إنتاج الفوسفاط يرتقي بـ22% متم شتنبر 2017

هسبريس من الرباط

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن إنتاج الفوسفاط عرف ارتفاعا بنسبة 22,2 في المائة في متم شتنبر 2017، مقابل 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، محققا أقوى ارتفاع له منذ سبع سنوات.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2018، أن إنتاج مشتقات الفوسفاط شهد أيضا نموا بنسبة 29,3 في المائة، مقابل 9,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا المصدر ذاته هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج الأسمدة والحمض الفوسفوري على التوالي ب 39,8 في المائة و 16,4 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية ترجع إلى تزايد الطلب العالمي على الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة من قبل أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا.

وأبرزت المديرية في هذا الصدد أن حجم الصادرات سجل في متم نونبر 2017 انتعاشا بنسبة 36 في المائة بالنسبة للفوسفاط، و20,7 في المائة بالنسبة لمشتقاته.