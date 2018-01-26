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كُتّاب وآراء
"أنابيك" تفعّل عقود الإدماج لتشغيل آلاف المغاربة
سجلت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنابيك" حصيلة إيجابية خلال سنة 2017 على مستوى إدماج الكفاءات والأطر المغربية في سوق الشغل.
وجاء هذا الأداء الإيجابي بفضل عقود الإدماج، التي تعتبر من التجارب المتميزة التي تقودها الوكالة لمحاربة البطالة، وتشجيع المقاولات على تشغيل أطر وكفاءات متميزة لرفع مستوى نجاعتها الإنتاجية.
وكشفت المعطيات الصادرة عن الـANAPEC أن عدد الأطر والكفاءات التي تم تشغيلها في إطار عقود الإدماج، منذ بداية يناير الجاري، بلغ 57.162 باحثا عن العمل.
ويؤكد مسؤولو الوكالة إن "الدولة عمدت، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشغل اللائق، ومساعدة الباحثين عن الشغل في الاندماج بشكل دائم في الحياة المهنية، إلى تحسين عقد الإدماج بتعديل القانون 16-93 المنظم لتدابير التكوين من أجل الإدماج".
ودخل عقد الإدماج الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 4 أبريل 2016، وهو يضمن تكفل الدولة بالتغطية الصحية الإجبارية طيلة فترة التدريب، بالإضافة إلى تحملها بشكل مباشر، خلال سنة واحدة، حصة المشغل من التغطية الاجتماعية، وضريبة التكوين المهني الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة تشغيل المتدرب بعقد عمل خلال أو بعد فترة التدريب.
وبفضل هذا النظام أصبحت الشركات ملزمة بتشغيل 60 في المائة على الأقل من المتدربين إن أرادت الاستمرار في الاستفادة من هذا البرنامج.
ويأتي خريجو التكوين المهني على رأس المستفيدين من عمليات الإدماج، بنسبة 35 في المائة، يليهم خريجو التعليم العالي بـ18 في المائة، ثم الحاصلون على الباكلوريا بـ36 في المائة.
ويشكل قطاع الخدمات أول قطاع مشغل بنسبة 45 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 43 في المائة، وبعده قطاع الفندقة بنسبة 5 في المائة، ثم قطاع التعليم الخصوصي بنسبة 4 في المائة.
الـANAPEC تشدد على إيجابيات عقد الإدماج الجديد بالنسبة إلى الباحثين عن شغل، تتمثل في تطوير كفاءات المستفيدين بطريقة عملية داخل الشركة، وتحسين قابلية التشغيل، وتقوية فرص الإدماج بشكل دائم، واكتساب تجربة مهنية، وتثمين نهج السيرة، إلى جانب إثراء الرأسمال البشري للشركة، واستباق الحاجيات في التشغيل، والرفع من التنافسية بالنسبة إلى المشغلين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
قال له الآخر بعد تفكير عميق ، تقدر تفرج بيها في MBC2 بلا ما تشوف الترجمة لتحت.
لقد انخرطت في انابيك اكثر من عشر سنين وكنت مداوما (مدمنا) على تقديم طلبي لعروض العمل الوهمية بدون ان اتلقى اي دعوة من المشغلين او الانابيك ولو مرة واحدة
وانا الان بدون عمل مستواي المهني تقني في المحاسبة وسني س42سنة
في شعب اخرى يطلق عليها la formation qualifiate لمدة 4 اشهر
ليجد صاحب الدبلوم نفسه عاطل من الدرجة التانية مع العلم ان التكوين
ممول من طرف الحكومة
الدولة ليست مجبرة ان تشغلك الدولة عندها أولويات وإكراهات اخرى، عندا الأولويات (بناء البنى التحتية، جلب الاستثمار، تثبيت الامن والاستقرار حراسة الحدود و...) وما عندهاش الوقت الي ضيعو على بحالك الي ما قادين حتى يلقاو خديمة تسترهوم ولا ان تبحث عن شغل لأمثالك !!!
أنت راشد و"رجل" ومن المفروض تكون قاد براسك لا أن تكون عالة على الدولة، وما عليك سوى أن تتدبر أمرك نفسك، والدولة قامت بمساعدتك وأعطتك فرصة الولوج الى الشغل، وفعلا ولجت الشغل ولو كان مجرد مؤقت فهي فرضة لك وكان عليك ان تقنع مشغلك بكفاءتك لكي يحتفظ بك
وإذا لم يعجبك ما قامت به الدولة تجاهك وما عجبكش الحال قل لبوك يدير ليك خدمة ويعطيك حتى 2 مليون في الشهر علاش انت كا تمشي عند مواطنين آخرين بحالهوم بحال بوك وكا تسعا عندهوم الخدمة ؟ وملي كا يعطيوها ليك كا تبدأ تكريتيكي ؟
كريتكي راسك ولا بوك الي ما قدرش يدير ليك خدمة وولدك غير هاكاك بلا ما يبني ليك المستقبل، وكريكيتي (انتقد) نفسك لأنك لم تستطع ان تحرر نفسك من الاشتغال لدى الأخريين.
كن راجل وبادر !
أنت راشد و"رجل" ومن المفروض تكون قاد براسك لا أن تكون عالة على الدولة، وما عليك سوى أن تتدبر أمرك نفسك، والدولة قامت بمساعدتك وأعطتك فرصة الولوج الى الشغل، وفعلا ولجت الشغل ولو كان مجرد مؤقت فهي فرضة لك وكان عليك ان تقنع مشغلك بكفاءتك لكي يحتفظ بك
وإذا لم يعجبك ما قامت به الدولة تجاهك وما عجبكش الحال قل لبوك يدير ليك خدمة ويعطيك حتى 2 مليون في الشهر علاش انت كا تمشي عند مواطنين آخرين بحالهوم بحال بوك وكا تسعا عندهوم الخدمة ؟ وملي كا يعطيوها ليك كا تبدأ تكريتيكي ؟
كريتكي راسك ولا بوك الي ما قدرش يدير ليك خدمة وولدك غير هاكاك بلا ما يبني ليك المستقبل، وكريكيتي (انتقد) نفسك لأنك لم تستطع ان تحرر نفسك من الاشتغال لدى الأخريين.
كن راجل وبادر !