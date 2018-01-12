24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- السوق الأسبوعي الجديد بخريبكة .. أبواب مفتوحة وتجارة موصدة
- مسار الهوية الأمازيغية بالجزائر .. مواثيق دستورية وحدود جغرافية
- سقوط آخر معاقل الإسلام في الأندلس .. أقاصيص من نفح التاريخ
- مقدمات لبلورة بديل اقتصادي في جرادة
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- العطل الرسمية .. من استقلال المغرب إلى عهد الملك محمد السادس - (78)
- جرادة تستعد لمسيرة حاشدة .. والساكنة "غير راضية" بوعود الحكومة - (60)
- "جدل الصيد" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب .. بروكسيل تتشبث بالرباط - (55)
- العلمي يتلقى دعم "كاف" ويبسط مشروع المغرب لتنظيم كأس العالم - (55)
- عقد من التبادل الحر بين المغرب وتركيا ينتج عجزاً تجارياً للمملكة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
دين الخزينة يبلغ 692 مليار درهم في 2017
الجمعة 12 يناير 2018 - 04:08
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن دين الخزينة بلغ 692,1 مليار درهم في سنة 2017.
وأوضحت المديرية، في بلاغ حول وضعية مديونية الخزينة وتسديدات الدين حتى متم شهر دجنبر 2017، أن الدين الداخلي بلغ حوالي 539,26 مليار درهم، فيما وصل الدين الخارجي إلى 152,83 مليار درهم.
وأبرزت المديرية أن تسديدات دين الخزينة التي تم تنفيذها خلال شهر دجنبر الماضي، ارتفعت إلى 1,9 مليار درهم، من بينها 753,8 مليون درهم للدين الداخلي و1,14 مليار درهم للدين الخارجي.
وأضاف المصدر ذاته أن جميع هذه التسديدات بلغت متم شهر دجنبر 2017 مبلغ 127,9 مليار درهم، من بينها 99,97 مليار درهم للتسديدات الرئيسية و27,88 مليار درهم للفوائد.