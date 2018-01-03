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كُتّاب وآراء
نمو الكتلة النقدية للمملكة يتسارع بـ6,2 في المائة
ذكر بنك المغرب أن وتيرة نمو المجمع النقدي م3 ارتفعت بنسبة 6,2 في المائة في شهر نونبر 2017، مقارنة مع الشهر قبله.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2017، أن الحسابات عرفت تراجعا من حدة انخفاضها من 8,4 في المائة إلى 7,9 في المائة، وتراجعت سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي تحوزها الوحدات الاقتصادية من 7,2 في المائة إلى 6,6 في المائة.
وبالمقابل، أشارت المذكرة إلى انخفاض طفيف لمعدل نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 7,4 في المائة إلى 7,3 في المائة، وارتفاع وتيرة نمو النقد المتداول ب7,8 في المائة، مضيفة أنه بمقابل م3، ارتفعت الاحتياطات الدولية الصافية ب4,6 في المائة وشهد القرض البنكي نفس التوجه التصاعدي ب0,2 في المائة.
وعلى أساس شهري، أشار البنك إلى ارتفاع المجمع النقدي م3 بنسبة 1 في المائة في شهر نونبر 2017، موضحا أن هذا التطور راجع، بالأساس، إلى تزايد الاحتياطات الدولية الصافية ب1,4 في المائة.