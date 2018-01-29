فلاحون يطالبون برسوم على الحليب المجفف

هسبريس من الدار البيضاء

طالبت الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات الحكومة بالعمل على فرض رسوم جمركية حمائية على استيراد الحليب المجفف وتشجيع وحدات التجفيف داخل الشركات الوطنية.

وشددت الجمعية، في بيان لها عقب لقاء نظمته بشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الزراعية بمدينة الجديدة حول "تأهيل سلسلة إنتاج الحليب بجهة الدار البيضاء-سطات"، على ضرورة مساعدة المنتجين على خفض كلفة الإنتاج من خلال الدعم في الأعلاف والدعم التقني.

وطالب الحاضرون في هذا اللقاء شركات التجميع والتصنيع بتوحيد ثمن الحليب على طول السنة بدلا من الصيغة الحالية التي تعتمد شطرين، وكذا بالتوقف عن اعتماد "الكوطا" في تجميع الحليب من التعاونيات وتجميع كل حصص الإنتاج، مع التشجيع على حرية المنافسة بين شركات التجميع والتصنيع داخل الجهة ومواجهة كل أشكال الاحتكار أمام التعاونيات.

كما دعا هؤلاء إلى تشجيع التعاونيات على إنشاء مشاريع ووحدات خاصة لتصنيع وتثمين منتوج الحليب على مستوى الجهة وبشروط تفضيلية لفائدة المنتجين الصغار، ووضع برامج خاصة بالتكوين والتأطير وتبادل الخبرات في قطاع الحليب لفائدة المنتجين والكسابة الصغار.

الجمعية أكدت أيضا على وجوب "وضع عقد نموذجي بين المنتجين والمجمعين يخدم مصلحة الطرفين"، وخلق فيدرالية جهوية للتعاونيات المتخصصة في إنتاج الحليب منضوية تحت لواء الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات.

وجرى خلال اللقاء نفسه التوقيع على اتفاقيتين للشراكة والتعاون مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الزراعية تهدف إلى وضع برنامج عمل مشترك، من أجل دعم الفلاحين الصغار في مجال التنشيط الفلاحي وتأهيل القدرات المهنية والتقنية لتطوير سلاسل القطاعات الإنتاجية الفلاحية.

وهمّت الاتفاقية الثانية، حسب بيان الجمعية الموقعة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمديرية الجهوية للفلاحة، وضع محاور وآليات للتعاون من أجل النهوض بوضعية الفلاح الصغير والمتوسط وتمكينه من فرص تحسين وسائل إنتاجه الفلاحي في سلسلة اللحوم الحمراء وفق برنامج عمل مشترك تسهر على تتبع مراحله لجنة مشتركة بين الأطراف المتعاقدة.