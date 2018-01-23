24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:27
|12:44
|15:29
|17:53
|19:11
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم
- التأجيل يطال عملية ترحيل الروهينغا من بنغلاديش
- مذكرات اعتقال تطلب ضبط عناصر المافيا بصقلية
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- مهرجان السنة الأمازيغية بمكناس يناقش حوار الثقافات وسؤالَ الهوية
مهرجان السنة الأمازيغية بمكناس يناقش حوار الثقافات وسؤالَ الهوية (5.00)
في يومها العالمي .. الجمارك المغربية ترتدي رداء الثقافة والإنسانية (5.00)
رصيف الصحافة: "مياه عادمة" بجماعة البحراوي تنذر بكارثة بيئية (5.00)
- زعيم "إخوان الجزائر" يتهم المغرب بالمخدرات والتواطؤ مع الصهاينة - (142)
- التعديل الحكومي .. الملك محمد السادس يعين خمسة وزراء جدد - (97)
- "ميس أمازيغ" ترفض ترويج صور مسيئة لمسابقات ملكة الجمال - (83)
- المغرب يواجه اكتساح ثلاجات تركيا والصين للأسواق المحلية - (71)
- المغرب يفكّك الرواية المكسيكية بشأن بيع "ذيل ديناصور مغربي" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبيعات الإسمنت تنخفض بـ2.5 % في متم 2017
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت عرفت انخفاضا طفيفا قدره 2.5 بالمائة مع متم سنة 2017، على الرغم من إظهارها لدينامية إيجابية خلال الفصل الثاني (+4.9 بالمائة).
وسجلت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر يناير الجاري، تباطؤا كبيرا في مبيعات الاسمنت، المؤشر الحقيقي لقطاع أنشطة البناء والأشغال العمومية، خلال سنة 2017.
وبالنسبة لتمويل العمليات العقارية، أفاد المصدر ذاته بارتفاع حجم القروض البنكية بـ 4.2 بالمائة مع متم نونبر 2017، مقارنة بـ2.2 بالمائة سنة 2016.
وذكرت المديرية أن القروض الممنوحة لقطاع السكن ارتفعت بـ3.9 بالمائة على وقع تزايد القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بـ5.8 بالمائة مقارنة بـ2.3 بالمائة مع متم يونيو من العام الماضي وناقص 6.3 بالمائة متم نونبر من عام 2016.
وخلص المصدر إلى أن هذا الأداء يعكس الدينامية التي يعرفها استهلاك الاسمنت خلال الفصل الثاني من سنة 2017.