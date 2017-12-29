مؤسس "أمازون" يطيح بـ"غيتس" من "أثرياء العالم"

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت تقارير إخبارية أن قيمة ثروات أثرياء العالم زادت خلال العام الحالي بمبلغ تريليون دولار بواقع أربعة أمثال عن العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق العالمية، مما أدى إلى وصول التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين سكان الأرض إلى مستويات قياسية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء الاقتصادية أن "مؤشر مليارديرات بلومبرغ" الذي يصنف أغنى 500 شخص في العالم بصورة يومية، ارتفع خلال العام الحالي بنسبة 23%، مقابل ارتفاع مؤشر "إم.إس.سي.آي وورلد" و"ستاندرد أند بورز" بنسبة 20% خلال الفترة نفسها.

وبحسب "بلومبرغ" فقد زادت ثروة "جيف بيزو" مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" بمبلغ 34.2 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 100 مليار دولار، ويصبح أغنى رجل في العالم متفوقا على "بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت".

كان "غيتس" (62 عاما) قد احتفظ بالمركز الأول منذ ماي 2013. وقد تبرع بالجزء الأكبر من ثروته للأعمال الخيرية ومنها 4.6 مليار دولار تعهد بها لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية في غشت الماضي.

وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أنه بنهاية تعاملات أسواق المال وصلت قيمة ثروات أغنى 500 شخصية في العالم إلى 5.3 تريليون دولار مقابل 4.4 تريليون دولار في 27 ديسمبر من العام الماضي.