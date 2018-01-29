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كُتّاب وآراء
مديرية الضرائب تلغي "تمبر" من فئة 20 درهما
كشفت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنها ألغت التمبر المطبوع من فئة 20 درهما، طبقا لمقـتضى قانون المالية لسنة 2018 بعدما دخل حيز التنفيذ.
بلاغ للمديرية العامة للضرائب أكد أنه "لم يعد هذا التمبر (المطبوع) معروضا للبيع ولازما للقيام بالإجراءات الإدارية، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018"، مشيرا إلى أن "بعض العقود والوثائق تبقى خاضعة لأداء واجب من فئة 20 درهما على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب أو عن طريق التصريح الإلكتروني".
وأوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بـ"العقود والاتفاقيات الخاضعة لإجراء التسجيل المدرجة في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب، والوثائق المنجزة للتعرف على البضائع (سندات الشحن) موضوع عقد النقل البحري، ومحاضر التسلم الفردي للناقلات المزنجرة (ذات العجلات الحديدية) والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية".