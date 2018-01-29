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الرئيسية | مال وأعمال | مديرية الضرائب تلغي "تمبر" من فئة 20 درهما

مديرية الضرائب تلغي "تمبر" من فئة 20 درهما

مديرية الضرائب تلغي "تمبر" من فئة 20 درهما
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يناير 2018 - 06:51

كشفت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنها ألغت التمبر المطبوع من فئة 20 درهما، طبقا لمقـتضى قانون المالية لسنة 2018 بعدما دخل حيز التنفيذ.

بلاغ للمديرية العامة للضرائب أكد أنه "لم يعد هذا التمبر (المطبوع) معروضا للبيع ولازما للقيام بالإجراءات الإدارية، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018"، مشيرا إلى أن "بعض العقود والوثائق تبقى خاضعة لأداء واجب من فئة 20 درهما على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب أو عن طريق التصريح الإلكتروني".

وأوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بـ"العقود والاتفاقيات الخاضعة لإجراء التسجيل المدرجة في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب، والوثائق المنجزة للتعرف على البضائع (سندات الشحن) موضوع عقد النقل البحري، ومحاضر التسلم الفردي للناقلات المزنجرة (ذات العجلات الحديدية) والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الاثنين 29 يناير 2018 - 07:15
السلام عليكم عفاكم بغيت نسول واش كاين شي موقع نعرف من خلاله الضريبة على سلعة ما يعني مثلا انا بغيت نجيب الموز من الصومال واش كاين شي طريقة باش نعرف قيمة الجمارك على هذا الموز ولا لا وشكرا
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8
2 - ع-ع الاثنين 29 يناير 2018 - 07:23
يجب إلغاء التامبر من فئة 2 دراهيم كذلك .فهو يطبق لبعض الفئات من المجتمع وليس للعموم ....؟؟!!
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