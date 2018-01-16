تعيين الألماني يورغ ويبر مديرا عاما لأليانز المغرب‎

هسبريس من الرباط

أعلنت "أليانز"، اليوم، عن تعيين يورغ ويبر، 49 عاما، ألماني الجنسية، مديرا عاما لأليانز المغرب اعتبارا من فاتح فبراير المقبل.

وكجزء من دوره الجديد، سيكون يورغ مسؤولا عن تعزيز وجود أليانز المغرب ومواصلة الطموح لمضاعفة حصة الشركة في السوق، وسوف يقدم تقريرا إلى كونراد فروليك، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز أفريقيا.

بدأ Joerg Weber حياته المهنية في درسدنر بنك أغ في عام 1987، وانضم فيما بعد إلى مكتب مكينسي عام 1996 كمدير المشاركة. ومنذ عام 2002، شغل عدة مناصب في أليانز فينانس، منها رئيس قسم الأعمال في أوروبا الغربية والجنوبية، وفي إفريقيا كذلك.

ومنذ يوليوز 2013، كان يورغ ويبر عضوا في اللجنة التنفيذية "أليانز بينيلوكس" يشغل منصب رئيس للتوزيع المباشر والرقمنة وإدارة السوق. وهو أيضا عضو منتدب لشركة ألسكور هولندا، التابعة للتوزيع المباشر أليانز في هولندا.

تخرج يورج من "ESCP" أوروبا، ويحمل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية هينلي وجامعة برونيل.