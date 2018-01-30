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تقرير يرصُد المخاطر المحدّقة بالتنمية الاقتصادية في المغرب

تقرير يرصُد المخاطر المحدّقة بالتنمية الاقتصادية في المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 06:00

سياسة التنمية الاقتصادية التي أطلقها المغرب منذ سنة 2005، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، ما زالتْ، بعد مضيّ اثني عشر عاما على إطلاقها، تواجه صعوبات عدّة، وإنْ مكّنت المملكةَ من تسريع وتيرة التصنيغ.

الخُلاصة أعلاه انتهى إليها تقرير أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكّد أنَّ الصعوبات التي تواجه سياسة التنمية الاقتصادية في المملكة تتعلّق، أساسا، بضعف التجانُس والانسجام مع السياسات العمومية الأخرى، وهو ما يحُول دون بلوغ أهدافها المسطّرة.

وفيما كان المغرب يطمح، من وراء سياسة التنمية الاقتصادية التي أطلقها سنة 2005، إلى وضع قطيعة من السياسات الصناعية التي كانت مُتّبعة في الماضي، كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنَّ بلوغ هذا الهدف يتطلب تقديم عرْض صناعي مستقبلي يستجيب للمعايير الدولية للسوق.

تحقيق هذا المبتغى، حسب ما جاء في التقرير، يتطلب "بذْل جهد غير مسبوق في مجالي البحث والاستثمار المُنتج". كما يتطلب تضافر القوى المُنتجة، من أجل مواكبة التحوّلات التي يشهدها مجال الشغل، وتطوير قدرات المهنيين والمقاولين والأُجراء لمواكبة واستباق آثار الموجات المستمرة للتقدم التكنولوجي".

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اشتغل، لمدة سنة ونصف السنة، على قراءةٍ نقدية للسياسات الاقتصادية التّبعة حتى الآن في المغرب، قبل أن يعمد إلى دراسة آفاقها المستقبلية، ليخلُص إلى ضرورة "إحداث قطيعة جذرية مع السياسة التصنيعية التي كانت معتمدة في المملكة"، سواء على مستوى صياغة الاستراتيجيات أوْ حَكامتها أو تنفيذها.

وتنطلق دعوة المجلس الاقتصادي إلى وضع أسُس عملية تصنيع جديدة في المملكة، مواكبة للعصر، من كون الصناعة تضطلع بدور مهم في الدفع بالقطاعات الأخرى للاقتصاد بالبلد، وتسهم بشكل كبير في خلْق مناصب الشغل، وهُما بُعْدان استراتيجيان للمغرب.

ويظهر، من خلال خُلاصات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنَّ المغرب مُلزم بتحسين جودة منظومته التعليمية، ليتمتّع الخريجون بمؤهلات تسعفهم على ولوج عالم الصناعة الحديثة، إذْ أشار التقرير إلى أنَّ قطاع الصناعة سيكون بحاجة إلى المزيد من رأس المال والابتكار، والقليل من اليد العامل الناقصة التأهيل، والمزيد من الكفاءات ذات التكوين الجيّد.

وحاليا فإنّ قطاع الصناعة المغربية، وبالرغم من النموّ للناتج الداخلي الخام في بعض المجالات، كصناعة السيارات والطيران، وترحيل الخدمات، غير مستعدّ بما يكفي لمُجاراة التغيّر الجذري الذي أفرزتْه الثورة الصناعية الرابعة، والذي همّ، بالأساس، تحوّلات المجال الرقمي، والإنتاج باستخدام تقنية الطبعة ثلاثة الأبعاد، ومجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي..

ويعزو التقرير سبب ذلك إلى أنَّ النسيج الصناعي المغربي لا يزال ضيّقا ومُشتّتا وقليلَ المرونة وضعيف الابتكار، مشيرا إلى أنَّ النموذج الصناعي المغربي تحفّه مواطنُ خَطرٍ تتهدّده باستمرار، إذا لم بشكل استراتيجي ومضبوط، إحداث تحوّل جذري على صعيد التنافسية، ورفْع مستوى التصنيع، وتوسيع نطاق النسيج الصناعي، وتعزيز التكوين.

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنَّ وضع قاطرة الصناعة المغربية على سكّة المستقبل يقتضي الربط بين أربعة أبعاد رئيسية، وهي الحكامة المسؤولة ذات المعالم الواضحة، وعَقد اجتماعي متجدد من أجل دينامية شاملة، واعتبار الجهوية محورا رئيسيا في صُلب التنمية الاجتماعية، وتحرير الطاقات والمبادرات كأساس لتشيع الاستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مواطن عير صالح الثلاثاء 30 يناير 2018 - 06:44
هنالك الكثير من الصعوبات التي تواجه الصناعة وهي بسيطة جدا وبديهية وواضحة للعيان ولكن هنالك فئة لا تريد التغيير وتستفيد من الوضع القائم وهذا أساس مشكلتنا في هذا البلد السعيد.
انا من الشباب الذي كان يطمح لعمل مشروع صناعي ولكني وجدت انه غير مجدي بسبب تهريب السلع جهارا نهارا بالتعاون مع إدارة الجمارك، مما يفسد السوق بشكل عام.
المنافسة غير الشريفة حيث نجد ان اغلب القطاعات تتصدرها شركات فلان وعلتان وهم يسيطرون على اغلب السوق تاركين الفتات للبقية، والمشكلة ارتباطات هؤلاء بشكل ما سياسيا او نقابيا وحصولهم على نفوذ يمكنهم من الحصول على تسهيلات او إعفاءات. مشكلاتنا في المغرب جميعها على هذه الشاكلة.
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23
2 - WARZAZAT الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:10
الاقتصاد المغربي مبني على مافيات العقار و تهريب الخيرات و الأزبال و إبتزاز و المتاجرة بعمال الداخل و الخارج...الدولة كلها خصخصت لخدمة مشاريع الهولدينغ و الشركات العالمية المفترسة.

سياسة ''الرواج'' التي دشن بها ''العهد الجديد'' عملية تخريب دون نظير. ''أصحاب الحال'' حولوا المصانع إلى عمارات غوانتاناموية ليهربوا بعدها ما كانوا يصنعوه من موريتانيا!!...جرادة أغلقت لتستورد بعدها محطتها الحرارية ،المبنية على جبال من الفحم، الفيول الثقيل/رواسب الواد الحار. لان استيراد ''بوخرار'' أسهل و اربح من إستخراج أجود فحم في العالم من تحت اقدامهم.

قصة بلد نخره التخلف والفساد تبحث فيه كروش الحرام على الساهلة. البلاد حولت إلى مسخ جهنمي رهيب يجمع بين مطرح ازبال+ غونتانامو اسمنتي+ سويقة من الجناكة و الشناقة. المواطن دجن إلى عبد استهلاكي يعيش على حافة الهلاك...الأموال التي يجنونها من هذه الجريمة المزدوجة يهربونها إلى الخارج بدعوى مساعدة أفريقيا!!....ياجوج و ماجوج ملائكة بالمقارنة.
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21
3 - تقرير غفل المنافسة لمادا الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:12
هدا التقرير لم يشر الى وضعية الاحتكار وشبه الاحتكار وحالات التنافي اي الجمع بين مهام القرارات الاداربة والاقتصادية ووو في نفس الوقت ولدى نف المسؤول والتي تخيف كل مستتمر سواء كان اجنبي او مغربي لعدم التنافس الحقيقي والتي تمثل الاساس مما يعاني منه الاقتصاد المغربي على كل المستويات. وبما ان هدا التقرير لم يتطرق الى ان موضوع التنافسية و هو امر هيكلي وجب احترامه فإن المستتمرين ستكون لهم قرائة اخرى تخيفهم من اي مبادرة ولا تطمئهم على روس اموالهم المستتمرة وبالتالي تضيع علينا فرص اقتصادية واجتماعية لا تعوض. ان هدا التقرير اما ضعيف او غير شجاع لمجانبته الصواب حول قراءة صحيحة لمشاكل المغرب
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7
4 - بيهي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:13
السياسة الاقتصادية والتنموية تكون ناجحة ادا كانت توازيها سياسة عمومية تكرس العدل والديمقراطية ولكن للأسف الحال في بلدنا ليس كذالك فمن يسيرون أمور البلاد يلجمون ويكبلون تقدم الديمقراطية بالدين والعدالة يخفونها ويعرقلون استقلاليتها بالاستبداد والضلم . فبدون ديمقراطية حقيقية وعدل مستقل لا تنتظروا سوى التخلف.
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5 - مواطن الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:21
أين المغرب الصاعد اقتصاديا .. اين المغرب ثاني اقتصاد في افريقيا
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4
6 - Omar33 الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:29
il faut mettre le paquet sur la création d'une filière de formations professionnelles d'excellence dans les métiers du futur
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1
7 - fak الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:30
هي استراتيجية قوية لكن الهيآت الوزارية لا تتمتع بالإخلاص في عملها بل الكل يبحث عن الثراء السريع
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2
8 - راس كتس الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:30
جيد جدا المستر يعود مجددا لصالح الطبقة الماهلة والظروف المكيفة
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2
9 - هشام الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:33
التقرير نسي ؛ إما غافلا أو متغافلا ؛ ذكر بعض المعيقات من قبيل :
- الرشاوى الضخمة لتمرير بعض المشاريع لفئات معينة،
- بَّاك صاحبي،
- عدم محاسبة المسؤولين،
واللائحة تطول ...
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5
10 - حسن المغترب الثلاثاء 30 يناير 2018 - 07:44
قريبا سيخرج بنك النقد الدولي بتقرير سيؤكد فيه ضعف اقتصاد المغرب اسوء مما عليه الان، و هدا التقرير سيعطي اشارة للوبيات البنك الدولي بتمزيق المغرب. لان البنك الدولي لديه خطط لالف سنة المقبلة ، و ليس كوزراءنا لديهم تخطيط سرقة الصناديق فقط
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11 - الهاشمي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:06
ما يحز في نفسي أن برنامج المغرب للصناعة التي أطلقها كما قيل في التقرير منذ 2005 مجرد شركات عالمية تبحث عن يد عاملة رخيصة فحتى كوادرها ليسوا بمغاربة وبالتالي ضمان عبودية بثمن بخس ضمنتها الدولة لهؤلاء المستثمرين كما ضمنت لهم تهريب العملة.
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12 - الطهارةأساس العمل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:17
السلام عليكم اخوتي
أما بعد تنقصنا الطهارة في العمل والمصداقية.
لو كل موظف أو عامل أو مسؤول قام بعمله بمهارة وطهارة وإخلاص لما وصل إليه حال الأمة والوطن.لكن يجب عدم الاستسلام والانجرار وراء عجلة اليأس واللوم على الآخرين نحن أيضا لنا يد نحن من انتخبناهم ومن سكتنا عن تجاوزاتهم. لنربي أنفسنا واولادنا ونكثر من النصيحة ولنا نختار التخاذل واللامبالاة. وإلا نحن أيضا نساهم في تخريب البلد.وأكثروا من الدعاء.
والسلام
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13 - ابراهيم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:17
تعلمت كل مجالس الحكومية تفصيل التقارير على دوقها دون نتيجة في المغرب التعليم بخير وليس العيب في العليم ولكن العيب في مسير الدولة ادن التعليم رغبة وغاية رغبة في تجويد التعليم و غاية لخلق مجتمع متقف وعليه فالرغبة والغاية هما عزيمة انسانية فهل ابن رشد اوحتى المجدوب طلبوا متل هده الامكانيات الموجود اليوم ادن التعليم بخير نحن الدين يملؤون الفساد والخيبة والدليل هو ان جل التقارير الاقتصادية تنسى او تتناسى السوق السوق يتطلب مشتري او مشترون كتر لازدهار التجارة وحيت القدرة الشرائية مضروبة في بلادنا وحيت ان اغنياؤنا يستوردون حجياتهم من اسواق خارجية غيرالسوق الداخلي سيظل العجز حاصل وسيظل المغرب دو خيبة مستمرة
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14 - Citoyen الثلاثاء 30 يناير 2018 - 08:56
Il faut libérer les forces vives, encourager les startup et partageant le risque avec elles à 50%.subvention significative et offre des locaux adapté pour accueillir les jeunes entreprises.,,,,
Alléger là règlement archaïque pour l’innova Et la Recherche et développement...

Il y a des nouvelles niches dans l offshoring tel en biotechnologie, pharma et c voir l Inde qui est devenue leader mondial
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