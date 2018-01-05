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الرئيسية | مال وأعمال | شركة فرنسية ترحّل أنشطة تلفيف شاي من مراكش

شركة فرنسية ترحّل أنشطة تلفيف شاي من مراكش

شركة فرنسية ترحّل أنشطة تلفيف شاي من مراكش
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 05 يناير 2018 - 11:44

قررت الشركة الفرنسية "أوريونتيس كورمي" ترحيل أنشطة تلفيف شاي كوسمي إلى معملها في مدينة لو هافر، بعدما كانت قد عهدت بهذا الأمر إلى شركة مغربية في مدينة مراكش.

وبحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، فإن الشركة التي تبيع أحد أجود أنواع الشاي في العالم قررت ترحيل جميع أنشطتها إلى فرنسا حيث استثمرت أموالاً مهمة في مصنعها ضمن استراتيجية جديدة.

ولا يتعلق الأمر فقط بأنشطة الشركة الفرنسية في المغرب، بل سبق أن رحلت "أوريانتيس" أنشطة تصنيع العلب المعدنية الخاصة بالشاي من الصين إلى فرنسا، بسبب توجهها نحو الاستغناء شيئاً فشيئاً على اليد العاملة لصالح الآليات.

وتحقق هذه الشركة رقم معاملات يصل إلى 80 مليون يورو، وباتت اليوم تتجه إلى القيام بنفسها بصنع أكياس الشاي، بعدما كانت قد عهدت بهذا الأمر إلى الشركة المغربية "siti" في مراكش.

وقال المدير العام لشركة أورينتيس، في تصريح نقلته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، إن العقد الموقع مع الشركة المغربية في مراكش سينتهي مع حلول نهاية السنة الجارية.

وأضاف أن الشركة تحتاج سنوياً 50 مليون كيس خاص بالشاي، وقد نجحت في صنع 25 مليونا من هذه الأكياس في مصنعها في هافر، وتبحث في الوقت نفسه إمكانية توفير عملية تعبئة الشاي في الأكياس بشكل أوتوماتيكي، ولذلك قررت ترحيل أنشطتها من المغرب لتوفير مناصب شغل جديدة إلى جانب الـ230 الموجودة حالياً في المصنع.

ولدى الشركة، التي يوجد مقرها الاجتماعي في باريس، حوالي 650 عاملا في المجموع، وقررت في السنوات الأخيرة التوجه إلى الاستثمار في آلات تقوم بوضع أوراق الشاي في الأكياس ثم غلقها بطريقة أوتوماتيكية، دون الحاجة إلى عمال للقيام بذلك.

يشار إلى أن الشركة المغربية "siti" تعمل منذ أكثر من 30 سنة في مجال تغليف الشاي والأعشاب في أكياس مصنوعة من نوع جيد من القطن تُحافظ على طعم وسلامة المنتجات، خصوصاً الشاي رفيع الجودة.

ولدى هذه المقاولة المغربية زبناء في مختلف دول العالم، خصوصاً الصين وماليزيا ونيوزيلاندا والعربية السعودية والأردن، وتعتبر من الشركات المعروفة عالمياً في صنع أكياس خاصة بالشاي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Anouar الجمعة 05 يناير 2018 - 11:57
كقاطن في فرنسا و ابنائي يعيشون في فرنسا بل حتى والدي نصف اموالهم من ما أرسله من فرنسا فأحيي هاته الشركة العالمية و أشكر الرئيس ماكرون الذي يقوم بعمل كبير لإعادة فرنسا لمكانتها الطبيعية اقتصاديا
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-91
2 - hassan الجمعة 05 يناير 2018 - 12:01
ومهو مصير العمال الدين يشتغلوم هناك؟ هل طرحت الشركة حلول لهم ؟
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27
3 - Azouzi الجمعة 05 يناير 2018 - 12:07
This is a job by the French embassy well done. They have in Rabat one of the biggest department charged with gathering economic and financial intelligence on Moroccan businesses, which they pass to the French corporate business.

I work in the computer games sector in the U.K. And there is not one week that goes by without me and my gaming colleagues receiving invitation from the French embassy in London to go and meet them.

I know what they want from me because the British government has told us that the French want to steal the British-based creative talent and help them establish a gaming sector in France.

And after Brexit, the French embassy in London is also working very hard to steal the financial sector jobs based in London where 2,2 million highly qualified experts work. Anyway, they will fail.

That's what the French do, steal the jobs of others and try to relocate us to the bureaucratic and lazy France where trade unions control everything. No, thank you.
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17
4 - عادل الجمعة 05 يناير 2018 - 12:15
نسبة البطالة مرتفعة وستزيد من إرتفاعها للأسف
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31
5 - العربي الجمعة 05 يناير 2018 - 12:53
لاخوف على هده المقاولة لأن لها زبناء من بقاع العالم
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23
6 - wood الجمعة 05 يناير 2018 - 13:02
هذه هي عواقب ما يسمى الاستثمارات الاجنبية التي ترهن مصير شعوب البلدان المتخلفة و التي بدل الاستثمار في شعوبها للابتكار و الخلق و خلق الثروة يتم تسخيرهم عبيدا للشركات الاجنبية كيد عاملة رخيصة و في النهاية يتم تسريحهم . فكما يقول المثل :(المكسي بتاع الناس عريان )!!
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42
7 - مومو الجمعة 05 يناير 2018 - 13:15
إلى صاحب التعيق اﻻول لم أفهم شياءا الدي كتبته و مادا تربد شرحه أو التعبير عنه
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42
8 - Anouar الجمعة 05 يناير 2018 - 13:49
مومو ... الامر بسيط أعيش في فرنسا و هاته الشركة ستصنع في فرنسا بدل المغرب فأنا سعيد بهذا الخبر الذي يوجد العشرات منه منذ انتخاب الرئيس ماكرون الذي خفض تكاليف الانتاج في فرنسا .. نسيت انني اعلق في صفحة مغربية حيث يجب ان تشرح كلامك لأن التعليم المغربو لم يقم بدوره
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-7
9 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 05 يناير 2018 - 14:06
هذه هي العواقب الوخيمة التي تجنيها الشعوب التي ماتت في شبابها روح المبادرة وأبت أن تتحرر من "ثوابتها" البالية ومن ثقافتها العدمية، ويراهن أبنائها ان يمنحوا إما وظائف حكومية ريعية، أو مساعدات خبزية، أو أن يأتي أشخاص من الخارج لكي يستثمروا أموالهم في بلدهم ليخلقوا لهم الشغل في عرق دارهم، في الوقت الذي ينخرهم الكسل والعدمية ويمتهنون النقد المرضي الذي يعبرون من خلاله على فشلهم وعلى قصر أفكارهم وقلة الخلق والأبداع الذي ليس لا من عادتهم ولا من تقاليدهم...

ولا خوف على مصير العمال الذين كانوا يشتغلون لحساب تلك الشركة لأنهم سيشغلهم على الفور هؤلاء الذين ينتقدون على الدوام الاستثمارات الأجنبية في المغرب ويعتبرونه "استعمار" ويسوقون إلى فكرة ان البلاد "بيعت"
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1
10 - كونيتو الجمعة 05 يناير 2018 - 14:23
هناك شيء يرن كل ماقيل ماهو الا كلام ديبلوماسي.مسؤولينا لن يعيروا العمال اي اهتمام.لايهمهم الا ربحهم.القضية فيها ان واخواتها.ولو تكن قضية مكننة فان اليد العاملة المغربية ارخص مماتضنون
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