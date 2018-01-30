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كُتّاب وآراء
تقرير يرصُد المخاطر المحدّقة بالتنمية الاقتصادية في المغرب
سياسة التنمية الاقتصادية التي أطلقها المغرب منذ سنة 2005، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، ما زالتْ، بعد مضيّ اثني عشر عاما على إطلاقها، تواجه صعوبات عدّة، وإنْ مكّنت المملكةَ من تسريع وتيرة التصنيغ.
الخُلاصة أعلاه انتهى إليها تقرير أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكّد أنَّ الصعوبات التي تواجه سياسة التنمية الاقتصادية في المملكة تتعلّق، أساسا، بضعف التجانُس والانسجام مع السياسات العمومية الأخرى، وهو ما يحُول دون بلوغ أهدافها المسطّرة.
وفيما كان المغرب يطمح، من وراء سياسة التنمية الاقتصادية التي أطلقها سنة 2005، إلى وضع قطيعة من السياسات الصناعية التي كانت مُتّبعة في الماضي، كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنَّ بلوغ هذا الهدف يتطلب تقديم عرْض صناعي مستقبلي يستجيب للمعايير الدولية للسوق.
تحقيق هذا المبتغى، حسب ما جاء في التقرير، يتطلب "بذْل جهد غير مسبوق في مجالي البحث والاستثمار المُنتج". كما يتطلب تضافر القوى المُنتجة، من أجل مواكبة التحوّلات التي يشهدها مجال الشغل، وتطوير قدرات المهنيين والمقاولين والأُجراء لمواكبة واستباق آثار الموجات المستمرة للتقدم التكنولوجي".
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اشتغل، لمدة سنة ونصف السنة، على قراءةٍ نقدية للسياسات الاقتصادية التّبعة حتى الآن في المغرب، قبل أن يعمد إلى دراسة آفاقها المستقبلية، ليخلُص إلى ضرورة "إحداث قطيعة جذرية مع السياسة التصنيعية التي كانت معتمدة في المملكة"، سواء على مستوى صياغة الاستراتيجيات أوْ حَكامتها أو تنفيذها.
وتنطلق دعوة المجلس الاقتصادي إلى وضع أسُس عملية تصنيع جديدة في المملكة، مواكبة للعصر، من كون الصناعة تضطلع بدور مهم في الدفع بالقطاعات الأخرى للاقتصاد بالبلد، وتسهم بشكل كبير في خلْق مناصب الشغل، وهُما بُعْدان استراتيجيان للمغرب.
ويظهر، من خلال خُلاصات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنَّ المغرب مُلزم بتحسين جودة منظومته التعليمية، ليتمتّع الخريجون بمؤهلات تسعفهم على ولوج عالم الصناعة الحديثة، إذْ أشار التقرير إلى أنَّ قطاع الصناعة سيكون بحاجة إلى المزيد من رأس المال والابتكار، والقليل من اليد العامل الناقصة التأهيل، والمزيد من الكفاءات ذات التكوين الجيّد.
وحاليا فإنّ قطاع الصناعة المغربية، وبالرغم من النموّ للناتج الداخلي الخام في بعض المجالات، كصناعة السيارات والطيران، وترحيل الخدمات، غير مستعدّ بما يكفي لمُجاراة التغيّر الجذري الذي أفرزتْه الثورة الصناعية الرابعة، والذي همّ، بالأساس، تحوّلات المجال الرقمي، والإنتاج باستخدام تقنية الطبعة ثلاثة الأبعاد، ومجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي..
ويعزو التقرير سبب ذلك إلى أنَّ النسيج الصناعي المغربي لا يزال ضيّقا ومُشتّتا وقليلَ المرونة وضعيف الابتكار، مشيرا إلى أنَّ النموذج الصناعي المغربي تحفّه مواطنُ خَطرٍ تتهدّده باستمرار، إذا لم بشكل استراتيجي ومضبوط، إحداث تحوّل جذري على صعيد التنافسية، ورفْع مستوى التصنيع، وتوسيع نطاق النسيج الصناعي، وتعزيز التكوين.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنَّ وضع قاطرة الصناعة المغربية على سكّة المستقبل يقتضي الربط بين أربعة أبعاد رئيسية، وهي الحكامة المسؤولة ذات المعالم الواضحة، وعَقد اجتماعي متجدد من أجل دينامية شاملة، واعتبار الجهوية محورا رئيسيا في صُلب التنمية الاجتماعية، وتحرير الطاقات والمبادرات كأساس لتشيع الاستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
انا من الشباب الذي كان يطمح لعمل مشروع صناعي ولكني وجدت انه غير مجدي بسبب تهريب السلع جهارا نهارا بالتعاون مع إدارة الجمارك، مما يفسد السوق بشكل عام.
المنافسة غير الشريفة حيث نجد ان اغلب القطاعات تتصدرها شركات فلان وعلتان وهم يسيطرون على اغلب السوق تاركين الفتات للبقية، والمشكلة ارتباطات هؤلاء بشكل ما سياسيا او نقابيا وحصولهم على نفوذ يمكنهم من الحصول على تسهيلات او إعفاءات. مشكلاتنا في المغرب جميعها على هذه الشاكلة.
سياسة ''الرواج'' التي دشن بها ''العهد الجديد'' عملية تخريب دون نظير. ''أصحاب الحال'' حولوا المصانع إلى عمارات غوانتاناموية ليهربوا بعدها ما كانوا يصنعوه من موريتانيا!!...جرادة أغلقت لتستورد بعدها محطتها الحرارية ،المبنية على جبال من الفحم، الفيول الثقيل/رواسب الواد الحار. لان استيراد ''بوخرار'' أسهل و اربح من إستخراج أجود فحم في العالم من تحت اقدامهم.
قصة بلد نخره التخلف والفساد تبحث فيه كروش الحرام على الساهلة. البلاد حولت إلى مسخ جهنمي رهيب يجمع بين مطرح ازبال+ غونتانامو اسمنتي+ سويقة من الجناكة و الشناقة. المواطن دجن إلى عبد استهلاكي يعيش على حافة الهلاك...الأموال التي يجنونها من هذه الجريمة المزدوجة يهربونها إلى الخارج بدعوى مساعدة أفريقيا!!....ياجوج و ماجوج ملائكة بالمقارنة.
- الرشاوى الضخمة لتمرير بعض المشاريع لفئات معينة،
- بَّاك صاحبي،
- عدم محاسبة المسؤولين،
واللائحة تطول ...
أما بعد تنقصنا الطهارة في العمل والمصداقية.
لو كل موظف أو عامل أو مسؤول قام بعمله بمهارة وطهارة وإخلاص لما وصل إليه حال الأمة والوطن.لكن يجب عدم الاستسلام والانجرار وراء عجلة اليأس واللوم على الآخرين نحن أيضا لنا يد نحن من انتخبناهم ومن سكتنا عن تجاوزاتهم. لنربي أنفسنا واولادنا ونكثر من النصيحة ولنا نختار التخاذل واللامبالاة. وإلا نحن أيضا نساهم في تخريب البلد.وأكثروا من الدعاء.
والسلام
Alléger là règlement archaïque pour l’innova Et la Recherche et développement...
Il y a des nouvelles niches dans l offshoring tel en biotechnologie, pharma et c voir l Inde qui est devenue leader mondial