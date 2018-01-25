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الرئيسية | مال وأعمال | إنتاج الفوسفاط يرتقي بـ22% متم شتنبر 2017

إنتاج الفوسفاط يرتقي بـ22% متم شتنبر 2017

إنتاج الفوسفاط يرتقي بـ22% متم شتنبر 2017
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يناير 2018 - 03:21

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن إنتاج الفوسفاط عرف ارتفاعا بنسبة 22,2 في المائة في متم شتنبر 2017، مقابل 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، محققا أقوى ارتفاع له منذ سبع سنوات.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2018، أن إنتاج مشتقات الفوسفاط شهد أيضا نموا بنسبة 29,3 في المائة، مقابل 9,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا المصدر ذاته هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج الأسمدة والحمض الفوسفوري على التوالي ب 39,8 في المائة و 16,4 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية ترجع إلى تزايد الطلب العالمي على الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة من قبل أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا.

وأبرزت المديرية في هذا الصدد أن حجم الصادرات سجل في متم نونبر 2017 انتعاشا بنسبة 36 في المائة بالنسبة للفوسفاط، و20,7 في المائة بالنسبة لمشتقاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abcd الخميس 25 يناير 2018 - 04:19
نريد معرفة ما هي مداخيال الفوسفاط ...حتى يومنا هذا ام يفصح أي مسؤل عن مدخول الفوسفاط
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8
2 - Voleurs الخميس 25 يناير 2018 - 04:19
Tout ça c'est au bénéfice des grands corrompus de l'état marocains qui volent les ressources du pays. Les marocains méritent les profits du phosphates mais hélas les profits sont cachés au Panama et en Suisse.
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3
3 - عبد الله الخميس 25 يناير 2018 - 04:41
والله ما شفنا حاجة!! عافاكم خليو غير الفتات يحس المواطن بشي حاجة اسمها الفوسفاط
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5
4 - Akhatar الخميس 25 يناير 2018 - 05:30
Les revenues montaire du phosphates sont exclusivement pour le roi et sa famille ainsi que tous Les autres mines du maroc tell que le cobalte l or l argent le peuple marocain entier se sont Des esclaves du roi d ailleur le seule peuple qui ne demande aucun compte a son roi il Lui completement devouez jusdqu a se genouiller devant son roi sacre
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4
5 - البيضاوي الخميس 25 يناير 2018 - 06:02
خريبكة يا خريبكة يا بتي و مالكي عوجة
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2
6 - سعيد السوسي الخميس 25 يناير 2018 - 06:19
الله اقوي الخير و الله انفع به هذ لبلاد و الله امتع به العباد
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0
7 - ع الكبير الخميس 25 يناير 2018 - 07:07
عندما تأخد الدولة القروض من صندوق النقد الدولي تعطينا دائما الأرقام الملموسة لكن عند حديثها عن الفوسفاط تكتفي فقط بإعطاء النسب, لماذا لا تدرج هذه الشركة في البورصة لكي يكون رقم معاملاتها واضحا لكل الشعب المغربي.
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