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الرئيسية | مال وأعمال | "أنابيك" تدمج 55 ألفا من الكفاءات المغربية

"أنابيك" تدمج 55 ألفا من الكفاءات المغربية

"أنابيك" تدمج 55 ألفا من الكفاءات المغربية
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 05 يناير 2018 - 08:41

سجلت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) حصيلة إيجابية خلال سنة 2017 على مستوى إدماج الكفاءات والأطر المغربية في سوق الشغل داخل وخارج المغرب، بفضل عقود الإدماج، التي تعتبر من التجارب المتميزة التي تقودها الوكالة لمحاربة البطالة، وتشجيع المقاولات على تشغيل أطر وكفاءات متميزة لرفع مستوى نجاعتها الإنتاجية.

وكشفت المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن عدد الأطر والكفاءات، التي تم تشغيلها في إطار عقود الإدماج منذ بداية يناير الجاري، بلغ 65 ألفا و359 باحثا عن الشغل، منها 5506 باحثين تم إدماجهم في الخارج.

ويؤكد مسؤولو الـ"أنابيك" أن الدولة عمدت- في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشغل اللائق، ومساعدة الباحثين عن الشغل في الاندماج بشكل دائم في الحياة المهنية- إلى تحسين عقد الإدماج بتعديل القانون 16-93 المنظم لتدابير التكوين من أجل الإدماج.

ودخل عقد الإدماج الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 4 أبريل 2016، وهو يضمن تكفل الدولة بالتغطية الصحية الإجبارية للمتدربين طيلة فترة التدريب، بالإضافة إلى تحملها بشكل مباشر، خلال سنة واحدة، حصة المشغل من التغطية الاجتماعية، وضريبة التكوين المهني الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة تشغيل المتدرب بعقد عمل خلال أو بعد فترة التدريب.

وبفضل هذا النظام أصبحت الشركات ملزمة بتشغيل 60 في المائة على الأقل من المتدربين إن أرادت الاستمرار في الاستفادة من هذا البرنامج. ومنذ فاتح يناير إلى نهاية شتنبر من سنة 2017، تم توقيع 43529 عقد إدماج، بزيادة 29 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

ويأتي خريجو التكوين المهني على رأس المستفيدين من عمليات الإدماج بنسبة 35 في المائة، يليهم خريجو التعليم العالي بـ18 في المائة، ثم الحاصلون على الباكلوريا بـ36 في المائة.

ويشكل قطاع الخدمات أول قطاع مشغل بنسبة 45 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 43 في المائة، وبعده قطاع الفندقة بنسبة 5 في المائة، ثم قطاع التعليم الخصوصي بنسبة 4 في المائة.

ويؤكد المسؤولون أن إيجابيات عقد الإدماج الجديد بالنسبة إلى الباحثين عن شغل، تتمثل في تطوير كفاءات المستفيدين بطريقة عملية داخل الشركة، وتحسين قابلية التشغيل، وتقوية فرص الإدماج بشكل دائم، واكتساب تجربة مهنية، وتثمين نهج السيرة، إلى جانب إثراء الرأسمال البشري للشركة، واستباق الحاجيات في التشغيل، والرفع من التنافسية بالنسبة إلى المشغلين.

وتطمح الوكالة إلى إدماج 80000 باحث عن الشغل في أفق سنة 2018، وهو ما يمثل زيادة 7 في المائة مقارنة بسنة 2017.

ودائما في إطار برامج التشغيل المأجور، ورغبة منها في تشجيع الشركات والجمعيات حديثة التأسيس على التشغيل، ودعم تنافسية المقاولات وإدماج القطاع غير المهيكل، قامت الحكومة بإطلاق برنامج تحفيز في إطار قانون المالية لسنة 2015، وهو برنامج يمنح إعفاءات ضريبية واجتماعية لمدة سنتين للشركات والجمعيات حديثة النشأة، لفائدة خمسة أجراء مشغلين في إطار عقود عمل غير محددة المدة.

وتشمل هذه الامتيازات الإعفاء من الضريبة على الدخل للراتب الإجمالي الشهري في حدود 10.000 درهم، بالإضافة إلى تحمل الدولة حصة المشغل بالنسبة إلى التغطية الاجتماعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - فيصل الجمعة 05 يناير 2018 - 09:00
قاليك الاطر والكفاءات. اشمن اطر راه غير البنات مساكن دخلوهم يحرثو بيهم في الكابلاج والمول سانتر باجور زهيدة قالك ادماج على من كضحكو
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57
2 - معلق الجمعة 05 يناير 2018 - 09:15
تكلموا على الادماج من ما تكونوش تاتفرضو الكونطرا ديالكم صحة.
تتمشي لشركة دفع راسك و تايقولو ليك نوقعوا عقد انابيك رغم انهم ما عاونوك بوالو ... و فالتالي يتسحب ليهم ادماج شخص.

الارقام المغلوطة هيا هدي و الضحك على الدقون
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36
3 - المراكشي الجمعة 05 يناير 2018 - 09:22
. فمجموعة من الشباب ممن يتم توظيفهم في القطاع الخاص يفرض عليهم المشغل إمضاء contrat anapec و التي تجبر العامل الجديد على الاستغناء عن جزء من راتبه لمدة سنة على الأقل. حتى و إن لم يكن للعامل الجديد أي صلة ب anapec فلذي أصدقاء نجحوا في مباراة توظيف بأحد الأبناك الرائدة في البلد و تم فرض عليهم توقيع contrat anapec. أضف الى ذلك فالمؤسسة لا تعطي للمنخرطيها أي امتياز و لا توفر لهم تكوين أو تحديث معلومات في مجال العمل بل كل ما تقوم به هو فتح حساب في المؤسسة و هذا الحساب يخول لك أحيانا بعض الاتصالات الهاتفية الفارغة.
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29
4 - كلشي منافق الجمعة 05 يناير 2018 - 10:00
اكره هده الوكالة مسألة الوساطة لي كتقوم بها غير سياسة كم من مرة دفعنا السيرة الداتية و في بعض الاحيان الوثائق من اجل فرصة عمل فقط كتكتفي "سير حتى نعيطوليك " ايوا راهوم مزالين كيعايطو من 2008
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33
5 - ااواقعي الجمعة 05 يناير 2018 - 10:24
و لماذا معدل البطالة يرتفع لماذا
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11
6 - سوسي ولد اشتوكة الجمعة 05 يناير 2018 - 11:08
وكالة انابيك خلقت لا لتخفيف من البطالة بل اغتنائ على ظهور شباب العاطلين فهي سوق نخاسة بالمغرب العصر يستغلون ضعف شباب من الجنسين بعقود هم رابحون فيها فهي شركة كبيرة تمتص دماء شبابنا المغربي تعمل بكل اريحية ولا احد يستطيع محاسبتها،لن يجدون لك عمل بدون مقابل استحمار و استغلال طاقة الشباب الطموح الذي يريد فقط ايجاد فرصة عمل،
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27
7 - أمازيغي باعمراني عبدالله الجمعة 05 يناير 2018 - 14:17
الأنابيك وكالة لتكريس الإستغلال والعبودية وليس لتشغيل الشباب هي تدخل مبالغ مالية مهمة على ظهور الفقراء المحتاجين للعمل، خلقت الوكالة لإجبار حاملي الشهادات بالعمل بالعقدة واستغلالهم الى أبعد حد أتمنى أن تنشروا تعليقي وتلزموا الحيادية فما أقول حقيقة .
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