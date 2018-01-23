أخنوش يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الصيد

هسبريس من الرباط

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في بروكسيل، محادثات مع كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري.

وبحث الطرفان، خلال هذه المحادثات، كافة أوجه التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بتركيز خاص على ما يتعلق بمجال الصيد البحري.