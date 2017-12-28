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الرئيسية | مال وأعمال | "التيجيفي" المغربي يدخل مرحلة العد العكسي

"التيجيفي" المغربي يدخل مرحلة العد العكسي

"التيجيفي" المغربي يدخل مرحلة العد العكسي
هسبريس من الرباط
الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:08

قطع مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، مراحل هامة خلال سنة 2017، تمثلت على الخصوص في إنهاء أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات السككية على مجموع الخط، والانتهاء من السلسلة الأولى من التجارب الديناميكية التي مكنت من تجاوز محطة مفصلية في المصادقة على المعدات المتحركة والبنية التحتية.

ووفق بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، "فقد كللت التجارب الأولى بالنجاح، حيث أجريت على مقطع 40 كلم انطلاقا من القنيطرة خلال شهري فبراير ومارس 2017؛ إذ مكنت من مراقبة التشغيل السليم لمنشآت التشوير وكذا التفاعل اللازم بين القطارات والبنية التحتية".

السلسلة الثانية من التجارب الديناميكية التي انطلقت في شهر شتنبر، يورد البلاغ عينه، "همت القطارات التي أخضعت بدورها لكل الافتراضات والظروف الممكنة. وأجريت هذه التجارب على نحو 100 كلم من الخط الجديد للسرعة الفائقة، مع الرفع التدريجي لمستويات السرعة".

وأضاف البلاغ أن جميع تلك التجارب انتهت يوم 22 دجنبر 2017 وكللت بالنجاح، و"شكلت فرصة لتسجيل رقم قياسي على خطوط سككية بالقارة الإفريقية، بعد أن قطع القطار فائق السرعة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 المسافة بين القنيطرة والعرائش بسرعة 320 كلم/ساعة على الخط الجديد للسرعة الفائقة بقيادة سائق سككي مغربي".

حري بالذكر أنه ابتداء من فبراير 2018، "سيشرع المكتب في المراحل الأخيرة من التجارب التي ستخصص لاختبار مجموع البنية التحتية بعد إيصالها بالتيار العالي في يناير. كما ستهم هذه الاختبارات كلا من سكتي الخط الجديد والتواصل في ما بينهما وكذا جميع التجهيزات والربط بين المحطات، على أن يخضع في الأخير كل النظام الجديد لخط السرعة الفائقة إلى مراحل الترويض، ليتبع بعد ذلك بالموافقة على استغلاله كمرحلة أخيرة للبدء بعدها في التشغيل التجاري"، يختم البلاغ ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - تمغربيت الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:19
اكيد مشاريع ستعود بنفع علي المغرب لكن علي الدولةالمغربية أن تهتم أيضا بالمواطن المغربي تعليم جيد صحة جيدة وعيش كريم هذا أقل شي.. لأن هذا المواطن هو من سيساهم في تقدم المغرب.. عموما نحن يسعدنا أن نرى المغرب فيه بنية تحتية متكاملة وايضا وسائل نقل متطورة..
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40
2 - الهاشمي الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:20
كم أخشى على هذا المشروع من الغشاشين، أسوة بطرقات المملكة والتي ستكون عواقبه وخيمة لا قدر الله.
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23
3 - Allali الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:24
Si nous avions un vrai gouvernement, il aurait jouer la competition et la concurrence avec intelligence entre la france, le japan et la chine qui voulaient tous nous vendre leurs technologies. Ils ont choisis la france sans competition. Dommage!!!

Mais il n'est jamais trop tard. Donnez, la route Oujda-Rabat au japon. Et la route Casablanca-Marrakech-Agadir et apres le sahara a la chine. Et vous allez voir, les francais vont se casser le dents car ils auront peur que le japan et la chine prennent le marche africain en faisant inviter les delegations des ministres africaines du transport chez nous pour voir de pres ce qu'ils sont capables de faire en terre africaine au maroc.

Le maroc serait gagnant avec des trains ultr-rapide et des prix raisonables.
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13
4 - مصطفى برشلونة الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:24
وخا يجيبو الصوارخ راه معطلين معطلين!!!!
حاكة نسيت شحال من جريسون خاص يكون فيه بش يحضو غير هدوك ... ايمان+سعيد=الحب
ولا صحاب مسكة فلاش دالكوسان ....
راه العقلية الي خاص تبدل 360 درجة مشي سرعة. ...
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35
5 - hassss newyork الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:29
اول مرة قرأت عن القطار الفائق السرعة ببلادنا انه سيبدأ العمل الفعلي في 2017 وهاهي 2018 على بعد اقل من اسبوع ولا زاىو في التجارب. لمادا هدا التأخير هل نتوقع البداية الفعلية في 2020.
هرمنا من الانتظار
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4
6 - Adilon الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:35
شيء جميل الله يكمل بخير و إنشاء الله يتم الربط بين شرق وشمال وجنوب الوطن
خطوة بخطوة
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7 - simo الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:42
صافي هو لي كان ناقصنا.شكون لي غيسافر فيه بالسرعة.زعما احنا الكوريين الجنوبيين.كلشي خدام
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0
8 - lhoucine الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:45
Je suis d'accord avec l'opinion de Mr Allali. Il a tout a fait raison. Savez vous que la Samir a été construite par l'Italie avec un coût moindre que le coût réel.
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9 - روكا الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:05
الله يحفظنا من الشفارة اللي سرقو السكة في فاس قبل عامين ، اتصور اذا سرقو السكة دهاد التران شنو غيوقع
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0
10 - مسافر عبر القطار الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:06
اذا قمنا باستطلاع للراي مع المسافرين عبر القطارات سنلاحظ مدى تدمرهم بسبب حالة القطارات المتهالكة والتاخير في الوصول الذي بات يؤرق معظم المسافرين ويؤخرهم عن مواعيدهم الهامة.. فهل وصل القطار يوما في موعده.. اخاف ان يكون مصير القطار السريع ما توجد عليه القطارات الحالية.. وتلك مصيبة عظمى..
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