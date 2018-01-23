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كُتّاب وآراء
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أخنوش يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الصيد
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:10
أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في بروكسيل، محادثات مع كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري.
وبحث الطرفان، خلال هذه المحادثات، كافة أوجه التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بتركيز خاص على ما يتعلق بمجال الصيد البحري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
1 - يوسف مكناس الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:24
اخنوش يسمسر في خيرات البلد ليأخذ نصيبه. أما أن يقال عنه وزير فلاحة فهذا كما لو كان عندنا وزير النفط لأن المغرب ينتج الفواكه للغرب ويستمر القمح والعدس واللوبيا و و و و
2 - كونيتو فازفاط الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:28
الاتحاد الاروبي هو اللي اتجي اعليه ماكلت الحوت.اما احنا نتصوروا امعاه والدوفيز تخرج برا لايعموها.اعلاش اللي مانصيدوا احنا الحوت ونبيعوه ليهم خاصين لمشاقف.الباركوات والباخرات كايتصاوبو في جميع موانىء لبلاد.منها يخدم الشباب ويشيط الحوت في لبلاد وشي لاخر بيعوه حتى التايوان
3 - كريس رونالدو الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:31
السي أخنوش فين ما كان قاد بشغلو ، الحمد لله عندنا كفاءات في المستوى
تعليق غير لائق
-97
4 - ميسي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:32
وزارة الفلاحة دائما ما تبحث عن مصدر من اجل ادخال العملة للمغرب ، و نعلم مدى اهميتها في هذه المرحلة بعد التعويم ، بالتوفيق للوزارة الوصية
تعليق غير لائق
-86
5 - غيلان قدور الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:36
اتفاقية الصيد البحري المفروضة على البلد والمجحفة يجعل من أوروبا اخد السمك ب حوالي 350 للطن الواحد وهذه من عجاءب هذا الزمان .
يعني فابور
يعني فابور
6 - أم عبدوا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:40
مزيدا من التألق والنجاح والازدهار للمشاركة التي تهم تنمية المواطن العادي
تعليق غير لائق
-79
7 - F.MIMOUN الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:42
الاتفاقية يجب ان تشمل جميع مناطق المملكة بما فيها الصحراء المغربية و الا بلاش .
8 - أكرض أوضاض الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:43
وزير الفلاحة والصيد البحري هو نموذج لوزير يعمل بشكل متواصل لتطوير القطاع الذي يشرف عليه
تعليق غير لائق
-63
9 - سعيد 004 الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:45
مجهودات جبارة تحتسب لوزير الفلاحة والصيد البحري
تعليق غير لائق
-57
10 - نبيل القنيطرة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:46
أهلا
أو بشحال غادي تبيع ليهم بالسلامة خيرات البلاد
مع العلم أنك لا تتساهل مع المغاربة في ثمن بيع الوقود أم أن ذلك رزقك أم أموال المغاربة سايبة ولا تجد من يدافع عنها
صحيح ما أخطأ من سماك أخناشيوس نسبة للديناصور اياه
أسيدي المغاربة ياكلو غير الحوت اللي كايمشي بيليكي ارضاءا للمستعمرين عوض القمح الذي نستورده بملايير الدولارات سنويا والذ لا منفعة فيه حيث قيمته الغذائية أقل بكثير من السمك الطري الكثير المنافع
أو بشحال غادي تبيع ليهم بالسلامة خيرات البلاد
مع العلم أنك لا تتساهل مع المغاربة في ثمن بيع الوقود أم أن ذلك رزقك أم أموال المغاربة سايبة ولا تجد من يدافع عنها
صحيح ما أخطأ من سماك أخناشيوس نسبة للديناصور اياه
أسيدي المغاربة ياكلو غير الحوت اللي كايمشي بيليكي ارضاءا للمستعمرين عوض القمح الذي نستورده بملايير الدولارات سنويا والذ لا منفعة فيه حيث قيمته الغذائية أقل بكثير من السمك الطري الكثير المنافع
11 - ام كنزة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:46
من الجميل الجميلالبحث عن آليات جديدة لتطوير القطاع رفقة المتدربين والمساهمين الجاديين
تعليق غير لائق
-42
12 - النورس الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:48
هدا من بين أدوار الوزارة الوصية وزارة تكلم من الكفاءات والحكمة في تدبير شؤون القطاع بالتوفيق
تعليق غير لائق
-40
13 - Hanane hanane الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:50
قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة ونحن نثق في قراراتك وكل تحركاتك
تعليق غير لائق
-45
14 - amsterdamer الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:51
شركات اخنوش التي تدر الملايير معفيۃ من الضراءیب اما حانوت بوعزۃ فهو مجبر بدفع الضراءیب, هذا هو مغرب العجاءیب والغراءیب.
15 - الباشا التلميذ الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:51
أخنوش كايفكر في المواطن البسيط باش اشري الحوت رخيص على قد جيبو اما الاوروبيين عطا الله البحار
تعليق غير لائق
-35
16 - محمد أبو ألاء الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:55
الله يكون فعوان البحري ربي لشيف حالتو
17 - أم كنزة وعبدوا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:55
جميل....جميل.... جميل . مبادرة تستحق التشجيع وكل المبادرات التي تبحث في تنمية المواطن البسيط
تعليق غير لائق
-32
18 - وجهة نظر الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:05
قطاع الصيد البحري من القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني ومثل هده الاتفاقيات تساهم بشكل كبير في النهوض بالبلد والسيد الوزير خبرة وكفاءة عالية عارف راسه اش كايدير .
تعليق غير لائق
-31
19 - amal hajiri الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:14
عندما يتحلى المسؤولين عن قطاع الصيد البحري اكفاء فلا خوف عليه بالتوفيق للوزارة الوصية
تعليق غير لائق
-31
20 - mohamed rida الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:16
وزارة الصيد البحري لها إستراتيجية لكي تحصل على إهتمام القطاع الدولي للحفاظ على الثروة السمكية البلاد فهنيئا لنا
تعليق غير لائق
-27
21 - الأخطبوط الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:20
دارو الاتحاد معا أوروبا و لا ماداروش الحال هو الحال لا يتغير من الواقع شيء، خيرنا يديه غيرنا بأرخص الأثمان ، و المفسدون يزدادون غنى و تنتفخ بطونهم يوما بعد يوم...سمعنا الكلام الكثير منذ زمان و المسكين لازال مضغوطا كما كان و السلام.
22 - خالد الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:22
المبلغ الدي سيجنيه المغرب من هذه الاتفاقية هة 25 مليون اورو اي ربع ما جناه اخنوش خلال شهر من بيع المحروقات باضعاف سعرها المغرب بحاجة ماسة الى مسيرات حاشدة تطالب بالحق و المساوات و برفع المظالم عن الشعب المقهور
23 - مغربية حرة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:24
المغرب يتوفر على اسماك دات جودة عالية و لا يمكن للاتحاد الاوربي الاستغناء عنها
24 - صمتي شموخي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:27
اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوربي و المغرب ما هو الا امتداد للعلاقة السياسية و الاقتصادية بين البلدين فحرص الوزارة المعنية على هذه الخطوة هدفها تطوير الشراكة و الاستثمار و التعاون الاجتماعي و الاقتصادي و الحرص على العلاقة المتوازنة بين البلدين
تعليق غير لائق
-23
25 - عبدو السوسي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:29
اخنوش وزير كفؤ و يشرفنا كمغاربة ان يكون لدينا مثل هذه الكفاءات
تعليق غير لائق
-22
26 - هشام الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:31
من فضلكم أريد الإتحاق بالجيش الإلكتروني للسيد أخنوش
لأنه يظهر من خلال التعليقات أن هناك من يتقاضا أجر للتعليق والمدح والتبجيل
لأنه يظهر من خلال التعليقات أن هناك من يتقاضا أجر للتعليق والمدح والتبجيل
27 - يوسف الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:32
هل تعلمون ان اسبانيا تشتري السمك المغربي بحوالي 350 مليون أورو وتعيد تصديره على أنه منتوج إسباني ب 10 مليار أورو.
هذا هو اخنوش الذي الدابة البطل
***
هذا هو اخنوش الذي الدابة البطل
***
28 - عبدالحق الثلاثاء 23 يناير 2018 - 14:00
إلى محبي أخنوش اقول لكم من هدا المنبر
انثم مع من احببثم يوم القيامة
انثم مع من احببثم يوم القيامة
29 - أيوب المغربي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 14:35
ميليشيا أخنوش الإليكترونية خدامة مزيان
أقترح عليك يا أخنوش أن تمتعهم بترقية استثنائية وتعويضات سمينة من أموال الشعب...
بقاو فيا مساكن كيخدموا بالقلب ديالهم
أقترح عليك يا أخنوش أن تمتعهم بترقية استثنائية وتعويضات سمينة من أموال الشعب...
بقاو فيا مساكن كيخدموا بالقلب ديالهم
30 - الروعة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 14:56
الاتحاد الاروبي يظل شريكا استراتيجيا مهما للمغرب و هذا مكسب كبير..
تعليق غير لائق
-16
31 - الياس الثلاثاء 23 يناير 2018 - 14:59
وزارة الفلاحة و الصيد البحري تبذل ما في وسعها من اجل الحفاظ على العلاقات المغربية الاروبية.
تعليق غير لائق
-18
32 - محمود الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:19
المغرب يبيع ترابه و يكتري سواحله ليشتري القمح لكي يعيش و يقولون ان وزير الفلاحة ناجح ،لا احد ينكر انه ناجح في شركاته
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