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دين الخزينة يبلغ 692 مليار درهم في 2017

دين الخزينة يبلغ 692 مليار درهم في 2017
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 12 يناير 2018 - 04:08

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن دين الخزينة بلغ 692,1 مليار درهم في سنة 2017.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول وضعية مديونية الخزينة وتسديدات الدين حتى متم شهر دجنبر 2017، أن الدين الداخلي بلغ حوالي 539,26 مليار درهم، فيما وصل الدين الخارجي إلى 152,83 مليار درهم.

وأبرزت المديرية أن تسديدات دين الخزينة التي تم تنفيذها خلال شهر دجنبر الماضي، ارتفعت إلى 1,9 مليار درهم، من بينها 753,8 مليون درهم للدين الداخلي و1,14 مليار درهم للدين الخارجي.

وأضاف المصدر ذاته أن جميع هذه التسديدات بلغت متم شهر دجنبر 2017 مبلغ 127,9 مليار درهم، من بينها 99,97 مليار درهم للتسديدات الرئيسية و27,88 مليار درهم للفوائد.

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