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الرئيسية | مال وأعمال | تحويلات مغاربة العالم ترتفع إلى 60 مليار درهم

تحويلات مغاربة العالم ترتفع إلى 60 مليار درهم

تحويلات مغاربة العالم ترتفع إلى 60 مليار درهم
هسبريس من الرباط
السبت 30 دجنبر 2017 - 15:14

أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة، لتصل إلى 60.2 مليار درهم برسم الأشهر لـ11 الأولى من السنة الجارية.

وأشار المكتب، في نشرة للمؤشرات الأولية الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر 2017، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 21.8 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الجارية، مقابل 19.3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 13.2 بالمائة، مبرزا أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب60.9 بالمائة إلى 5.1 مليار درهم، بنسبة أكثر أهمية من المداخيل (ناقص 16.6 بالمائة) التي بلغت 26.9 مليار درهم .

وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا من 1.4 مليار درهم إلى 48.6 مليار درهم في متم شهر نونبر 2017، موضحا أن هذه النتائج تعزى الى ارتفاع مداخيل الأسفار من 4 مليار درهم إلى 64.4 مليار درهم والنفقات من 2.6 مليار درهم إلى 15.8 مليار درهم.

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