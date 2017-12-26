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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تشجع شركات صناعة البسكويت بالمغرب

الحكومة تشجع شركات صناعة البسكويت بالمغرب

الحكومة تشجع شركات صناعة البسكويت بالمغرب
هسبريس - محمد لديب
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:41

خصصت وزارة المالية مجموعة من التسهيلات الجبائية والجمركية لفائدة الشركات المغربية العاملة في مجال صناعة البسكويت والشوكولاطة والحلويات، لدعم أنشطة هذه الوحدات في النسيج الاقتصادي الوطني.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة المالية، فإن هذه الشركات ستستفيد من كوطا سنوية للاستيراد تصل إلى 2.5 في المائة من الرسوم الجمركية.

وتطبق هذه الرسوم الجمركية على المواد التي تشكل مكونات الحلويات، وتهم السكر الخالص ودقيق الحليب والقمح المخصص لصناعة البسكويت.

ويدخل هذا الإجراء في إطار الميثاق الوطني لبرنامج الإقلاع الصناعي، حيث يحق للشركات استيراد هذه المواد شريطة استعمالها في سلاسل الإنتاج.

وبلغت القيمة الإجمالية التي استوردها المغرب من مستحضرات الحلويات المختلفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يربو عن 65 مليون درهم، و256 مليون درهم على مستوى واردات المغرب من مستحضرات الحلويات المصنعة من القمح.

وسجل المهنيون ارتفاع مستوى استهلاك المغاربة من الشوكولاطة المهربة من الخارج، التي تتجاوز 18 ألف طن سنويا، بمعدل 500 غرام في السنة لكل مواطن.

وأشارت المعطيات، الواردة في دراسة حول استهلاك وصناعة الشوكولاطة، إلى أن مدينة سبتة تعتبر المصدر الأول لهذا المنتوج الغذائي، الذي يتم استهلاكه على نطاق واسع، رغم أنه لا يتوفر على شروط السلامة الصحية.

ويبلغ الحجم الإجمالي الذي يستهلكه المغاربة من الحلويات 36 ألف طن سنويا، 50 في المائة منها عبارة عن منتجات يتم تسويقها عبر قنوات قانونية ومشروعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المنبر الحر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:06
لا حول و لا قوة الا بالله بدل المراقبة و الفحص و السلامة الصحية تمنهم اعفاءات ضريبية لمزيد من الربح في منتوج لا يحتوى على اي درة جودة و لا سلامة صحية و الكل يعرف البسكويت المغربي يسبب تسوس الاسنان للاطفال غير اعرض اخرى و لا يعرف حتى مصدر البعض منها
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26
2 - محمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:14
نريد الاعتناء بالفلاحة والنهوض بها والالتفات الي العالم القروي وليس الحلويات .فالحلويات ليست من الضروريات.
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28
3 - شوف تشوف الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:16
الحكومة تشجع أباطرة السوق وشركات إنتاج البسكويت والحلويات والشكلاطة بتخفيض الكلفة عن الضرائب الجبائية وترفع من كلفة الأثمنة الإستهلاكية لهاته المواد من زيت وطحين وسكر وغاز البوطان والمواطن هو من سيتكلف بدفع فاتورة هاته المشتريات المعروضة في السوق . ولي مشراش يتنزه ولفلوس بح باش نشريو حلويات باباكم نوويل ومعندناش مع راس العام ديال ولاد عيسى ..
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24
4 - lazaret الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:26
نعم مرحبا بالصناعة عامة و منها صناعة البسكويت لكن دون مواد مسرطنة مثل أوكسيد التيتان ............
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9
5 - وجدي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:46
و باﻹضافة عن امتيازات الضريبة و الجمارك و غيرها يضاف الى هاذا الدعم التي يستفيدون منه من خلال مادة السكر و كل هاذا لصالح لوبيات و رجالات الجمعية المغربية للباطرونا . فالسوق مملوء بعشرات انواع البيسكوي و قس على ذلك الشوكولاته و الحلويات بانواعها و الضحية يبقى هو المواطن الفقير الدي يستهلك المنتوج المصنوع بمواد كيماوية التي لها تاثير على الصحة في المدى المتوسط خلاف اﻷغنياء بما فيهم ارباب مصانع المنتوج الذين يقتنون المنتوج لاولادهم ذات جودة عالية و اثمان باهضة من اوروبا و امريكا
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11
6 - 3a ana الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:52
نعم بادرة حسنة.الصناعة التحولية عادة ما تكون الخطوة الاولى لدخول عالم التصنيع, تركيا اسبانيا خير مثال. اتمنى ان يبتكر المغاربة وصفات و اشكال جديدة تتماشى و ثرات مغربنا المتميز. كما اتمنى ان تحدد الحكومة معايير جودة تثمن به منتوج "صنع بالمغرب".
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6
7 - hassan الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:15
وهل ستكون هناك مراقبة صارمة للمواد المستورة حيث أن أكثرية المواد المستعملة كميائية وشحوم الخنزين المطرة بصحة الإنسان زيادة على كتابة جميع المواد المستعملة في العلب بدون تحريف حتى يكون المستهلك على علم فبما يستهلكه.
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10
8 - كونيتو.بسكاويت بابانويل الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:27
ناس واعيالات سيدي بولعلام مالقاوش ادقيق .قال المخزن اعطوهم البسكوي.اليس التاريخ يعيد نفسه.ساكن في انوايل وحلويات بابا نويل
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11
9 - مغربي حقو مسروق الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:09
طبعا الدولة تشجع وتدفع بكل سخاء فقط من اجل تدمير صحة المواطنين في المغرب.دعنا نرى الى متى تستمر محاربة المواطن المغربي
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