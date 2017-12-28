"اتصالات المغرب" تتزعم الأسهم الأكثر تداولا

هسبريس ـ محمد لديب

على بعد ساعات قليلة من نهاية السنة الحالية، واصلت أسهم اتصالات المغرب طوال سنة 2017 تسجيل تزعمها للائحة أسهم الشركات الأكثر تداولا في بورصة الدار البيضاء، حيث استطاعت تسجيل أقوى المعاملات، وهو ما أثر على القيمة الإجمالية للسهم التي استقرت في حدود 92 درهما.

كما تزعمت "اتصالات المغرب" لائحة الشركات الأكثر رأسملة في السنة الحالية بقيمة قاربت 81 مليار درهم، وجاء مصرف التجاري وفا بنك في الرتبة الثانية برأسملة بقيمة 64 مليار درهم؛ ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بنحو 35 مليار درهم، والبنك الشعبي بما يقارب 32 مليار درهم.

ويتوقع أن تنهي بورصة الدار البيضاء سنة 2017 على إيقاع النتائج السلبية في شهر دجنبر، والتي كان المحللون الماليون والمتعاملون يقولون إن سوق الأسهم المغربية تجاوزتها بعد تحقيقها نتائج قياسية العام الماضي.

وقلصت النتائج السلبية لشهر دجنبر من الأرباح الطفيفة التي حققتها البورصة طوال السنة، والتي وصفها المحللون بـ"المحتشمة"، إذ تراجع الأداء الشهري لمؤشر المازي بنسبة 2.04 في المائة، لينخفض الأداء السنوي للمؤشر ذاته إلى 5.37 في المائة بعد استقراره في مستوى 12311 نقطة، على بعد حصتين فقط من انتهاء السنة المالية لبورصة القيم بالدار البيضاء.

وواصلت سوق القيم المغربية تحقيق مستويات محتشمة على مستوى التداولات اليومية، والتي كانت تتراوح ما بين 300 و500 مليون درهم يوميا على أبعد تقدير، في وقت بلغت رأسملة البورصة حوالي 624 مليار درهم.

وواصلت المصارف والمجموعات العقارية والاتصالات والصناعات الغذائية هيمنتها على غالبية المعاملات في السوقين المركزي والصفقات الكبرى، مع تفوق واضح للمصارف وشركات الخدمات، وعلى رأسها الاتصالات.