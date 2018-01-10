"إنوي" تواكب المقاولات الذكية الصاعدة بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

تعهد مسؤولو شركة إنوي، العاملة في مجال الاتصالات والإنترنيت وتخزين البيانات، بتقديم مزيد من الدعم للمقاولات الذكية الصاعدة في المغرب، عبر مبادرات وعروض تلائم احتياجات حاملي المشاريع المبتكرة.

وقالت نادية رحيم، مديرة قطب التواصل مسؤولة عن علامة "إنوي" بشركة "وانا كوربوريت للاتصالات"، إن "إنوي على وعي تام بأهمية المساهمة في تطوير منظومة صناعية للابتكار الرقمي بالمغرب يمكنها المساعدة في بروز مقاولات ذكية صاعدة لتعزيز التقدم الاقتصادي والصناعي الذي يشهده المغرب".

وأوضحت مديرة قطب التواصل المسؤولة عن علامة "إنوي"، في لقاء صحافي عقد بمقر الشركة في الدار البيضاء، أن "هذا الالتزام يأتي نظرا لكون إنوي تعتبر فاعلا أساسيا في مسار التحول الرقمي بالمغرب؛ وهو ما يعكس المواكبة اليومية التي توفرها الشركة لحاملي المشاريع المبتكرة بالمملكة".

وأكدت نادية رحيم أن شركة إنوي ترجمت هذا التوجه على أرض الواقع من خلال إطلاق منصة رقمية جديدة تحتوي على المعلومات الضرورية التي تهم التظاهرات الماضية والمستقبلية المرتبطة بمجال ريادة الأعمال والمسابقات التي تنظمها الشركة وشركاؤها في جميع أنحاء المغرب، إلى جانب كل الأخبار المرتبطة بالمقاولات الناشئة.

وأعلنت المسؤولة ذاتها أن الشهر الجاري سيشهد تنظيم دورة 2018 من تظاهرة "إنوي دايز"، التي ستركز على محور التقنيات والحلول الرقمية في مجال التعليم.