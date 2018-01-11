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الرئيسية | مال وأعمال | تقرير: إقبال مغربي على أسلحة فرنسا وأمريكا

تقرير: إقبال مغربي على أسلحة فرنسا وأمريكا

تقرير: إقبال مغربي على أسلحة فرنسا وأمريكا
هسبريس ـ محمد لديب
الخميس 11 يناير 2018 - 10:40

احتل المغرب الرتبة الثالثة في تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للدول الأكثر شراء للأسلحة بمنطقة دول شمال إفريقيا، وراء كل من مصر التي احتلت الرتبة الأولى والجزائر التي جاءت في المرتبة الثانية.

وكشفت التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول القدرات العسكرية لدول العالم عن إقدام المغرب على تخصيص ملياري دولار أمريكي لشراء الأسلحة الحربية خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015.

التقرير ذاته أبرز أن أهم مزودي المملكة المغربية بالأسلحة انحصر خلال هذه الفترة في فرنسا، التي اقتنى منها المغرب 1.2 مليار دولار من الأسلحة الحربية، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 800 مليون دولار، وهو ما يمثل 12 في المائة من الميزانية التي خصصتها حكومات إفريقيا الشمالية للتسلح.

وتقدمت مصر عن باقي دول المنطقة، بعدما خصصت ما يزيد عن 9 ملايير دولار للتسلح خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015، مع تسجيل اعتمادها على الأسلحة الأمريكية بالدرجة الأولى والتي خصصت لها 3.8 ملايير دولار، مقابل 3.1 ملايير دولار لشراء الأسلحة الفرنسية و1.3 مليار دولار لاقتناء الأسلحة الفرنسية.

أما الجزائر فاحتلت الرتبة الثانية بتخصيصها ما يربو عن 5.5 ملايير دولار كميزانية لشراء الأسلحة الحربية، مع ملاحظة اعتمادها على اقتناء الأسلحة من حليفها التقليدي روسيا.

وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن الجزائر اقتنى ما يناهز 2.7 ملايير دولار من الأسلحة الروسية، مقابل 1.8 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية، فيما بلغ إجمالي ما اقتنته الجارة الشرقية من أسلحة أوروبية 700 مليون دولار؛ بينما لم تقتن أي أسلحة فرنسية خلال هذه الفترة.

ولم تتعد الميزانية التي خصصتها كل من تونس وليبيا لاقتناء الأسلحة من السوق الرسمية ما يناهز 400 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Atlas الخميس 11 يناير 2018 - 11:26
كانت وسيلة التحكم في الماضي عن طريق الجيش والاستعمار اما الان فيتحكمون في العقل ولإرادة
سياسة استغلال غباء الخصم يعرفها الجميع الا العرب!!
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29
2 - ilyas الخميس 11 يناير 2018 - 11:29
2 مليار دولار تبني 10 مستشفيات جامعية،مجهزة ومسيرة،أو 75 معهد تكوين مهني،مجهزة لإستيعاب 2000 طالب،يعني 150.000 تقني في ألسنة،منهم 100.000 يحصلون على دبلوم، يعني لو نستتمر في الشباب،لنصل إلى أعلى الدرجات،سوف نصنع الأسلحة ونصدرها كما تفعل تركيا،صنعت محليا رابع بارجة حربية.
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48
3 - وليد الخميس 11 يناير 2018 - 11:32
لا نريد شراء الاسلحه. نريد العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
استشيرو الشعب المغربي عند اخذ هذه القرارات لان الاموال هي اموال الشعب وليست اموالكم. والسلام
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34
4 - عبد الاله العروي الخميس 11 يناير 2018 - 11:38
امركم غريب يا امة ضحكت من جهلها الامم ..تتهافتون علي شراء الخردة والمتلاشيات الفرنسية والامريكية وكاءنكم بفعلتكم هاته عزمتم علي تحرير القدس من بني صهيون ...لكن الغريب انكم تشترون الخردة وتكدسونها من اجل مقارعة ومجابهة بعبوع مجهول في ساحة الوغي...الم يكن من اللازم اللازب تخصيص هذه الاموال الفلكية في تحسين جودة التعليم والصحة والبحت العلمي و خلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة...عوض تقديم هذه الاموال بسخاء للغرب من اجل شراء بضعة تتكون من خردة ومتلاشيات وب اي ثمن ب ثمن غالي كان ب الامكان تخصيص هذه الاموال فيما سلف ذكره من تحسين جودة عيش المواطن العربي عموما والمغاربي خصوصا ولكن لا حياة لمن تنادي
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23
5 - ولد زايو الخميس 11 يناير 2018 - 11:39
إنشاء الله قريبا سنسمع تسليح القوات المغربية بسلاح محلي الصنع عالي الدقة وقليل التكلفة. وصواريخ بعيدة المدى يتم نصبها في أعالي جبال الأطلس وتحت كتبان رمال صحرائنا مستعدة لأي طارئ محتمل. انا ضد شراء الأسلحة الأجنبية! ماذا حققت السعودية والعرب كافة حيث يشترون أكثر 50% من مبيعات العالم من الأسلحة والنتيجة أمامكم الهزائم العسكرية وبعدها هزائم سياسة وقمع المواطن من طرف الحاكم بهذه الأسلحة والتآمر ضد بعضهم البعض.
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23
6 - DZ4EVER الخميس 11 يناير 2018 - 12:26
الجيش الوطني الشعبي الجزائري سليل جيش التحرير الوطني
حارب فرنسا ونتصر وحارب في حرب الرمال ونتصر وحارب
الارهاب ونتصر, اما الجيش المغربي لم يطلق رصاصة واحدة
لتحرير المغرب بل اعتدى على الجزائر , و ذهب ايضا لقتل الشعب
اليمني, الجيوش قوية بشجاعة وليس بسلاح دليل حزب الله والحوثيين
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-50
7 - الزمر الخميس 11 يناير 2018 - 12:41
السلام، الحمد لله المغرب في الطريق الصحيح ، ادا كان المغاربة في المرتبة الأولى حسب إحصاء دولي من الشعوب التي التي له الإرادة على الدفاع عن وطنها. فهنا يطرح سؤال هل بالعصي. سلسة التسلح رسالة خاصة الى من يهمهم الأمر أن اي اعتداء على المغرب لن تكون فيه الخسائر في طرف واحد ، هناك دول تؤمن بالسلم والسلام ومنها المغرب وهناك دولا لا تؤمن إلى بالقوة العسكرية والهيمنة. لقد سمعة مند أعوام في مقابلة تلفزيونية مسؤولا كبيرا من دولة بما يسمى دولة شقيق يقول على المغرب أن يفكر جيدا ان يبدأ أي نزاع لأن المسألة محسوبة وستكون كارتية على المغرب. وعلى الدين يعارضون سياسية التسلح التي ارغمنا عليها لكي نعيش تحت رحمة الآخرين. أن يفتحو أبواب بيوتهم عندما يأتي هؤلاء. والله والوطن والملك.
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-5
8 - الحـــــ عبد الله ــــاج الخميس 11 يناير 2018 - 12:45
يستهلك المغاربة ملايين قنينات الخمر ومئات المليارات من السجائر التي يدخنونها سنويا وشتى أنواع القمار الذي يمارسونه وفي العهر والدعارة ما مجموعه 10 مليار دولار سنويا، وحينما يتعلق الأمر بحماية حدودنا يستكثر بعض الغوغاء على الدولة شراء السلاح، ضانين أن مقارنتاهم الغبية تلك ستنطلي علينا وسننضم لقطيع الأميين الذين يؤشرون لهم بالإيجاب !!
ما قيمة المستشفيات والجامعات ومعاهد التكوين أيها الغبي إذا لم تكن عندك الأسلحة لحمياتها وحماية الوطن كله... !!؟
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0
9 - ilyas الخميس 11 يناير 2018 - 13:46
الغباء،أرحم من الذل والتطبيل،ربما لا تفرق بين رصد ميزانية ونفقة شخصية،من يشتري الخمر والسجائر،شغلو هداك،لكن عندما نتكلم عن ميزانية،تذهب للتسلح،أو للبلاط أو تعويضات أو صفقات مضخمة ولا تنجز،أو تفاهة استضافة كأس العالم 2026,فإننا نحن المغاربة معنيون جميعاً،أما إذا كان قلبي مية،نقول لتذهب البلاد إلى الجحيم،لدي عمل في المستوى،أعيش بخير،ويمكن أن ابعث أبنائي للدراسة في اوروبا أو أمريكا.
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3
10 - لحنين75 الخميس 11 يناير 2018 - 13:59
سؤالي : هل يعقل جارتنا العدوة الشرقية تتسلح بالمليارات الدولارات سنويا مخادعة الشعب الجزائري و استحماره بما يسمى محاربة "الإرهاب و المخدرات التي تررد كل دقيقة على قنواتهم الإعلامية العسكرية بخبر ( هام) او ( عاجل )".!! الكل يعلم هذا انما لتخويف و بث الرعب بين المواطنين الجزائريين فقط !! في الحقيقة اموال هذه الاسلحة تذهب لمرتزقة جمهورية تندوف و الإرهابيين AQMI في الجنوب و الساحل لزعزة استقرار أمن بعض الدول الجنوب و الساحل كمالي ،موريتانيا. نيجر ،ليبيا و حتى تونس .الخ ! هل كل ما يقع حولنا نبقى نتفرج مكتوفين الأيدي ؟؟؟ بالطبع لا !! فالنعد لهم العدة !! حكام الجزائر أعلنوا علينا الحرب سنة 1975 !! فالمملكة ان تسلحت بالملاير من الدولارات فإنما للدفاع عن نفسها من الخطر المحدق من حكام المكر و الغدر الجزائريين الذين يستفزوننا يوميا " بصراصرهم " و اعلامهم الكاذب..! نعم يجب على مملكتنا ان تتسلح و باجود الأسلحة المتطورة مادامت جارتنا لم تهتدى الى الطريق المستقيم .! و لاسيما أن شكيب خليل شيخ اللصوص سينصب للرئاسة لخلافة اللصوص السابقين.! هذا يعني أن الأمور سوف لا تهدء ..! و السلام عليكم شكرا هسبرس.
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-3
11 - الحسين الخميس 11 يناير 2018 - 16:16
امريكا وفرنسا تبيعان الاسلحة الى المغرب والجزائر من اجل ماذا ؟لاستعمالها من اجل استرجاع المقدسات الاسلامية مثل القدس
ام استعمالها لاسترجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.؟ لا ليس هذا بل اباعو لنا سلاحهم حتى يتقاتل المسلم مع اخوه المسلم المغربي والجزائري هذه الحقيقة.
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0
12 - فكيكي الخميس 11 يناير 2018 - 16:34
التسلح هو كذلك من الضروريات لحماية الوطن وإبعاد مخاطر أعداء الوحدة الترابية وخاصة نحن مهددون بمليشيات البوليساريو الذين يلوحون ويهددون بشن الحرب على المغرب باسم الجزائر التي تبحث بكل الوسائل ومهما كلفها ذلك من ثمن واجهة على المحيط الأطلسي ومن إجل ذلك تنفق أكثرمن المغرب بعدة مرات على التسلح لدعم مليشياتها المتمركز عندها بتندوف المدينة المغربية المغتصبة من طرف الجزائر.
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13 - سميرة الكفيفة وأفتخر الخميس 11 يناير 2018 - 16:57
ابكوا أيها العرب , ابكوا على بلدانكم الحبيبة التي لا تجرؤون حتى على ملامستها في الخيال , ابكوا اليوم على غد قد لا يكون فيه عرب يقدرون حتى على البكاء , لأنهم سيكونون قد انتزعوا منكم حتى دموعكم , ابكوا أنتم أهل البكاء , هذه هي الأطلال ابكوا , والله لو ملكتُ أن أبكي لبكيتُ عنكم جميعاً شبع الصحراء , ماذا تنتظرون ؟ لقد أعطي الميت أن يبكي نفسه وهو لا يزال يتنفس , أيترك الميت فرصة كهذه تفوته ؟ ابكوا فلن يبكيكم أحد , والقوا على أنفسكم نظرة الوداع , فلن ينظر إليكم بعد غد أحد. -
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