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كُتّاب وآراء
بنك المغرب يسجل ركود الإنتاج الصناعي في المملكة
كشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب أن الإنتاج الصناعي شهد خلال شهر دجنبر الماضي ركودا .
وأظهرت نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية لشهر دجنبر أن الطلبيات شهدت ركودا، مع دفتر طلبيات بمستوى أدنى من المعتاد، غير أن المبيعات سجلت ارتفاعا في السوقين المحلية والأجنبية.
وسجل الانتاج الصناعي ارتفاعا في فرع " الميكانيك والتعدين" وركودا في فرع " الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية" ، وانخفاضا في فرعي "الصناعة الغذائية" و" النسيج والجلد".
أما بالنسبة للمبيعات، فقد ارتفعت في فرع" الميكانيك والتعدين" وعرفت ركودا في فروع "النسيج والجلد" و"الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الصناعة الغذائية"، في حين شهدت المبيعات المحلية ركودا في مجموع الفروع باستثناء فرع " الميكانيك والتعدين"الصناعة الغذائية. وبالنسبة للصادرات، فقد سجلت ارتفاعا في فرعي " الصناعة الغذائية" و" الميكانيك والتعدين" ، وانخفاضا في فرع"النسيج والجلد" وركودا في فرع" الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية".
وبخصوص الطلبيات، أبرز الاستقصاء أنها سجلت ركودا في فرع " الصناعة الغذائية" وارتفاعا في فرع " الميكانيك والتعدين" ، وانخفاضا في فرعي" النسيج والجلد" و" الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية".
وأظهرت نتائج الاستقصاء أنه بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات على العموم تنامي الإنتاج وتزايد المبيعات في جميع الفروع ماعدا " الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية" ، حيث يتوقع الصناعيون ركودا في ظل تصريح نصف المقاولات بغياب رؤية للتطور المستقبلي للنشاط.