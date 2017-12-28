"التيجيفي" المغربي يدخل مرحلة العد العكسي

هسبريس من الرباط

قطع مشروع القطار فائق السرعة، الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، مراحل هامة خلال سنة 2017، تمثلت على الخصوص في إنهاء أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات السككية على مجموع الخط، والانتهاء من السلسلة الأولى من التجارب الديناميكية التي مكنت من تجاوز محطة مفصلية في المصادقة على المعدات المتحركة والبنية التحتية.

ووفق بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، "فقد كللت التجارب الأولى بالنجاح، حيث أجريت على مقطع 40 كلم انطلاقا من القنيطرة خلال شهري فبراير ومارس 2017؛ إذ مكنت من مراقبة التشغيل السليم لمنشآت التشوير وكذا التفاعل اللازم بين القطارات والبنية التحتية".

السلسلة الثانية من التجارب الديناميكية التي انطلقت في شهر شتنبر، يورد البلاغ عينه، "همت القطارات التي أخضعت بدورها لكل الافتراضات والظروف الممكنة. وأجريت هذه التجارب على نحو 100 كلم من الخط الجديد للسرعة الفائقة، مع الرفع التدريجي لمستويات السرعة".

وأضاف البلاغ أن جميع تلك التجارب انتهت يوم 22 دجنبر 2017 وكللت بالنجاح، و"شكلت فرصة لتسجيل رقم قياسي على خطوط سككية بالقارة الإفريقية، بعد أن قطع القطار فائق السرعة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 المسافة بين القنيطرة والعرائش بسرعة 320 كلم/ساعة على الخط الجديد للسرعة الفائقة بقيادة سائق سككي مغربي".

حري بالذكر أنه ابتداء من فبراير 2018، "سيشرع المكتب في المراحل الأخيرة من التجارب التي ستخصص لاختبار مجموع البنية التحتية بعد إيصالها بالتيار العالي في يناير. كما ستهم هذه الاختبارات كلا من سكتي الخط الجديد والتواصل في ما بينهما وكذا جميع التجهيزات والربط بين المحطات، على أن يخضع في الأخير كل النظام الجديد لخط السرعة الفائقة إلى مراحل الترويض، ليتبع بعد ذلك بالموافقة على استغلاله كمرحلة أخيرة للبدء بعدها في التشغيل التجاري"، يختم البلاغ ذاته.