتمثل في الإسهال والقيء والحمى.

وأضافت شفيشتنبرج أنه ينبغي الالتزام بذلك حتى في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدة أن لبن الأم يكفي تماما لسد عطش الطفل حديث الولادة.

لذا يتعين على الأم إرضاع طفلها بين الحين والآخر، مع مراعاة ألا تكون شفاه الرضيع وأغشيته المخاطية جافة، علما بأنه يمكن الاستدلال على أن الرضيع قد تناول السوائل بكمية كافية من خلال تغيير ست حفاضات ممتلئة في اليوم.

ويمكن الاستدلال على أن الرضيع يشعر بالعطش من خلال ملاحظة أنه يلعق بلسانه أو يمص إصبعه أو يشعر بشكل عام بالقلق وعدم الهدوء.