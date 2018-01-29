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كُتّاب وآراء
"اتصالات المغرب" تطلق برنامج "فيدليو جوال"
أعلنت شركة "اتصالات المغرب" عن إطلاق برنامج "فيدليو جوال"، والذي يعدّ جزءا من العروض التي تقدمها الشركة لزبناء خدمة "جوال"، على غرار ما يتم تقديمه لزبناء الدفع المؤجل.
ويتمثل البرنامج، وفق بلاغ صادر عن الشركة، في منح المشتركين في خدمة الدفع المسبق لاتصالات المغرب، كل خميس، "مكافآت متنوعة على شكل دقائق من المكالمات، اتصالات بالإنترنت، خدمة MT TALK، ولوج مجاني إلى يوتوب، رسائل قصيرة، وخدمات ذات قيمة مضافة ، فضلا عن المزيد من الهدايا الحصرية من هواتف ذكية، وتذاكر حفلات، وتذاكر مباريات، ورحلات شاملة لحضور مباريات كأس العالم".
وأضاف البلاغ ذاته أن المشاركة في البرنامج تتم بشكل تلقائي، "بحيث يكون الزبناء على موعد أسبوعي، كل يوم خميس، للإعلان عن مكافأة الأسبوع من خلال رسالة نصية قصيرة"، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي لتعزز "التزامها بسياسة القرب والسخاء اتجاه زبنائها وتؤكد رغبتها المستمرة في تقديم الأفضل لهم دائما".
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تعليقات الزوّار (9)
وذلك عبر إرسال كود يحمل 5 أرقال وبعثها إلى جوال