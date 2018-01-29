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الرئيسية | مال وأعمال | "اتصالات المغرب" تطلق برنامج "فيدليو جوال"

"اتصالات المغرب" تطلق برنامج "فيدليو جوال"

"اتصالات المغرب" تطلق برنامج "فيدليو جوال"
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يناير 2018 - 16:10

أعلنت شركة "اتصالات المغرب" عن إطلاق برنامج "فيدليو جوال"، والذي يعدّ جزءا من العروض التي تقدمها الشركة لزبناء خدمة "جوال"، على غرار ما يتم تقديمه لزبناء الدفع المؤجل.

ويتمثل البرنامج، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في منح المشتركين في خدمة الدفع المسبق لاتصالات المغرب، كل خميس، "مكافآت متنوعة على شكل دقائق من المكالمات، اتصالات بالإنترنت، خدمة MT TALK، ولوج مجاني إلى يوتوب، رسائل قصيرة، وخدمات ذات قيمة مضافة ، فضلا عن المزيد من الهدايا الحصرية من هواتف ذكية، وتذاكر حفلات، وتذاكر مباريات، ورحلات شاملة لحضور مباريات كأس العالم".

وأضاف البلاغ ذاته أن المشاركة في البرنامج تتم بشكل تلقائي، "بحيث يكون الزبناء على موعد أسبوعي، كل يوم خميس، للإعلان عن مكافأة الأسبوع من خلال رسالة نصية قصيرة"، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي لتعزز "التزامها بسياسة القرب والسخاء اتجاه زبنائها وتؤكد رغبتها المستمرة في تقديم الأفضل لهم دائما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - AHMED IDKHIL الاثنين 29 يناير 2018 - 16:27
دائما أوفياء لاتصالات المغرب ..من قلب مدينة السمارة...
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-94
2 - zamzam الاثنين 29 يناير 2018 - 17:22
ذاءما اوفياء لاتصالات المغرب من طنجة
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-67
3 - هدى الاثنين 29 يناير 2018 - 17:38
دائما أوفياء لاتصالات المغرب...من قلب مدينة الناظور....
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-57
4 - fidel الاثنين 29 يناير 2018 - 17:55
انا اريد في برنامج فيديليو تخفيضات في اثمنه الهواتف النقاله.
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23
5 - ettabdo الاثنين 29 يناير 2018 - 18:07
نعم خدمة صحيحة في يوم الخاميس الفائت تم إستشعاري برسالة قصيرة فيها 100 أس-أم-أس مجانا.
وذلك عبر إرسال كود يحمل 5 أرقال وبعثها إلى جوال
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-8
6 - صوت العقل الاثنين 29 يناير 2018 - 18:37
ينبغي أن تتوفر على رصيد خيالي من النقط إضافة إلى إجبارية الاشتراك لمدة 24 شهرا زائد مبلغ مالي محترم لكي تحصل على جهاز ثمنه في السوق أقل بكثير و بدون نقط ولا اشتراك ولا هم يحزنون . أنا مشترك مع هذه الفاعل منذ سنوات عدة ولم أجد أي امتياز . 4G تغار من السلحفاة ، adsl كله مشاكل . تؤدي ثمن 8 ميجا ولا تتوصل بأكثر من 4أو 5ميجا وأحيانا تهوي إلى 3ميجا وزيد أو زيد ....
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6
7 - najim الاثنين 29 يناير 2018 - 19:30
دائما اتصالات المغرب في القمة كنفظلها على كولشي
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-6
8 - zabadani الاثنين 29 يناير 2018 - 20:33
مبادره محموده شكرا اتصالات المغرب كنتمى شي نمشي روسيا راه والو الزهر.
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-2
9 - أمازيغي باعمراني عبدالله الاثنين 29 يناير 2018 - 20:40
سبقاتك ميديتيل ودارتها كل جمعة لأصحاب الفورفيات.
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